Un muerto en triple choque de camiones: corte parcial en autopista Rosario-Buenos Aires

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Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
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Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
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Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
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Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
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Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales