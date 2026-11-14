Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

La investigación se inició en julio y detectaron una disputa territorial entre una fracción de Los Monos y una banda del barrio

Durante un tiempo de esta década que transcurre, el viejo barrio La Lata , otrora villa Corrientes, estuvo tranquilo . Pero no duró mucho esa sensación . Este viernes por la mañana, cinco muchachos de entre 17 y 25 años tomaban fernet con coca a mitad de cuadra de Nora Lagos al 1400. Al llegar La Capital al lugar, entablaron con el cronista la típica conversación de semblanteo: querían saber qué hacía el periodista allí, qué buscaba, qué datos tenía.

Había una razón para la curiosidad: horas después, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó tres puntos de venta de drogas en la zona de Corrientes y pasaje Cusco . Los agentes secuestraron más de 100 dosis de cocaína, marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y cinco chips para celulares. Los jovenes eran los "vigías" de la zona .

"Acá no pasa nada, La Lata sigue viva en sus trabajadores, en la gente. Ponga eso en el diario señor. Somos un barrio tranquilo ", dijo uno de los muchachos al cronista y cerró con una consigna caprichosa: " ¡Aguante la mafia!" .

Según sostuvieron pesquisas de la Federal, el conflicto en el barrio se produce a partir de una disputa que se manifiesta en enfrentamientos armados y balaceras y es parte de la disputa territorial entre células despendidas de la organización criminal Los Monos y otros grupos que buscan controlar los puntos de venta en el sector .

De hecho, el 11 se agosto pasado fue detenido un hombre de 22 años cuando salía de un domicilio del barrio. Era buscado por su vinculación con el asesinato de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, un hombre relacionado con distintos grupos delictivos de la zona sur y que en el pasado había estado ligado al entorno de Los Monos. El crimen ocurrió el 21 de julio de 2025, cuando Figueroa regresaba a su casa junto a su familia después de salir de la cancha de Newell’s.

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Entre noviembre de 2025 y abril de 2026 se habría desarticulado una organización de La Lata. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Douie) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, con intervención de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del Diego Giro. La banda en la mira es Los Coni.

"Son una familia que son una banda, de apellido Figueroa. Viven todos ahí en la ex cortada 303 (Nora Lagos)", sostuvo un hombre del barrio a este medio. Y mencionó a varios integrantes: "Chamaco, Emir, Jona, Sebita y un tal Zanahoria".

La investigación

En la madrugada de este sábado se concretó una investigación que se inició en julio y que fue llevada adelante por personal de la Duoie.

Durante las diversas tareas de campo y de inteligencia, se estableció que tres domicilios ubicados en el barrio La Lata eran utilizados para el acopio, distribución y comercio de drogas. También se determinó quiénes eran los integrantes de dicha organización delictiva y sus roles.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad, quienes junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del juez que interviene en la causa por infracción a la ley de drogas. Por el momento, este sábado fue el último procedimiento, aunque fuentes ligadas al caso no descartaron que se den otros allanamientos en los próximos días.

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Antecedentes

En mayo de 2025 se dieron cuatro detenciones en Corrientes y Virasoro y se secuestró una gran cantidad de drogas y elementos vinculados al narcomenudeo. Los detenidos fueron: Malvina S. F. (42), Cristina R. F. (42), Silvana L. S. (45) y Julio M M. (32). Además, se incautaron más de 700 gramos de cocaína fraccionada en más de 2.000 envoltorios listos para su venta, junto con pequeñas cantidades de marihuana (5,1 gramos), 12 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, una máquina cuenta billetes y más de 235 mil pesos en efectivo.

En noviembre del 2025, efectivos de la Policía Federal detuvieron a veinte personas y en el operativo se incautó cocaína, marihuana, armas y tecnología de interés para la investigación. El fiscal cargo fue también Diego Giro.