Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Casualidad. Azar. Coincidencia. Puede llamarse de muchas maneras. El último try del seleccionado mayor de la Unión de Rugby de Rosario en un Campeonato Argentino fue ante Mar del Plata: line en ataque y un maul imparable que terminó con Ignacio Gandini apoyando la pelota en el ingoal. Hoy por hoy el campeonato que organizaba la Unión Argentina de Rugby dejó de disputarse, pero como si la historia se empecinara en repetirse, el primer try de la franquicia litoraleña Capibaras XV en el Súper Rugby Américas 2026, ante Peñarol, fue en el mismo lugar del campo de juego, de la misma manera y con el mismo protagonista finalizando la jugada.

Para el tercera línea formado en Duendes el partido fue más que especial, ya que lució la cinta de capitán ante el conjunto charrúa y además fue el autor de esa primera conquista de la franquicia del Litoral en su historia. Sin embargo, lejos de tomarse el halago como propio, el forward destacó que fue “un try de todo el equipo, desde el staff hasta los chicos que estuvieron afuera alentando en todo momento. Me quedo con esa sensación? de que fue un try de todos”.

El recuerdo del partido ante el último campeón todavía está fresco. En la cancha ubicada en el óvalo del Hipódromo Independencia no cabía un alfiler. Las expectativas eran muchas y el equipo respondió a ellas con una victoria categórica por 37-7 en un debut soñado. “Fuimos fluyendo con el partido, yendo de menor a mayor como lo habíamos planteado en la semana. Sabíamos que el primer partido iba a ser muy difícil, así que los dos amistosos nos sirvieron y mucho para entrar en rodaje. Si bien hay aspectos para corregir, estamos contentos por cómo se dieron las cosas, pero dejamos la vara muy alta y sabemos que tenemos que seguir por ese camino”, analizó el capitán.

El jugador formado en Duendes, es uno de los más experimentados del plantel, ya que en ediciones anteriores jugó para Olimpia Lions de Paraguay (lo que hoy sería Yacaré XV) y en Dogos XV, la franquicia cordobesa. Cuando salió la oportunidad de conformar Capibaras XV ni lo dudó. “Yo los primeros dos años estuve en Olimpia de Paraguay y después en Dogos XV, y obviamente uno se encariña mucho con el lugar, con la gente, con todo lo que rodea a ese equipo, pero apenas surgió esta chance de tener un equipo en la región, pero con base más que nada en Rosario, ni lo dudé, quería ser parte de esto. A Paraguay volví y me trataron de maravilla; a Córdoba volveré si Dios quiere este año y seguramente pasará lo mismo porque fueron tres años muy lindos. Pero poder hacer acá lo mismo que hice allá es especial. Aparte todo lo que representa jugar acá, con mi familia, mis amigos, mi novia o mis abuelos, que muchas veces no pudieron ir a verme porque el viaje era largo? eso te da un plus” , confió el forward quien luego reveló: “Desde los 15 años que me entreno para vivir de esto porque se me plantó la idea en ese momento. Y desde ese momento nunca me lo imaginé hacerlo en mi país y mucho menos en mi ciudad. Se dio como algo natural”.

La capitanía de Capibaras XV, Gandini la comparte con el santafesino Manuel Bernstein, quien este sábado lucirá la cinta ante Cobras. Al hablar sobre el tema, destacó: “Con Manu hablamos el mismo idioma y vivimos el rugby de la misma manera, y es raro porque nunca habíamos compartido equipo. Estamos cómodos, vamos los dos a la par y en sintonía, que es lo más importante para el equipo”.

Con respecto a Cobras, el rival de este sábado en Santa Fe, el delantero lo analizó brevemente diciendo “Vi el partido que jugaron y noté una mejoría en el equipo. Hay muchas caras nuevas y creo que se viene un partido muy físico. Si no tenés buenas formaciones fijas ellos se hacen fuertes de pelotas recuperadas, que es donde ellos les gusta jugar. Tiene jugadores muy rápidos y me parece que si nosotros no podemos hacer pie y llevar el juego para el lado que queremos, en el desorden se van a ver favorecidos. Por eso hay que hacer foco en tener orden y poder imponer nuestro juego.”

Objetivos claros

A la hora de hablar de objetivos, Gandini fue muy claro: “Buscamos ser un equipo serio, de aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en la cancha, de patear si es necesario, aunque si tenemos la chance de jugar la pelota, hacerlo, porque ese es el ADN que tiene la región y es lo que queremos representar. Para nosotros cada partido va a ser una final, por eso decidimos plantearlo como si fuera un test match”.

Luego, el tercera línea se explayó sobre el tema y puso de relieve que este equipo no se conformará solamente con eso. Casi como si fuera una confesión, contó: “Para cada partido tenemos nuestros objetivos grupales y personales, pero más allá de eso, unos días antes del debut tuvimos una charla después de una práctica entre los chicos del plantel, para ver dónde íbamos a apuntar como grupo y todos coincidimos en que queríamos ganar el torneo. Lo hablamos porque no es una pavada: es un torneo largo y difícil. La charla fue buena, pero sabemos que tenemos que actuar en consecuencia, cuando vayamos a entrenar, cuando estemos en nuestras casas, en todos lados, si queremos ser campeones debemos dar siempre un poco más. Insisto, esa charla estuvo buena porque nos propusimos ganar el torneo como objetivo y nos comprometimos a dar el 110, porque el 100 no alcanza. Algunos querían esperar a ver qué pasaba el fin de semana, pero otros fueron más contundentes y fueron por todo “si estamos acá, yo quiero ganar”. Esa idea fue contagiando al resto, sacando esa mufa o presión que se da cuando se habla de esos temas. Yo comparto esa idea de que, si estamos acá, es porque queremos ser los mejores. Pero soñar, a veces te saca de foco, y por eso queremos ir partido a partido”.

Capibaras XV, todos en sintonía

A la hora de definir a Capibaras XV, Nacho no lo dudó: “Es un grupo nuevo, donde estamos todos en la misma sintonía. Siento que el grupo está enfocado y me gusta porque tiene objetivos claros y cuando eso pasa, se hace carne. Creo que ante Peñarol vimos un equipo serio, que es lo que nos habíamos propuesto, aunque eso no sea fácil de conseguir. Es un grupo decidido y siento además que hay una mancomunión de energía muy grande, donde todos empujamos para el mismo lado. Después podemos ganar o no, pero queremos dejar un legado. Me gustaría, y esto es un deseo personal, ver que esos chicos que nos fueron a alentar y están arrancando en infantiles o en juveniles se les despierte el deseo de jugar en Capibaras, como me pasó a mí cuando tenía 15 años. Ojalá el juego y los resultados acompañen”.

Equipo confirmado

La segunda fecha del Súper Rugby Américas comenzó este viernes por la noche con el partido entre Peñarol y Tarucas en el Estadio Charrúa de Montevideo. En la continuidad de la jornada, este sábado se medirán Selkman v. Yacaré XV, a las 15 en el St. George’s College, en la zona Vitacura de Santiago de Chile; posteriormente, a las 18.30, lo harán Capibaras XV ante Cobras Brasil en cancha de Santa Fe Rugby y en el cierre, a partir de las 20.30, chocarán en un nuevo clásico Pampas y Dogos XV en cancha del CASI.

Para el partido que sostendrá en la cancha de Santa Fe Rugby y que será dirigido por Simón Larrubia, Capibaras XV formará con Diego Correa, Manuel Cuneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit y Lautaro Cipriani; Francisco Lluch.