Gimena Accardi y Seven Kayne: la química detrás del éxito de "TILF", que estrenó su segunda temporada

La serie vertical regresó con nuevos personajes y conflictos. En diálogo con La Capital, sus protagonistas hablaron de los desafíos del formato y la conexión que traspasó la pantalla

Serie vertical, erotismo, filosofía, drama psicológico, una profesora universitaria, un alumno y una relación que desafía los límites. Los ingredientes de “TILF” combinan el riesgo y la seducción que la propia serie promete despertar . La ficción vertical protagonizada por Gimena Accardi y Seven Kayne acaba de estrenar su segunda temporada , que desde este jueves 12 se puede ver en la plataforma Shorta, con la incorporación de Luis Machín, Brenda Gandini y Mica Suárez .

“TILF” (Teacher I Wanna Fuck) es una serie vertical de ficción erótica, escrita y dirigida por Gimena Accardi junto a su socia y codirectora Agustina Navarro . Protagonizada por la actriz y el cantante de trap Seven Kayne, la primera temporada se estrenó en enero de 2026 a través de las redes sociales del canal de streaming OLGA, con capítulos de entre uno y tres minutos de duración. La ficción se convirtió en un éxito que conquistó a una audiencia diversa, de entre 18 y más de 50 años, y logró construir una comunidad que comenta, comparte y participa de sus historias . Impulsada por ese éxito, la serie regresó con una segunda temporada, nuevamente bajo la dirección de Accardi y Navarro, y con Seven Kayne como protagonista, que llegó este noviembre a la plataforma Shorta.

La historia sigue a Antonia, una profesora universitaria de filosofía que comienza a involucrarse sentimental y sexualmente con Mateo, uno de sus alumnos . En su primera entrega, la producción se centró en este vinculo complejo en el que se ponen en juego las relaciones de poder y los límites de la moral. En la segunda entrega, entre el drama psicológico y el erotismo, la serie vuelve a explorar las contradicciones del deseo, suma a nuevos personajes y profundiza en la psicología de cada uno.

Días antes del estreno, y en medio de los rumores de romance que los vinculan fuera de la ficción , Gimena Accardi y Seven Kayne conversaron con La Capital sobre el inesperado éxito de la primera temporada, los desafíos de esta nueva entrega y el vínculo que construyeron dentro y fuera de la pantalla.

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Una apuesta arriesgada y un éxito inesperado

“Tenía ganas de hacer un proyecto propio y de contar una historia de drama erótico desde una mirada más femenina, creada, escrita y dirigida por mujeres. También tenía muy en claro que me interesaba mostrar el erotismo de una forma más implícita. Hoy está todo tan a la vista con las redes sociales que pensé en volver un poco a esa cosa más sutil”, contó Gimena Accardi sobre cómo surgió la idea de ponerse al frente de una serie vertical.

Las ganas de encarar un proyecto propio también llegaron en un momento particular de su vida. A sus 40 años, con 27 de trayectoria como actriz y con estudios en dirección cinematográfica, sintió que era hora de animarse a tomar un nuevo camino: “Me agarró en un momento de la adultez de querer hacerme cargo de lo que tengo ganas de hacer y poder llevarlo a cabo. Pensé: es el momento de generar mi propio proyecto, mi propio hijito laboral”.

Al principio la idea era hacer una película, pero los costos de producción complicaban los planes. Entonces, sus socios le propusieron contar la historia en formato de serie vertical y Accardi, junto a la co-directora Navarro, decidieron apostar por el formato que ya venía ganando fuerza en redes sociales.

Las series verticales son ficciones pensadas para ver en el celular, con una relación de aspecto de 9:16 y capítulos cortos que buscan enganchar al espectador desde el primer momento. Aunque el formato se volvió furor en los últimos tiempos, la directora confesó que para "TILF" buscaba darle una vuelta de tuerca: “Las que veía tenían un tono de actuación y de dirección muy específico, incluso como de consumo irónico, medio La Rosa de Guadalupe, que era un furor en el mundo, pero nosotros queríamos hacer algo distinto”.

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La idea era hacer una serie con calidad cinematográfica, cuidando las actuaciones, la dirección, el vestuario, los colores, las cámaras y hasta los tiempos de cada escena. Finalmente, el resultado superó las expectativas: la primera temporada alcanzó los 101 millones de visualizaciones y la producción incluso llegó al Festival de Cine de Málaga.

