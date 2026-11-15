Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el Paraná

Clubes náuticos, guarderías e instructores son optimistas pese a las anunciadas dificultades que planteará el clima, debido al fenómeno de El Niño

Pese a la crecida del río Paraná y a los pronósticos de mayores lluvias en el Litoral por el fenómeno de El Niño , desde los clubes náuticos, guarderías y academias de manejo de embarcaciones auguran una buena temporada de verano. Según advierten, el mayor caudal del río permite acceder a espacios que durante años permanecieron inaccesibles lo que, con las precauciones del caso, promete buenas sorpresas para los navegantes.

Rosario es una ciudad que destaca por su parque de embarcaciones. De acuerdo a los últimos datos de Prefectura , correspondientes al verano pasado , en la ciudad hay registradas más de 25 mil embarcaciones. Lo que pone a su parque náutico como segundo del país , apenas detrás de San Fernando (Buenos Aires) y adelante del de Santa Fe, que es el tercero.

Hace diez años, se estimaba que entre yates, veleros, lanchas y motos de agua existían unas 11 mil embarcaciones registradas, a lo que se sumaban otras 10 mil de menor porte como botes a remo, kayaks, piraguas y canoas; lo que marca un crecimiento del 19 % desde 2015 . Quienes conocen el río aseguran que el pico del crecimiento de embarcaciones coincidió con la época de la pandemia de coronavirus. Dos factores incidieron en ese proceso: la navegación fue una de las primeras en sortear los límites del aislamiento obligatorio impuesto para evitar contagios; por otra parte el precio de los motores de las embarcaciones venía rezagado .

Esta temporada de verano, con un clima que se presenta adverso y una crisis económica que castiga los bolsillos de los sectores medios de la población, la actividad se mantiene en vilo. " Este año la temporada arrancó mas tarde, se está atrasando. Y calculo que la demora en la venta de embarcaciones y servicios se relaciona con el tema del clima y los alertas que se están difundiendo que hacen que la gente esté más preocupada", señala Cristián Ganem, al frente de la academia Sin Límites, donde se dictan cursos para sacar el carne que habilita a conducir embarcaciones, y con más de una década de trabajo en el Paraná.

Aún así, asegura, que hasta ahora el río apenas está recuperando sus valores "normales y necesarios" para el ecosistema del humedal, ya que favorece el desarrollo de la naturaleza, las plantas y los animales que pueblan las islas, y la actividad de las personas que viven allí. "Hoy estamos con una altura un poco por encima de lo normal, lo que le hace muy bien al río y a los humedales. Esto es lo que teníamos siempre en esta época en el Paraná, lo que pasa es que estuvimos muchos años con alturas muy bajas, cifras que no eran normales, con todo el humedal muy seco y muy resentido. Hoy, por suerte, recuperamos niveles habituales, así que la gente va a poder disfrutar el río con facilidad, encontrando el delta como realmente es: con las lagunas llenas de agua y con mucho verde", subraya.

Desde la academia se dicta un curso mensual que habilita a rendir el carné para manejar embarcaciones. La clases, teóricas y prácticas, se realizan en la Peña Náutica Bajada España y en el Club Náutico Sportivo Avellaneda, de Pedro Tuella al 900 y con cupos completos.

Guarderías preparadas

El Paraná alcanzó esta semana los 4.40 metros, en el Puerto de Rosario, ubicándose por debajo del nivel de alerta, de cinco metros. Para el presidente del Club de Velas, Alejandro Colla, "se trata de una altura para la cual la mayoría de los clubes de la costa está preparado. "Es una hermosa altura del rio para navegar. Si bien en este momento de reciente hay que tener bastante precaución porque hay muchos camalotes y restos de vegetación, si se establece en esta altura recomiendo aprovecharlo porque tenemos los clubes funcionando, tenemos buenos lugares en la isla y calado para navegar por todos lados", destaca.

En el último mes, los clubes de la costa participaron de reuniones con especialistas en clima y funcionarios de Prefectura y del área de Protección Civil de provincia y municipio para establecer estrategias de prevención frente al fenómeno de El Niño. Varios clubes reforzaron sus defensas o se compraron materiales para reforzar aquellos espacios más bajos, donde puede haber ingreso de agua.

