Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

El actual presidente canalla encabeza la lista de Raza Canalla, ya oficializada ante la comisión electoral. Fue la única que se presentó

Otro bombazo en Central . Después de infinidad de especulaciones, se conoció la lista de la agrupación Raza Canalla para las nuevas elecciones y la noticia saliente es que Gonzalo Belloso volverá a encabezarla como candidato a presidente. De ahora en más, el club debe seguir con los pasos legales correspondientes, pero es un hecho que la actual comisión directiva seguirá gobernando la institución y que las riendas del club continuarán en manos de Belloso.

Este sábado vencía el plazo para la presentación de las listas que tuvieran intenciones de participar del próximo acto eleccionario. Había tiempo hasta las 23.59, pero mediante un comunicado, la comisión electoral informó que el horario límite sería las 18, lo que aceleró el proceso.

Al mediodía, la comisión electoral tenía pensado juntarse en la sede de calle Mitre a la espera de la presentación de las listas, que finalmente fue vía digital. En horas de la tarde se develó el gran misterio que por estos días invadió a todos en Arroyito, luego de la publicación en redes sociales por parte de Belloso en la que informaba que no iba a ocupar ningún cargo en la nueva conducción.

Es que todo cambió. En realidad, la situación viene tomando otro tono desde ese momento en que Belloso dijo lo que dijo. Por eso la enorme expectativa que había respecto a la presentación de las listas.

La agrupación Raza Canalla confirma que presentó en tiempo y forma la lista de candidatos para participar de las próximas elecciones en Rosario Central pic.twitter.com/0hGiLMlfrS — Raza Canalla (@razacanalla2022) November 14, 2026

Ya en estos últimos días, el rumor sobre la continuidad de Belloso fue tomando consistencia. Hubo quienes ya no manejaban el tema como un simple rumor, sino como información. Especialmente después de una reunión este último jueves, de la que todos se fueron con la sensación de que el proyecto continuaría con el Pejerrey a la cabeza. De todas formas, había un tiempo que esperar y plazos legales por cumplir. La confirmación apareció a través de un comunicado que emitió la agrupación Raza Canalla.

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Aquel comunicado de Belloso

En aquel comunicado hizo público el martes 3 de noviembre, Belloso dio unas cuantas razones por las cuales no se iba a presentar a ningún cargo. La más fuerte, “una situación familiar impostergable va a requerir mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva”. Fue el día en que se produjo un cimbronazo importante en la vida política del club.

A mi querido Pueblo Canalla: pic.twitter.com/Gy1Cinn7lu — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) November 3, 2026

Después se sucedieron una serie de charlas y sobre todo pedidos de muchas personas del mundo Central al Pejerrey para que revea su postura. Hubo conversaciones con jugadores, con integrantes de la actual vida política del club e incluso con exactores políticos de la institución.

Ya en el partido frente Estudiantes de Río Cuarto, hubo muchas muestras de afecto hacia Belloso. No se dio el “clamor popular” que muchos esperaban. “La verdad, el hincha estaba en otra cosa, estaba muy metido en el partido”, confió una fuente que conoce desde adentro la vida hoy en Arroyito. Hubo una bandera en alusión al tema, pero no más que eso.

Muchas muestras de afecto

Sin embargo, el afecto por parte de los hinchas hacia Belloso lo vivió en carne propia durante toda la jornada, especialmente en la caminata desde la tercera bandeja (recientemente inaugurada de manera oficial por todos los integrantes de la comisión directiva) al palco presidencial. Fueron innumerables los saludos que recibió, los pedidos de fotos, pero sobre todo el agradecimiento y el ruego por parte de los hinchas para que continuara al frente del club. Seguramente eso no fue lo que le hizo cambiar su decisión, pero sí que debe haber influido.