Además de dirigir y escribir la historia, Accardi encontró en “TILF” la oportunidad de probar algo nuevo como actriz. "Era un género que nunca había hecho y tampoco había consumido, pero sí tengo muchas amigas, de entre 30 y 50, te diría, que lo consumen en películas, series, libros y novelas. Es un género para ahondarlo y muy maravilloso, es muy hermoso. Me divertía experimentarlo, pero de una forma muy sutil y muy implícita", explicó.

La conexión inmediata con Seven Kayne

La historia de "TILF" tiene dos grandes protagonistas: Antonia, interpretada por Gimena Accardi, y Mateo, el joven alumno que seduce a su profesora de Filosofía. Gran parte del éxito de la primera temporada estuvo relacionado con la conexión y la química que ambos actores lograron transmitir en pantalla, que no tardó en despertar rumores de romance fuera de la ficción. Las especulaciones crecieron hasta que la propia actriz confirmó el vínculo durante una entrevista en OLGA, en la que ambos estuvieron presentes.

Desde el comienzo del proyecto, Accardi tenía muy en claro qué buscaba para el personaje de Mateo: “No quería que sea un actor. Queríamos que sea artista y que esté en el medio, pero queríamos descubrir una gema”. Varios nombres pasaron por los castings, pero fue Seven Kayne quien terminó de convencerlas. “Joaco nos dio algo que no encontrábamos. Él tiene una profundidad y una naturalidad que es muy difícil de conseguir”, destacó. Y agregó: “Es súper responsable para laburar, es un pibe muy maduro, trabaja desde que tiene 18 años y es súper adulto”.

Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, comenzó su carrera musical en 2017 con el lanzamiento de su primer sencillo, “Si te lastimé”, y desde entonces se dedicó principalmente a la música. Sin embargo, según confesó, hacía tiempo que la actuación le despertaba curiosidad.

“A mí el proyecto me encantó porque era un drama erótico y por el desafío que significaba”, contó a La Capital. En ese momento ni siquiera conocía el formato de las series verticales, pero la propuesta de Accardi y Navarro terminó de entusiasmarlo. “Cuando me junté a charlar con ellas, me mostraron todo su estilo y cómo lo iban a dirigir de modo cinematográfico. Una vez que lo estábamos filmando, ya me di cuenta de que iba a ser otra cosa. Parecía que estaban haciendo cine, pero con la cámara de costado”, recordó.

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El éxito de la primera temporada, según contó, los “agarró de imprevisto”. Sobre el vínculo con Accardi detrás de cámaras, el músico detalló: “Estamos muy bien, es un vínculo súper lindo. La verdad que es algo más puertas para adentro y preferimos cuidarlo antes que salir a exponerlo o hacer ruido con eso. Estamos bárbaros y es todo muy lindo”.

Por su parte, Accardi evitó dar demasiados detalles y destacó la buena relación que se generó entre todos los integrantes del elenco. “Nos hicimos muy amigos entre todos. Hay mucha química, imposible que no haya, sinceramente”, aseguró.

Nuevos personajes y un cambio de roles

La segunda temporada de “TILF” ya está disponible en la plataforma Shorta. Esta nueva entrega, de ocho episodios, profundiza en las historias de los personajes, incorpora nuevos guiños filosóficos y suma al elenco a figuras como Luis Machín y Brenda Gandini. Machín interpreta al padre de Antonia, mientras que Gandini se pone en la piel de Elena, su amiga psicóloga.

Para Accardi, la incorporación de actores con una larga trayectoria también fue una oportunidad de acercarlos a un formato diferente. En un contexto que considera "difícil para los actores", la directora destacó la importancia de adaptarse a las nuevas formas de contar historias. “No es que las series verticales van a sacarle lugar a todo lo horizontal. Para mí simplemente es una sumatoria de cosas. Tal vez es una moda o tal vez vino para quedarse, no lo sabemos, pero hagámoslo y hagámoslo bien”, reflexionó.

En cuanto a la historia, la nueva temporada encuentra a Antonia en un momento muy distinto de su vida. Después de haber sido expulsada de la universidad, lleva un año sin dar clases y busca la manera de retomar su profesión. Mientras comienza a dar clases particulares y atraviesa su propio proceso de terapia, la reaparición de Mateo vuelve a sacudir su mundo.

“Vuelve a aparecer en su vida el famoso alumno y otra alumna, y todo el drama que eso genera. Pero lo interesante para mí de la segunda temporada es que hay un cambio de roles en cuanto al sometimiento, y ahora es Antonia la que toma las riendas de todo”, adelantó la actriz.