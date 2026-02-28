La Capital | La Ciudad | Pintadas

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Provincia y municipio trabajan juntos para penar a quienes arruinan el mobiliario con pintura alusiva a Newell’s y Central. Una propuesta que tomó vuelo en el Concejo

Matías Petisce

Por Matías Petisce

28 de febrero 2026 · 06:30hs
A la hora de cuantificar la cantidad de pintura destinada a cada pintada a lo largo y a lo ancho de la ciudad, precisaron que se podrían pintar 300 murales o dos canchas de fútbol completas.

Al menos 75 personas ya fueron demoradas y detenidas por vandalizar con pintadas de Newell's y Central gran parte del mobiliario urbano a lo largo y a lo ancho de Rosario. Se produjo gracias a un convenio que comenzó en 2024 e involucra a la Municipalidad, la Unidad Regional II, la Secretaría de Eventos Masivos de la provincia y una ONG, que trabajan en conjunto para frenar este delito que no distingue zonas por fuera de las cercanías con los respectivos estadios de fútbol.

El "enchastre" se puede observar en puentes, cordones, contenedores, columnas de alumbrado, árboles añosos y fachadas, sin distinción de barrios reconocidos como "leprosos" o "canallas".

Además, en ese marco, el Concejo impulsa una ordenanza para provocar un cambio cultural y contrarrestar el gasto producido por reparar el mobiliario urbano, calculado en más de mil litros de puntura según el relevamiento del mobiliario afectado.

Pintadas por todos lados

Desde la provincia, el coordinador de Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, comentó en declaraciones a La Capital que ya hay 75 personas que ingresaron al programa Tribuna Segura, que forma parte de una de las medidas adoptadas cada vez que la policía detiene en distintos operativos policiales a los autores de las pintadas.

"Se secuestra la pintura, se deriva a la persona a la seccional y, en función del oficio, aplicamos el ingreso al programa Tribuna Segura, que impide la entrada por 2 años a los estadios de Rosario y del resto del país. Y si se reincide en el delito, esa pena se extiende a 4 años. Ya llevamos 75 personas ingresadas en Tribuna Segura", señaló el funcionario del área dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

pintadas

"Entendemos que el que pinta tiene que pertenecer a alguna facción de Newell's o Central. Por eso los clubes están al tanto, porque también es su responsabilidad; pero lo que está claro es que ya no diferencian barrios o cercanías de estadios, sino que esto se hace en todos lados", apuntó.

Desde el municipio adelantaron que piensan llevar acciones posclásico (se juega este domingo, a las 17, en el estadio de Newell's) para reforzar la campaña que se viene realizando y que involucra a las áreas de Ambiente y Espacio Público, Control y la URII de Policía.

Por su parte, el presidente de la asociación Amigos del Parque Independencia, Adrián D'Alessandro, señaló que el área protegida por esta ONG fue una de las principales damnificadas por las pintadas impulsadas por el fanatismo futbolístico.

Principales damnificados

"Estamos entre los principales damnificados porque hemos visto cómo esto comenzaba en zonas del parque Independencia y que luego las pintadas se extendieron inclusive a árboles centenarios o las casi 50 palmeras pintadas en Presidente Perón o Provincias Unidas tanto de un club como de otro", aseguró.

Es por eso que ahora tienen "gran expectativa" por la iniciativa del concejal Pablo Gavira, del bloque Una Nueva Oportunidad (UNO), que cuenta con un acompañamiento de la gestión municipal y la provincia y que va de la mano de los operativos de seguridad cuando hay partidos de fútbol en los estadios de Central y Newell's.

pintada leprosa3

"No se puede negar la violencia que se despliega en torno a esto. En su momento pareció algo folclórico y simpático por la pasión que se vive en el fútbol en Rosario, pero se desbordó en hechos de violencia entre vecinos por la disputa del color de un puente, un contenedor de basura, un tablero de luz y así sucesivamente", señaló el edil.

"La ciudad tiene que tener lugar para todos y por eso apoyamos esta iniciativa lanzada por el concejal Gavira. Nos parece muy bien que ciertos barrios puedan identificarse con murales, porque representa algo artístico, pero no se puede aceptar la vandalización organizada y financiada del mobiliario urbano de Rosario".

pintada leprosa1

No seas termo

Bajo el lema "No seas termo, ensuciar la ciudad no te hace más hincha", Gavira lanzó el proyecto de ordenanza previo al clásico rosarino, que busca erradicar las pintadas de leprosos y canallas. A diferencia de los murales artísticos, el edil aseguró que este tipo de pintadas con colores alusivos a ambos equipos de fútbol invade cordones, postes y columnas de alumbrado público, semáforos y árboles, entre otros elementos del mobiliario urbano.

"Estoy a favor de los murales. Diego Maradona con la camiseta de Newell's o Miguel Russo en barrio Rucci. Esas son expresiones artísticas que forman parte de nuestra idiosincrasia y las avalamos. Pero ensuciar, no digo pintar, columnas o árboles no está bien", sostuvo Gavira en declaraciones a La Capital respecto al proyecto que está a punto de ingresar al recinto.

no seas termo

A la hora de cuantificar la cantidad de pintura destinada a cada pintada a lo largo y a lo ancho de la ciudad, precisó que se podrían pintar 300 murales o dos canchas de fútbol completas.

"En base a cálculo que realicé con arquitectos y con registros propios, son 1.080 litros de pintura: es como pintar de Rosario a San Lorenzo", graficó el comunicador.

pintada canalla2

En términos económicos, precisó: "El municipio gasta 6 mil dólares en cada intervención que realiza para tapar las pintadas y que, por otra parte, pagamos nosotros con impuestos".

Un cambio cultural

Gavira, también periodismo deportivo, sentenció: "Vengo a hacer un cambio cultural para que no nos resignemos ni acostumbremos que lo que esta mal lo normalizamos. Esta campaña ayudará a que Rosario se vea mas linda. Y con murales de Newells y Central que tan lindos quedan en las calles, pero ensuciar con pintadas es otra cosa muy diferente".

pintada leprosa
Tras varios meses de trabajo, Costa Nueva quedó oficialmente inaugurado.

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Los bomberos voluntarios rescataron a una gatita que estaba atrapada en un desagüe este jueves por la noche

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte público. El municipio busca que los colectivos sea impulsados a gas

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Los taxis tendrán una bajada de bandera 

Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

