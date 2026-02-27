La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Las precipitaciones se harán presentes en el inicio del fin de semana, aunque se espera que la temperatura no afloje

27 de febrero 2026 · 21:33hs
Rosario tendrá chaparrones y tormentas aisladas en el inicio del fin de semana

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario tendrá chaparrones y tormentas aisladas en el inicio del fin de semana, por lo que el tiempo será inestable.

Febrero se despide de Rosario con un sábado que tendrá chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día. El tiempo será inestable durante buena parte de la jornada y se espera que, a pesar de ello, la temperatura no ceda y trepe por encima de los 30 grados.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con una temperatura mínima de 18º y una máxima que llegará a 31º.

La jornada comenzará con la presencia de chaparrones durante la madrugada, que se transformarán en tormentas aisladas hacia la mañana. Este cambio en las condiciones traerá, además, vientos provenientes desde el norte de hasta 22 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas.

Para el domingo, el SMN pronostica una mejora en las condiciones y un leve aumento en los termómetros. La jornada estará parcialmente nublada y la temperatura máxima llegará a los 32º.

