Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

Dura menos de dos horas y reúne a un elenco destacado. La cinta de tensión y suspenso se ha convertido en la número uno en más de 25 países

28 de febrero 2026 · 07:10hs
Belén Cuesta

Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel protagonizan este thriller lleno de tensión en Netflix

Netflix sigue lanzando títulos para todos los gustos durante este segundo mes del año. Pero desde que se estrenó “Cortafuego”, la cinta española dirigida por David Victori, los usuarios no han podido quitarle los ojos de encima. Fruto de múltiples debates por su final y destacada por su tensión creciente, se trata de una película que vale la pena conocer.

“Cortafuego” es un thriller psicológico de esos que la suelen romper en Netflix. Tiene un misterio que los protagonistas deben resolver a contrarreloj, dramas familiares, desconfianza entre los personajes y un final que no queda del todo cerrado. Además, cuenta con un elenco más que destacado, encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel.

Desde su reciente estreno, la película ha recolectado millones de reproducciones y se ha convertido en la más vista de la plataforma en alrededor de 28 países. Su duración menor a dos horas y su trama llena de preguntas la vuelven ideal para darle play este mismo fin de semana.

De qué se trata “Cortafuego”

La sinopsis de “Cortafuego” adelanta: “Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas”.

La trama la sigue fundamentalmente a Mara, la madre de Lide, quien ha perdido a su esposo y decide refugiarse junto a la familia del difunto en una cabaña en el bosque, donde solían vacacionar. Pero esa idea de relajarse y distenderse se transforma en una misión a contrarreloj para encontrar a su hija Lide que desaparece en medio del avance del fuego.

Trailer de “Cortafuego”

