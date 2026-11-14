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Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Castellano ganó la fase regular con la Dodge atendida en Acebal, pero en la Copa se desdibujó. Va por el triunfo debido en Río Cuarto. Series de gran adrenalina

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

14 de noviembre 2026 · 19:20hs
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La Dodge atendida en la localidad santafesina de Acebal regresó a los primeros planos del Turismo Carretera

ACTC

La Dodge atendida en la localidad santafesina de Acebal regresó a los primeros planos del Turismo Carretera, en la vuelta de la categoría tras 14 años a Río Cuarto.

El Turismo Carretera viene de correr nuevamente en el Juan Manuel Fangio con la victoria de Mauricio Lambiris y este domingo se apresta en el regreso de Río Cuarto a cumplir la penúltima fecha del año, que determinará quiénes serán los 16 que en el primer fin de semana de diciembre irán por el título. Y el que había desaparecido en la Copa de Oro luego de ganar la etapa regular fue Jonatan Castellano, que parece que avisó que no lo den por bajado, obtuvo la pole position e irá por la victoria obligatoria para tener la chance de ir por el campeonato. Con la Dodge atendida en la región, en el Galarza Racing de Acebal.

Castellano ganó bien la fase regular, gracias precisamente a su constancia y regularidad. Le faltó el triunfo obligatorio, nada menor, pero se percibía que podría conseguirlo en las cinco fechas de la Copa de Oro.

Pero en las tres primeras no estuvo ni cerca, se alejó del top ten que solía frecuentar y ya prácticamente todo el mundo lo descartaba. Pero en el renovado Ciudad de Río Cuarto la Dodge volvió a los primeros planos, se hizo con los 2 puntos, aunque largará 2º la 2ª serie, ya que lo recargaron con 5 puestos por una maniobra peligrosa en Rosario contra su compañero Marcos Dianda.

>>Leer más: El Turismo Carretera dejó Rosario con un gran espectáculo y la victoria de Mauricio Lambiris

Pinchito retrocedería al 6º puesto, pero subiría uno por sanción a José Manuel Urcera, que rompió motor después de clavar el tercer tiempo.

Una penalización que no le restó potencial

Habrá que ver qué costo tendrá esa penalización que abonó la tesis de que Castellano ya estaba fuera de la pelea, pero lo cierto es que no pudo lograr una mejor posición para que se le aplique. Puede dar pelea en la serie y en la final.

Con 76,5 puntos, Castellano está a 40 exactos del líder virtual, que es Julián Santero. El mendocino es el primero de los 3 de Último Minuto y es casi imposible que se le escape la chance. Fue 11º en la clasificación, pero largaría un puesto adelante por lo de Urcera.

Los otros dos que hoy están adentro son Josito Di Palma (6º en la Copa de Oro) con el RUS Med Team de bases en Rosario, y el pibe Dianda (7º), pero clasificaron muy atrás: 37º y 29º Diego Azar (13º) y Valentín Aguirre (19º) le pisan los talones en la tabla general y pueden desplazarlos. De todos, el arrecifeño es el único que ganó.

Los ganadores del Turismo Carretera afuera

Precisamente, hay varios ganadores de este año que no lucharán por el título. El primero de ellos es Nicolás Moscardini, el primer ganador del año en su carrera debut en el TC. Otros son Santiago Mangoni, Tobías Martínez y Juan Martín Trucco. Y los que están en los primeros 4 puestos de la Copa de Oro, detrás de Santero (116,5 puntos), ya tienen la victoria obligatoria.

>>Leer más: Fiesta popular del Turismo Carretera en el Fangio, con el ritual del encuentro entre miles de fanáticos

Ellos son Facundo Chapur (100,5), Mariano Werner (95,5), Agustín Canapino (94) y Otto Fritzler (85). El cordobés clasificó 15º, el entrerriano 16º, el campeón 2º y el piloto de San Miguel con el Mercedes atendido en el Maquin Parts de Venado Tuerto, quedó 1º tras la sanción a Castellano.

Series de máxima adrenalina en Río Cuarto

Fritzler, Canapino y Matías Rossi, que precisa la victoria y marcha con 78 puntos, comandarán las series, mientras que saldrán en primera fila el ganador de Rosario Lambiris (69 puntos), Castellano y Marcos Landa (62), otro de los que están en la Copa y no ganó.

Christian Ledesma (62) fue 7º y parte 3º en la 1ª serie, mientras que Trucco y el de Las Parejas Facundo Ardusso son los primeros del top ten que corren sin chances. Las series serán sin dudas, para alquilar balcones.

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