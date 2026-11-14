Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

Duendes vuelve a ser gran protagonista del Regional del Litoral y va por un título esquivo desde hace tres temporadas. A las 21, en el hipódromo

El equipo de Duendes que venció a Santa Fe Rugby en la semifinal y va por el título del Regional del Litoral de rugby.

El Regional del Litoral define a su campeón y Duendes vuelve a ser el gran aspirante luego de cinco temporadas. El máximo campeón del torneo va por su 14ª corona ante el duro Estudiantes de Paraná y ante su público, en el estadio Capibaras XV del hipódromo, a las 21, con arbitraje del santafesino Federico Longobardi. El vencedor se llevará la Copa Banco Macro en juego.

La última vez que salió campeón Duendes fue en 2021, donde no hubo partidos finales sino que se consagró por tabla general a una fecha del final. Después llegó el título de Gimnasia, el de Estudiantes de Paraná y los dos de Jockey Club. El año pasado estuvo cerca, porque perdió la final en el último instante, ante ocho mil espectadores en las Cuatro Hectáreas.

Y ahora tendrá revancha, luego de vencer a Santa Fe Rugby en las semifinales. Parecía que volvería a enfrentar a Jockey, pero el bicampeón vigente defeccionó, Estudiantes le jugó con convicción de principio a fin, lo venció 36 a 14 y obtuvo merecidamente el pase a la final, donde irá por su segundo título.

En la temporada pasada, Duendes llegó a la final eliminando a Estudiantes, con el que nunca se enfrentó en un partido decisivo. Y la última vez que se midieron fue en Paraná, con triunfo fantasma 30 a 16. Pero en la ida, fue triunfo entrerriano por 29 a 26, todo dentro de un certamen que fue más parejo que nunca.

El más campeón del Regional del Litoral

Duendes es por lejos el más campeón de la competencia, pero jamás pasaron cuatro temporadas sin dar la vuelta olímpica desde la primera edición del TRL en el 2000. Por eso es todo un desafío, ante un rival que será un hueso duro de roer.

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El equipo de Las Delicias debió transpirar más la camiseta para pasar a la final, al doblegar a Santa Fe Rugby por 43 a 33 y recién lo aseguró a ocho minutos del final.

El partido por el tercer puesto, entre Jockey Club y Santa Fe Rugby, inaugurará la extensa jornada en el parque Independencia a las 16.30. Mientras que a las 18.45 jugarán la final de Segunda por el ascenso Alma Juniors de Esperanza (que doblegó a Logaritmo en la semifinal) y Universitario de Santa Fe (a Círculo Rafaelino).