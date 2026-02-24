Un exjugador de Newell's ingresó como participante a la casa de "Gran Hermano" Tras su retiro del fútbol, el exfutbolista e hincha Rojinegro Brian Sarmiento se dedicó a ser panelista en distintos programas de streamer y se sumó a realities 24 de febrero 2026 · 10:14hs

Brian Sarmiento durante su presentación antes de ingresar a Gran Hermano. "Soy una persona transparente", dijo.

Brian Sarmiento dejó el fútbol y las canchas hace un largo tiempo, pero se vinculó a los medios como panelista, entre otras cosas. Ahora decidió volver a ser jugador, pero en este caso en "Gran Hermano" Generación Dorada, donde el exjugador de Newell's ingresó con el fin de convertirse en un participante polémico y conflictivo para darle vida al programa.

"Soy exfutbolista, pero se puede decir que ahora soy empresario con los jugadores. Me sumé a Estudiantes a los 14 años, estuve en Europa, Brasil. Volví, me fui a Perú, a México. Soy una persona transparente, muy sincera. A veces cae mal. La gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara", contó en su video de presentación antes de ingresar a la casa el exjugador y simpatizante de la Lepra.

Sarmiento ya tiene experiencia en realities. En 2023 participó del "Bailando" y sorprendió con varias coreografías y su capacidad para moverse. El exjugador también fue protagonista de varias polémicas, una de ellas tras recibir una acusación de no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos.

Su paso por Newell's En julio de 2017 Brian Sarmiento llegó a Newell's con el fin de cumplir con su sueño de jugar en el club del cual es hincha. Lllegó procedente de Banfield a préstamo por un año, con un cargo de 150 mil dólares y posibilidad de renovar por otra temporada (el cargo estaba estipulado en 150 mil dólares).

>>Leer más: Es oficial: Newell's aplicará el pago de un bono en el clásico y los hinchas mostraron su enojo A su vez, se fijó una opción de compra por la mitad del pase en 750 mil dólares, algo que nunca se concretó porque su paso quedó en el olvido. Uno de los detalles recordados de aquel momento fue que el mismo día que era presentado como refuerzo, Maxi Rodríguez se despedía de Newell's para ir a jugar a Uruguay.