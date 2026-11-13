Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Lo persiguieron desde una financiera donde hacía adicionales hasta la sede de la Policía de Investigaciones

El juicio por el crimen del policía en zona sur se llevó adelante en el Centro de Justicia Penal.

Tres hombres fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del policía César Carmona , ocurrido en septiembre del 2023. El hecho comenzó en pleno centro, cuando los acusados comenzaron a seguir al agente desde el momento en que salió de hacer adicionales en una financiera para dirigirse a la sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), en zona sur, donde fue asaltado y acribillado a balazos.

El juicio, que comenzó a principios de noviembre en el Centro de Justicia Penal, concluyó este viernes. En la última audiencia, el tribunal compuesto por los jueces Pablo Pinto, Hebe Marcogliese y Carlos Leiva, condenó a prisión perpetua a Agustín Alfredo Almirón, de 26 años; Fernando Ariel Cabrera, de 24; y Alan Nahuel Aragón, de 25.

El fiscal Alejandro Ferlazzo llevó adelante la acusación, en la que sostuvo que el crimen fue planificado para robarle una mochila y garantizar la impunidad de los atacantes, lo que justificó el pedido de la pena máxima bajo la califiación de homicidio criminis causa, algo que el tribunal convalidó.

Carmona fue atacado cuando llegaba en su Ford Fiesta a la sede de la AIC, en Lamadrid al 400, para continuar con sus tareas policiales . Según la reconstrucción fiscal, dos hombres lo interceptaron con un Citroën C3 bordó, le dispararon al menos diez veces y le robaron una mochila. Un tercer involucrado habría aguardado en otro vehículo para facilitar la fuga.

César Carmona fue asesinado el 14 de septiembre de 2023.

El fiscal Ferlazzo atribuyó a Almirón y a Cabrera la ejecución directa del ataque, mientras que Aragón cumplió un papel clave en el plan y en la huida. La hipótesis es que Carmona fue asesinado para concretar el robo y los delincuentes pudieran así garantizar su impunidad.

De acuerdo con la acusación, los movimientos de la víctima fueron seguidos desde las 14.46 del 14 de septiembre de 2023, momento en el que salió de su trabajo adicional como policía en una financiera ubicada en Italia al 700. Desde allí, Carmona se dirigió a la central de la AIC para seguir con su trabajo policial habitual.

Alrededor de las 15.10, comenzó a estacionar frente al ingreso de la dependencia. En ese momento, un Citroën C3 bordó conducido por Almirón, con Cabrera como acompañante, le cruzó el paso y chocó contra la parte trasera derecha de su Ford Fiesta.

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La Fiscalía sostuvo que Almirón descendió armado con una pistola calibre 9 milímetros y abordó a Carmona por la puerta del conductor, mientras Cabrera se acercó por el otro lado. Cuando el policía intentó utilizar su arma reglamentaria, el atacante abrió la puerta y comenzó a disparar para permitir que su cómplice se apoderara de las pertenencias. La secuencia continuó cuando Carmona logró salir del vehículo: recibió nuevos disparos hasta caer mortalmente herido. En total, se le atribuyen al menos diez detonaciones.

Fuga y rastros del crimen

Después del ataque, los acusados escaparon en el Citroën C3 y tomaron por Lamadrid hasta calle Leiva, donde se encontraron con el Volkswagen Gol Trend gris en el que los esperaba Aragón. Los dos vehículos continuaron juntos por Sánchez de Bustamante hacia el oeste. A la altura del 400 abandonaron el Citroën y Almirón y Cabrera, que llevaba la mochila sustraída a Carmona, se subieron al otro auto.

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La investigación permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos a partir de distintos rastros recogidos en la escena. En la etapa inicial, la Fiscalía señaló que había detectado una huella dactilar en el interior del Citroën y material biológico en uno de los vidrios rotos, que se correspondía con una lesión en una mano de uno de los acusados. Los tres sospechosos fueron detenidos en allanamientos realizados entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de septiembre de 2023, en procedimientos en Vía Honda, Puente Gallego y la zona noroeste de Rosario.

La causa también incluye otras imputaciones. A Fernando Cabrera y Alan Aragón se les atribuye haber adquirido o recibido el Citroën C3 bordó con las numeraciones del motor y el chasis adulteradas, con conocimiento de su procedencia ilícita, antes de que fuera utilizado en el homicidio. Por otra parte, Agustín Almirón está acusado por un ataque a tiros ocurrido el 13 de agosto de 2023 en inmediaciones de Alberini y Bello, donde una persona resultó herida en una pierna. Por esos hechos también se le atribuye la portación ilegítima de un arma de fuego calibre 9 milímetros.