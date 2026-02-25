La Capital | Zoom | Gran Hermano

Una participante de Gran Hermano dejó la casa porque murió su papá

La producción informó el fallecimiento y confirmó que la participante fue contenida por el equipo psicológico antes de decidir abandonar la casa para acompañar a su familia

25 de febrero 2026 · 18:26hs
Daniela dejó Gran Hermano

Daniela dejó Gran Hermano

Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de recibir una dolorosa el noticia. La producción del reality confirmó el fallecimiento de su padre y comunicó que la participante fue informada y decidió abandonar el juego para acompañar a su familia.

A través de las redes oficiales del programa, se difundió un comunicado: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

En el mismo mensaje se detalló que la comunicadora fue asistida y contenida por el equipo de psicólogos del ciclo antes de tomar la decisión de salir de la casa. “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, señalaron. Además, anticiparon que en la gala se brindarán más detalles sobre lo sucedido.

>> Leer más: La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Un antecedente reciente en Gran Hermano

No es la primera vez que una situación de este tipo impacta en el programa. En la edición anterior, la abuela de Martina Pereyra falleció mientras la participante permanecía aislada. En ese caso, la familia optó por no comunicarle la noticia hasta que quedó eliminada, lo que generó debate sobre los límites del formato y el cuidado emocional de los concursantes.

En esta oportunidad, la producción decidió informar inmediatamente a Daniela, quien optó por priorizar el acompañamiento a sus afectos.

El perfil de Daniela en la casa

El ingreso de Daniela De Lucía a Gran Hermano Generación Dorada había generado expectativa desde el primer momento. Reconocida por su paso como panelista en el ciclo de Karina Mazzocco, también se desempeña como influencer, coach y conductora. En redes sociales reúne más de 439 mil seguidores, donde comparte contenidos vinculados a la comunicación y reflexiones personales.

Nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, llegó al reality con la intención de mostrar su perfil profesional y su capacidad de análisis conductual como estrategia dentro del juego. Además, mantiene una relación cercana con Andrea del Boca, quien le manifestó su apoyo tras conocerse la noticia.

Su salida repentina modifica la dinámica del programa en un momento clave de la competencia y deja en suspenso su continuidad futura en el ciclo.

