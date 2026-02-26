Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

El rosarino quedó disconforme por ser nombrado como uno de los integrantes de la placa de eliminación en apenas la primera semana de competencia

Brian Sarmiento quedó en la placa de nominados de " Gran Hermano Generación Dorada" y reaccionó con furia dentro de la casa. El exfutbolista no esperaba integrar la lista y expresó su malestar. Su gesto de sorpresa dio paso a un fuerte descargo junto a un selecto grupo en el jardín, donde apuntó contra sus compañeros.

Sarmiento aseguró que los votos fueron "con intención" y cuestionó la actitud de algunos participantes. El exfutbolista afirmó que con la mayoría "hablaba con buena onda y lo buscaban para charlar" , sostuvo.

Luego redobló la apuesta: "No me dan los números. Hay gente que me está falseando . Y a esa gente me la voy a comer. A los falsos amigos me los morfo vivos". Además, agregó: " Es un partido perdido y cuando pierdo un partido me enojo . Este lo perdí, no me da igual ganar o no".

El exNewell's consideró que la casa cometió un error al nominarlo y se mostró confiado en el respaldo del público. "Jugué 20 años al fútbol y la Argentina ¿de qué vive? ¡Del fútbol!"

Durante la cena, Sarmiento continuó con su furioso descargo: "Mañana van a bajar a dos, espero que yo no sea uno de ellos porque voy a ir a placa y los que me votaron por ahí no se dieron cuenta que yo soy el pueblo, yo nací en una villa". En este sentido, explicó: "Toda mi vida la hice a través del cariño de la gente".

La nominación se suma a una situación controvertida que ocurrió a pocas horas de su ingreso a la casa más famosa del país. Una cámara captó un momento en la habitación de los varones. El rosarino permanecía recostado en su cama mientras sus compañeros organizaban sus pertenencias.

En ese contexto, se sacó la ropa delante de todos sus compañeros, y se mostró completamente desnudo, como si fuese "un vestuario de un plantel de fútbol". La escena se desarrolló frente a varios participantes, incluida Danelik, la influencer trans tucumana. Sin embargo, ninguno de los concursantes manifestó incomodidad ante la situación.

Quiénes son los nominados de la primera semana

Carmiña Masi

Emanuel Di Gioia

Manuel Ibero

Brian Sarmiento

Gabriel Lucero

Pincoya

Solange Abraham

Yanina Zilli

La definición ahora quedará en manos del público, que votará para decidir quién abandona la casa en la próxima gala de eliminación.