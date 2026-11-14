Tres miniseries nuevas de drama y supenso para conocer en Netflix

Drama, suspenso y thriller son algunos de los géneros más elegidos por los usuarios últimamente. Tres historias cortas que vale la pena conocer

Llega el fin de semana y llega el momento de ponerse al día con las novedades que Netflix sumó a su catálogo recientemente. Afortunadamente, este mes está marcado por el estreno de miniseries imperdibles, de diferentes géneros y provenientes de distintos países. Y de cara al fin de semana, vale la pena saber de qué se tratan las favoritas del momento .

Elegir qué ver en Netflix se puede convertir en una tarea complicada . Y seguirle el hilo a los estrenos es otro gran desafío. Por eso, vale hacer un repaso de las miniseries que llegaron hace poco y ya engancharon a una buena cantidad de usuarios.

Los amantes de los dramas médicos no pueden perderse “Anestesia”, la nueva miniserie polaca de 8 episodios que llegó con toda a la plataforma. La producción está dirigida por Lukasz Ostalski y protagonizada por Leszek Lichota , actor de ficciones como “El curandero”, “Ni una palabra” y “La gran inundación”.

En este caso, Lichota se pone en la piel de Dawid Lazarz, un reconocido neurocirujano que debe poner su vida en orden tras una arriesgada cirugía que sale mal y deriva en la muerte de una joven paciente. Obligado a abandonar su distinguida clínica, Dawid se traslada a un hospital público con bajos recursos. Mientras se enfrenta al nuevo ambiente y condiciones de trabajo, también debe hacerle frente a sus propios demonios y a un proceso judicial.

“El intercambio”

Entre thriller, drama y suspenso, esta miniserie sueca de tan solo 4 episodios logra meter a los espectadores en una historia llena de dudas, secretos y tensión, donde no se puede confiar plenamente en ninguno de los personajes. "El intercambio” está basada en la novela “Bytet”, del escritor sueco Stefan Ahnhem y protagonizada por Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson y Jakob Oftebro.

La serie sigue a dos parejas, Carl y Helene, por un lado, y Adam y Scarlett, por el otro. Las duplas, que no se conocen personalmente, deciden intercambiar hogares para pasar unas vacaciones lejos de casa, y es así que vuelan de Estocolmo a Sicilia y viceversa para conocer el nuevo paisaje. Pero lo que se suponía que serían unas vacaciones para relajarse empiezan a llenarse de tensión cuando cada pareja comienza a descubrir detalles extraños en las propiedades y empiezan a desentrañar secretos ajenos, que ninguno de los protagonistas está dispuesto a reconocer.

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“El cuerpo”

Entre los más recientes estrenos de Netflix, esta miniserie adolescente no pasó desapercibida. “El cuerpo” combina las típicas tensiones de la edad con una trama de suspenso que juega con el terror psicológico y lo sensual. Creada por Quinn Shepard, la producción cuenta con 8 capítulos y un guión que se va tornando más oscuro y complejo en cada episodio.

La historia se desencadena en una fiesta de Halloween, donde un grupo de estudiantes de una escuela católica dedicadas al baile realizan un ritual de iniciación, esperando que les dé suerte para sus próximas competencias. Pero todo se descarrila cuando una de las integrantes del grupo vive una experiencia sobrenatural y, desde ese entonces, todas las estudiantes empiezan a manifestar síntomas extraños, acompañados por una sensación de culpa, visiones proféticas, secretos oscuros y deseos prohibidos.