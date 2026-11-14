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Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

La operación contempla a los sanatorios Parque y de Niños, el Instituto Cardiovascular de Rosario y a la prepaga Esencial, entre otras instituciones

14 de noviembre 2026 · 19:05hs
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El Sanatorio Parque

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El Sanatorio Parque, del Grupo Oroño, se incluye en la operación.

Swiss Medical y Chicago Capital, una sociedad holding controlada por la familia Tourn, anunciaron la adquisición de la mayoría accionaria del Grupo Oroño, uno de los principales referentes de la salud de Rosario y su zona de influencia.

Grupo Oroño, fundado en 1950 por un grupo de profesionales de la salud, reúne instituciones como el Sanatorio Parque, Medicina Esencial, ICR y el Sanatorio de Niños, entre otras. Cuenta con más de 1.500 profesionales de la salud y realiza más de 1,2 millones de consultas anuales.

"Esta inversión es otra muestra de nuestro compromiso con ofrecer la mejor experiencia en salud en todo el país. Con Grupo Oroño compartimos la búsqueda permanente de la excelencia médica y la atención a cada detalle de las necesidades de nuestros pacientes. Estamos convencidos de que seguiremos elevando la calidad de atención y construyendo una experiencia cada vez mejor para nuestros pacientes y sus familias", dijo Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical.

Nueva adquisición

Para Swiss Medical, que viene de inaugurar el Sanatorio Nordelta y centros médicos en Recoleta y Pilar, Grupo Oroño representa un paso importante en la expansión de su red prestacional en el interior del país, sumándose al Sanatorio Altos de Salta, en Salta, y a las clínicas San Lucas y San Agustín, en Neuquén.

La firma tiene, además, una trayectoria importante en Rosario a través de Ecco, su empresa de emergencias y urgencias, y de su participación en Grupo Gamma, la red de prestadores de salud liderada por la familia Tourn.

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El CEO de Grupo Gamma y uno de los inversores de esta operación, Luciano Tourn, señaló: "Grupo Oroño es una marca muy reconocida por los rosarinos, cuenta con una infraestructura de excelente calidad y un equipo con vocación por el cuidado del paciente, atributos que vemos fundamentales para encarar la próxima etapa. Nuestra misión, como familia comprometida con la salud desde hace 50 años, es invertir en el desarrollo de prestadores de excelencia que cubran todas las necesidades de los pacientes que nos eligen”.

El comunicado de Grupo Oroño

Tras conocerse la adquisición de la mayoría accionaria por parte de Swiss Medical y de Chicago Capital, desde Grupo Oroño emitieron un comunicado en el que calificaron como "una nueva etapa institucional" a la operación.

"Para nosotros, Grupo Oroño nunca fue solamente una participación societaria. Estuvimos involucrados en su vida cotidiana: trabajamos junto a muchos de ustedes, tomamos decisiones, acompañamos proyectos y conocemos de cerca el compromiso con el que cada equipo cuida a los pacientes y hace funcionar a las instituciones", comienza el escrito, dirigido a los "colaboradores" de la firma.

Y continúa: "Durante estos años impulsamos una transformación profunda: avanzar hacia una empresa más profesionalizada, fortalecer sus equipos y construir un modelo de gestión capaz de responder a los desafíos actuales de un sector que ha tenido grandes transformaciones. Este trabajo se hizo entre muchos y es parte del legado que queremos cuidar".

"La medicina de alta complejidad exige cada vez más inversión, tecnología y capacidad de gestión. Estamos convencidos de que los nuevos accionistas que continuarán esta etapa cuentan con las herramientas, la experiencia y la escala necesarias para desarrollar lo construido y proyectar a Grupo Oroño hacia el futuro", finalizaron.

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