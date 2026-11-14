Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

El roldanense José Bufarini tiró la casa por la ventana. En su cumpleños 56 invitó a 85 parientes italianos y argentinos a un asado a la estaca muy campanelliano, que terminó con tortas italianas caseras, lágrimas de emoción y tarantelas, que sirvió de excusa para reunir a la mitad de su familión bioceánico.

“La nona Adele no le perdonó nunca a mi abuela Aurora haberse venido a estas tierras porque sabía, y así fue, que si venía ella con mi papá, nunca más iban a volver, que era un viaje sin retorno” confía José Bufarini a La Capital . Los Bufarini vivieron un encuentro muy especial con la llegada de Elisa y Marco, dos primos italianos que viajaron desde Ancona para recorrer nuestro país y reencontrarse con sus familiares argentinos de una historia que comenzó en parte en 1948, con la inmigración de los tres hijos varones de Adele Mosca y Atilio Bufarini: Giuseppe, Olimpio y Octavio, mientras las seis hijas mujeres permanecían en la otra madre patria. Elisa es nieta de Mela, una de las seis hermanas de Italia, y viajó junto a Marco para compartir unos días con sus familiares argentinos.

“La idea surgió a partir de la esperanza sostenida en el tiempo, bajo la consigna de mantener viva la llama de la unidad familiar que nos enseñaron nuestros padres” explica Bufarini, uno de los bisnietos argentinos de Adele Mosca y Atilio Bufarini, a este medio. “Con Elisa y Marco tenemos una relación fluida, a raíz de que hace 14 años nos visitaron. En ese momento tuvimos la posibilidad de juntarnos, pero no de esta manera. Hace cuatro años viajó mi hija, Florencia Bufarini; ahora ya radicada en Ancona, quien logró tejer un vínculo hermoso con toda la familia, tal es así que la adoptaron como una hija más” recuerda José el origen de la relación con su prima y el esposo. “Hace dos años Elisa y Marco nos comentaron que venían a Argentina a conocer El Calafate y parte del norte argentino, pero no querían dejar de pasar por la Boca, querían conocer La Bombonera, y si era posible vivir la emoción de un partido en vivo porque Marco es hincha fanático de Boca. Y así se dio, lo programamos y nos congregamos para conmemorar esta reunión con toda la familia en Argentina”, recuerda el cumpleañero.

Bajaron de los barcos

La historia comenzó a principios del siglo pasado en la región italiana de Marche, con el matrimonio del ama de casa Adele Mosca y el agricultor Atilio Bufarini. “En esa zona se vivía de mezzadria: las familias trabajaban la tierra de otro y cuidaba animales, Atilio sembraba trigo y olivo. Adele Mosca también era de una familia campesina de Ancona. Mientras el nono Atilio estaba en la guerra, ella sostenía la casa y la familia –como hacían todas las mujeres en esa época– y a aguardar con esperanza las cartas del frente de batalla. En aquellos años, de guerra y posguerra, la gente no tenía trabajos regulares. Se la rebuscaba como podía” revela José. Mi padre Pier Luiggi Bufarini (Piero) recuerda que, con tan sólo cinco años, en aquella época criaban pollos y los vendían y procesaban las plumas para los abrigos de los soldados, ya en plena Segunda Guerra Mundial”, abunda José Bufarini. Giuseppe y Octavio Bufarini, los hermanos mayores, participaron de la guerra, mientras el menor, Olimpo, se quedó con su madre a la espera del alistamiento. “Giuseppe Bufarini estuvo movilizado en la Segunda Guerra Mundial desde abril de 1941 hasta el 8 de septiembre de 194 –el día del armisticio italiano– en la frontera con Yugoslavia, en los Balcanes y en el Mediterráneo, en la defensa costera. Octavio Bufarini estuvo de manera intensiva en el frente de batalla. Y Olimpio, un poco menor que Pepe y Octavio, con tan sólo 17 años ayudaban a su mamá Adele, cuidaban de sus hermanas y esperaba el alistamiento a las fuerzas italianas, pero por suerte la guerra terminó en 1944 para ellos” revela José Bufarini.