Desde el club Malvinas Argentinas, en la desembocadura del Ludueña aseguran que están preparados para posibles crecidas. "Hasta ahora no hemos corrido riesgos", asegura su presidente, Daniel Calderón. "La única novedad es que tenemos una familia de carpinchos viviendo hace cuatro meses en la barranca", bromea.

De acuerdo a su experiencia, asegura que la crecida del río no afectará las instalaciones del club ni la caleta. "Hasta cinco metros de altura del Paraná estaremos bien, mientras se pueda pasar por debajo del Puente Nansen podremos seguir funcionando y, según predicen, no va a llegar a los seis metros", explica.

Un verano errático

El comienzo de la primavera no acompañó el uso recreativo del río. Recién esta semana empezó a apretar el calor, toda una novedad para meses mucho más frescos que lo habitual en la ciudad. Los pronósticos para el verano no son mucho más alentadores: los informes preliminares de meteorólogos y especialistas apuntan a un escenario con lluvias superiores a lo normal y mayor inestabilidad debido a la influencia del fenómeno de El Niño en la zona del Litoral.

Aún así, los conocedores del Paraná, aseguran que hay buenas noticias: la altura actual del Paraná le devuelve vida a muchos sitios que otros años quedaron vedados por la bajante. "Después de casi cuatro años con fluctuaciones a la baja, donde ciertos lugares quedaron inaccesibles y se complicaba el acceso a algunos paradores, la gente va a poder disfrutar del río y de las islas", apuntan.

"Eso permite que la navegación te lleve a espacios que antes no eran navegables, en algunos sectores se producen lagunas que son bienvenidas por la flora y la fauna (ya que entre otras cosas favorecen la reproducción de especies como los peces). Se recuperan ambientes que habían desaparecido por la bajante", destaca Ganem.

Navegar con precauciones

Prefectura Naval no desalienta la navegación en el Paraná, pero pide tomar algunos recaudos como, por ejemplo, evitar salir al río de noche, tanto en embarcaciones de motor como de vela.

Desde el organismo destacaron la importancia de adoptar medidas preventivas frente a las condiciones particulares que presenta el curso de agua durante una crecida.

Según destaca, la mayor altura que presenta el Paraná cambia las condiciones para navegarlo. Entre otras cosas, la crecida "provoca una mayor velocidad de la corriente, modifica los canales habituales de navegación y arrastra diversos elementos que pueden representar un peligro para las embarcaciones".

Asimismo, explica, la mayor altura, puede cubrir obstáculos que habitualmente son visibles, como bancos de arena, piedras, espigones y muelles.

Por eso, a los usuarios de embarcaciones a motor y vela, Prefectura recomendó navegar a velocidad reducida, manteniendo la mínima compatible con el buen gobierno de la embarcación y, además, evitar la navegación nocturna, debido a las dificultades para detectar troncos, ramas, camalotes y otros elementos arrastrados por la corriente.

También se debe considerar la posible presencia de fauna silvestre desplazada de las zonas isleñas hacia los cursos de agua.

Además, se deben extremar las precauciones al transitar cerca de muelles, amarraderos y fondeaderos, a fin de evitar que el oleaje afecte a las embarcaciones amarradas y respetar la capacidad máxima de personas autorizadas para cada embarcación.

Como en cualquier época del año, antes de salir al río se debe verificar que se encuentren a bordo todos los elementos de seguridad reglamentarios y que estén en condiciones de uso. La cantidad de chalecos salvavidas debe ser igual al número de tripulantes y los menores de edad deben llevarlos colocados durante toda la navegación.

Antes de zarpar, se debe informar el destino en la guardería y el horario previsto de regreso.

En el caso de los usuarios de embarcaciones a remo, como kayaks, canoas, piraguas y tablas, Prefectura recuerda que las actividades deben realizarse "exclusivamente durante las horas de luz solar" y dentro de los sectores habilitados para el uso deportivo del río.

Además, se recomienda llevar un remo adicional y un cabo de rescate y mantenerse alejados del canal principal de navegación para evitar situaciones de riesgo con buques mercantes y embarcaciones de gran porte.

En el caso de vuelcos, es importante no abandonar la embarcación, ya que constituye un elemento de flotabilidad y facilita la localización por parte de los equipos de rescate.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo en el agua, se encuentra disponible la línea telefónica 106 para solicitar ayuda.