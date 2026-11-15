Rehabilitación y entrenamiento: Kintra Salud ya inauguró tres sedes y van por más

En apenas ocho años, consolidaron una importante expansión. Combinan consultorios multidisciplinarios con un gimnasio de entrenamiento personalizado guiado por kinesiólogos. Ya tienen fuerte presencia en el centro y miran hacia barrio Martin

Los socios de Kintra Salud se conocieron cuando estudiaban kinesiología y, años más tarde, decidieron invertir y armar su propio espacio.

Julián Angelini y Juan Emilio Cantarini son oriundos de Venado Tuerto y Alcorta respectivamente. Llegaron a Rosario para estudiar kinesiología y, desde los cursillos de ingreso, cultivan una amistad. Hace ocho años, tomaron la decisión de formar una sociedad junto al profesor de educación física Federico González y dar el primer paso con su propio centro de salud llamado Kintra Salud . El nombre, resultado de la combinación de kinesiología y entrenamiento (training), sintetiza el espíritu inicial del proyecto. Con muy poco tiempo de vida, la firma pasó de una única sede emplazada en Ovidio Lagos al 900 a gestionar tres espacios que combinan distintas especialidades médicas con gimnasios de entrenamiento personalizado.

En sus comienzos, la idea detrás del proyecto fue desarrollar un centro de especialidades en el que conviva la consultoría y tratamiento kinesiológico, con la preparación física . Con el tiempo, se fueron sumando más especialidades como odontología, cardiología, clínica, endocrinología, nutrición, traumatología y medicina estética .

Los primeros pasos de Kintra bastaron para confirmar que la dirección era la correcta. Aquella primera sede comenzó a quedarse sin capacidad muy rápidamente, por lo cual el grupo decidió alquilar en simultáneo un inmueble en calle Santa Fe 2588, donde poder desarrollar un centro de entrenamiento adicional. Posteriormente, en 2021, la sede Lagos fue mudada a calle Zeballos 2370. Por ese entonces se sumó al grupo de socios el traumatólogo Marcos Diez.

Su apertura más reciente fue en marzo de 2026, cuando cortaron cintas de la sucursal ubicada en Brown 2542 . El inmueble supo pertenecer a un call center del barrio Pichincha y cuenta con 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas , perfecto para desarrollar el concepto de clínica integral. En la planta baja funcionan seis consultorios privados, cuatro boxes de kinesiología y un gimnasio terapéutico . El nivel superior está destinado exclusivamente al área de entrenamiento, abierta tanto para pacientes de Kintra, como al público general.

“Creo que ninguno de los socios nos damos cuenta de todo lo que crecimos en ocho años. Creo que fue gracias a la gente con la que nos rodeamos y a las personas que trabajan para la institución que hacen al día a día. Tratamos de recibir a las personas de una forma que hace que se quieran quedar con nosotros”, sintetiza Angelini.

Alianzas estratégicas

Una de las claves en la expansión de Kintra fue la colaboración con otras firmas del rubro. Con la apertura de su sede de barrio Pichincha, los socios concretaron una alianza con Sanatorio Aliare, que instaló consultorios con algunas de sus especialidades médicas. La llegada del sanatorio también fue fundamental para cerrar convenios con algunas entidades de medicina prepaga como Avalian, Federada Salud y Osde. Por vía directa, los socios también sumaron a Plenit Medife y Mutualyf.

Kintra Salud ya tiene tres sedes y están pensando en seguir sumando locaciones. Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital

En el mismo edificio convive además la empresa Dionne, especializada en medicina y tratamientos estéticos, que mudó allí su sede de Rosario, mientras que mantiene su locación en Funes. También sumaron a la marca de tecnología de alto rendimiento Ivolution e integran SportClub, la cadena de gimnasios y centros de bienestar.

Al mismo tiempo, el grupo también colabora con el Club Leones de Rosario, fundado por la familia de Lionel Messi. Allí, coordinan el departamento médico de la institución, lo que les permite una fuerte vinculación con el fútbol y el deporte.

El crecimiento y la mira puesta en Barrio Martin

A lo largo de sus ocho años de trayectoria, Kintra Salud logró consolidar un importante movimiento de público. La masa societaria activa de su gimnasio se conforma actualmente por unas 570 personas. El número cobra mayor relevancia si se toma en cuenta de que no se trata de un centro de entrenamiento convencional. “Podés hacer entrenamiento con kinesiología en caso de que tengas una patología, pero también estamos abiertos al público en general. Sin embargo, lo que ofrecemos es un entrenamiento acompañado por un profesor que arma tu rutina en base a tus cualidades físicas y objetivos. Si tu idea es venir a hacer una rutina completamente libre, diría que no somos tu gimnasio”, dice Angelini.

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Por su parte, para el sector de kinesiología se estiman unos 2000 turnos mensuales distribuidos entre las sedes de calle Zeballos y la de Brown. Considerando que una persona puede ocupar varias citas, los socios estiman que unos 110 pacientes pasan por estas dos sucursales cada mes.

Ya de cara al futuro próximo, el grupo se encuentra muy cerca de cerrar una operación para desarrollar un área de gimnasio y kinesiología en un importante desarrollo médico que se lleva adelante en un inmueble histórico de Barrio Martin. En simultáneo, los socios también contemplan propuestas de Fisherton y Funes. “Siempre tratamos de que cada lugar que abrimos esté instalado y con un movimiento consolidado antes de saltar al próximo. Queremos analizar un poco más el funcionamiento de esta sede”, advierte Cantarini.

Finalmente, concluye: “Creemos que tenemos mucho potencial. Nos importa ser reconocidos como un centro médico de rehabilitación y entrenamiento traumatológico y deportivo tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores, pero también por el servicio que brindamos”.