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“Mi nono Pepe vino a la Argentina con 26 años, y lo seguían mis otros dos tíos abuelos, Olimpio y Octavio. Octavio no tenía que venir, él se tendría que haber quedado con la familia, no estaba en los planes de sus padres Atilio y Adela, pero les mintió planteándoles que los acompañaba al puerto donde iba a zarpar el barco, y en definitiva desobedeció también a sus hermanos y se subió detrás de ellos, sin que se dieran cuenta” narra José, como si fuera una película del neorrealismo italiano.

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“Así fue: llegaron y se establecieron en Roldán, un terreno de Luis Mosca, un tío que vino en 1920. después de la Primera Guerra Mundial, hermano de Adele. Se ubicaron en un espacio en el fondo del terreno, donde ellos con sus manos construyeron un techo, con un baño y un lugar para dormir y comer, y así encararon la vida en Roldán” revela aquellos primeros días de los Bufarini en nuestro país.

La nona Aurora, una de las seis hermanas que se habían quedado en Ancona, no recibía noticias de sus tres hermanos y se subió a un barco hacia Argentina, como narra José: “Al año siguiente, mi abuela Aurora allá en Italia, con mi papá de cinco años, al ver que no tenía comunicación de mi abuelo Pepe y sus dos hermanos porque las cartas no llegaban, decidió embarcarse y venir hasta donde ellos estaban, con un baúl de madera con sus ropas y mi papá con una muñeca que era su juguete, que en el barco mi abuela se la regaló a una amiguita que lloraba por esa muñeca. Y ya con la llegada de mi abuela, la casita ya tenía una atmósfera de familia”.“Ahora la familia llega a tener casi 180 integrantes y está partida por un océano: allá en la región de Marche se encuentran los descendientes de las seis hijas de Adele y Atilio: Mina, María, Isolina, Ermelinda (Mela) y Gilberta; y acá viven los descendientes de los tres hijos que emigraron: Giuseppe (Pepe mi abuelo), Olimpio y Octavio (Valerio), todos unidos por nuestra esencia”, confía José.

La familia unida

Los primos italianos fueron los invitados especiales al cumpleaños, al que todos y todas asistieron con gorros o sombreros al estilo de los inmigrantes, pero Elisa y Marcos entraron al predio con gorros de Argentina y los ojos vendados, como narra José: “La fiesta comenzó con música típica italiana de la mano de un saxofonista amigo de mi infancia, que le dio un toque de magia a la bienvenida a Marco y Elisa, a quienes acompañamos al ingresar a la fiesta con los ojos vendados y con un par de gorras coquetas pintadas de Argentina”.

El multitudinario cumpleaños tuvo un menú bien criollo y postres italianos, hechos por cada familia, como cuenta el anfitrión: “Empezamos con empanadas, un buen vino y cerveza tirada, y seguimos con costillares a la estaca hechos al aire libre, el típico chorizo 70/30, morcilla de campo, matambre de cerdo y vacío con ensaladas de lechuga y tomate. Y como postre, cada familia se comprometió a traer una torta típica italiana. Así que, a nuestro estilo, brindamos con sidra y esas tortas caseras de cada familia, cuando muchos ya arrancaban con el mate”.

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“Después del video llegó el momento de las palabras y nos quebramos, nos ahogábamos en el silencio, pero enseguida comenzamos a bailar tarantelas y cumbia santafesina, músicas nuestras tan características” recuerda el organizador sobre un momento clave del encuentro entre los Bufarini de la región y los de allende el Atlántico.

El encuentro alcanzó picos de mucha emoción, al estilo “Cinema Paradiso” -la icónica película de Etttore Scola-, cuando proyectaron un video preparado por los familiares italianos, quienes enviaron mensajes para sorprender a sus seres queridos en Argentina. Entre abrazos, anécdotas y recuerdos de los antepasados, tres generaciones de los Bufarini revivieron la historia de los tres hermanos que emigraron de Italia para construir una nueva vida en Roldán, Funes, San Jerónimo y Rosario. En la pampa gringa.