Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Lilia Lemoine, el 20 de junio pasado, en el Monumento a la Bandera. El fiscal solicitó 10 días de prisión para la mujer que la increpó en Buenos Aires y Rioja

El fiscal Ramiro González Raggio solicitó 10 días de prisió para la rosarina que increpó y escupió en la cara a la diputada nacional Lilia Lemoine quien a su vez respondió propinando un cachetazo en la cara. Todo sucedió en Buenos Aires y Rioja, el 20 de junio pasado mientras se realizaba el acto oficial por el Día de la Bandera .

El incidente, que ocurrió mientras el presidente Javier Milei encabezaba el acto oficial frente al Monumento a la Bandera, quedó registrado por testigos mediante teléfonos celulares y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La diputada de La Libertad Avanza, que aquel día llegó a Rosario acompañando a la comitiva oficial de Milei, radicó una denuncia penal contra Mariela Franco y a través de sus abogados manifestó su intención de avanzar en el terreno judicial.

La causa judicial abierta por este tema quedó en menos del fiscal González Raggio, de la Unidad Especializada en Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Voceros del MPA indicaron a La Capital que a Franco se le atribuye el delito de agresión física sin empleado de arma y que la cuestión se dirimirá el viernes próximo en una audiencia en el Centro de Justicia Penal preliminar al juicio que se realizará más adelante.

A pocas horas de conocerse el pedido del fiscal González Raggio, Mariela Franco recordó este viernes cómo fue el incidente que protagonizó con la legisladora libertaria cuando estaba a pocas cuadras del Monumento a la Bandera.

Reacción ante un insulto

"Yo caminaba por Rioja, llegando a Buenos Aires. Tengo una pequeña discapacidad en una pierna. En ese momento pasaban los granaderos y Lemoine se cruzó en el medio del desfile. Entonces, le grité: 'cruzá, porque te van a cagar a trompadas', porque no se podía interponer ante el desfile. Entonces, Lemonie se dio vuelta y me dijo: '¿qué te pasa renga de mierda, querés venir a pegarme?' Ahí reaccioné, me acerqué y sus colaboradores comenzaron a grabar con los teléfonos y eso es lo que se vio en el video", contó a El Tres TV.

Franco señaló que su reacción fue una consecuencia del insulto que le lanzó Lemoine. "Se metió con mi discapacidad. Es lógico que reaccione de esa forma. No la toqué, no le hice nada físicamente. Yo estaba angustiada, me pareció una desubicación lo que me dijo. Yo le dije que era una facha, que se fuera de Rosario, porque no era una persona grata ni bienvenida en la ciudad. Ni ella ni el presidente. Le dije eso y reaccioné como lo hice. La escupí, pero fue una respuesta ante su insulto", remarcó.

"Es una locura que pidan mi arresto"

"A mí no me gusta que me digan discapacitada. Lemoine tiene un problema con los discapacitados. No es la primera vez que se mete con gente especial. Además, ella me pegó una cachetada, me tiró los lentes, de un golpe me arrancó los auriculares. Ella también reaccionó violentamente. Yo no la agredí físicamente, ella sí a mí", agregó Franco.

Mariela destacó que tras ese episodio en el Día de la Bandera tuvo que cerrar sus redes sociales por el hostigamiento que recibió de los partidarios de La Libertad Avanza. "Los seguidores de esa señora me amenazaron durante meses. Decían que me iban a matar. Ahora, me parece una locura que pidan mi arresto. Tengo miedo de ir presa. Yo estoy sola, incluso tengo miedo de salir a la calle, de tener mi celular y redes sociales intervenidos".

Qué dice la defensa

Maximiliano Ruppani, uno de los defensores de Franco, expresó que "la ley prevé ese tipo de penas para un caso así un máximo de 20 días de arresto, el fiscal pidió 10 días, en una acusación que será tratada el viernes 20 de noviembre. Entendemos que no corresponde el encuadre jurídico que le dio el fiscal a esta denuncia. Más allá de lo reprochable de un escupitajo que está filmado, el encuadre legal es otro".

"Creemos que esto está más cerca de una injuria, que debe resolver por querella privada, no por intervención de un fiscal. El delito de injuria está en el Código Penal y prevé multas. El fiscal utilizó un tipo penal que prevé hasta 20 días de arresto y pidió 10. Lemoine reacciona aplicando una cachetada. Eso también se ve en el video. Franco realizó una denuncia por lesiones leves a la que todavía no se le asignó fiscal. Extraoficialmente me dijeron que va a quedar en una contravención y será desestimada. Entonces hay una diferencia. La denuncia de Franco no prospera y la de Lemoine avanza incluso con un pedido de prisión por 10 días", destacó el abogado.