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Lo que los hinchas de Central veían en la figura de Belloso era un dirigente que en cuatro años logró cambiar muchas cosas en el club, aunque, por supuesto, lo que más destacan son los logros deportivos. El puntapié se dio con la Copa de la Liga 2023, en la que el Canalla se consagró campeón de la mano de Miguel Ángel Russo. Después llegó la gran campaña de Ariel Holan, que le valió el título de Liga 2025, y ahora con Almirón al frente del equipo, la vuelta olímpica en la final ante Estudiantes, por la Supercopa Internacional. Además, el equipo clasificó a tres copas Libertadores en estos últimos cuatro años. Disputó la edición 2024 y la 2026, y también lo hará el año próximo. En todos los casos, directamente en la fase de grupos.

Belloso recibió muchas muestras de apoyo en el último partido de Central, en el Gigante de Arroyito. Celina Mutti Lovera / La Capital

En lo institucional hubo un claro ordenamiento, que se tradujo, por ejemplo, en obras en el estadio Gigante de Arroyito. Las más importantes fueron la ampliación de la capacidad, bajando 80 centímetros el campo de juego, y la inauguración de la tan anhelada tercera bandeja, cuyo gasto fue costeado en gran medida por la venta de más de 50 palcos.

A la espera de definiciones

En medio de este escenario, la previa de las elecciones en Central venían con demasiada calma, con la conformación de la comisión electoral y a la espera de la presentación de listas, pero fue mucho el ruido que se generó con aquella postura primaria de Belloso de no ocupar ningún cargo. Es que el Pejerrey revisó esa decisión y, después de un largo y pormenorizado análisis, optó por ir en busca de la reelección.

La primera experiencia de Belloso en la vida política de Central fue en 2010, cuando ocupó el cargo de secretario deportivo bajo la conducción de Norberto Speciale, a quien Raza Canalla eligió como candidato a presidente. Un par de años después, el Pejerrey renunció a su cargo.

Cuatro años más tarde, Raza Canalla volvió a presentarse a elecciones, bajo el nombre de Agrupación 125º Aniversario, con una performance bastante floja. Terminó tercera, con apenas 572 votos, detrás de Foro Canallas Unidos y de la lista oficialista Somos Canayas.

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Los pasos a seguir

La comisión electoral dispone de 48 horas para revisar y validar los 31 candidatos para cada cargo ya presentados. Lo mismo hará con la nómina de 100 asambleístas titulares y 30 suplentes, también en manos de este órgano de control.

Belloso junto a sus pares de comisión directiva en la inauguración formal de la tercera bandeja en el Gigante. Celina Mutti Lovera / La Capital

En caso de que haya que llevar a cabo alguna corrección, la comisión electoral le otorgará a los integrantes de la lista 48 horas para salvar el o los errores detectados, o también para sustituir algún candidato que no cumpla con los requisitos solicitados para el cargo que ostenta.

Desde el domingo 15 de noviembre corre un plazo de hasta 20 días para que se cumpla con la entrega de los avales correspondientes a la lista. Este trámite también está supervisado por la comisión electoral. Una vez finalizado este tema, la comisión tiene un nuevo plazo de hasta ocho días para proclamar la nueva lista que regirá los destinos del club por los próximos 4 años.

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Los cargos de la lista presentada

Presidente: Gonzalo Belloso.

Vicepresidente primero: Carolina Cristinziano.

Vicepresidente segundo: Adrián Maglia.

Vicepresidente tercero: Ramiro Colabianchi.

Secretario general: Leonardo Arriaga.

Prosecretario: Diego Martín.

Tesorero: Walter Buhler.

Protesorero: Leonardo Romano.

Secretario de finanzas: Mauro López.

Vocales titulares: Eduardo Lioi, Román Di Doménica, Ezequiel Gómez, Néstor Bandoni, Federico Peralta, Maximiliano Fe, Nora Basso y Fabiana Collar.

Vocales suplentes: Lisandro Rodríguez Araya, Maximiliano Puig, Hernán Milici, Alejandro Pérez, Bruno Zorzoli y Leonardo Mónaco.

Comisión revisora de cuentas: Natalia Vila, Aylén López, Juan Manuel Tsernotopulos, Fernando Ramírez, Francisco Burrone y Walter Lhuillier.