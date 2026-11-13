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Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El saldo parcial del fenómeno meteorológico sacudió a distintas localidades del sur y el centro provincial, que tienen por delante un alerta naranja vigente

13 de noviembre 2026 · 19:26hs
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Vecinos de la zona rural de Villa Cañás filmaron el tornado que no alcanzó áreas habitadas y por el que no se reportaron daños de importancia.

Vecinos de la zona rural de Villa Cañás filmaron el tornado que no alcanzó áreas habitadas y por el que no se reportaron daños de importancia.

Una tormenta con granizo atravesó este viernes localidades del sur y del centro oeste de la provincia de Santa Fe. En diversas zonas, como Villa Cañás, Teodelina, San Gregorio, El Trébol, Cañada Rosquín y Colonia Belgrano, se registró la caída de piedra, provocando daños materiales y anegamientos urbanos. Particularmente en Cañada Rosquín, se reportó la caída de árboles significativos.

El fenómeno meteorológico se manifestó poco después del mediodía en el sur provincial. En la zona rural de Villa Cañás, vecinos reportaron la formación de un tornado. En el área urbana, la caída de granizo fue importante. También hubo informes de piedra en Teodelina y San Gregorio, en una región que permanecía bajo alerta naranja por tormentas fuertes.

Sobre la ruta nacional 7, en el tramo entre Rufino y Vedia, un transportista filmó una intensa tormenta de viento.

>> Leer más: El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Granizo y árboles caídos en el centro oeste

En el departamento San Martín también cayó granizo en El Trébol, Cañada Rosquín y Colonia Belgrano. En Cañada Rosquín se reportaron árboles caídos y en El Trébol techos dañados y anegamientos en barrios del sudoeste de la ciudad.

La tormenta de este viernes no fue el único evento de esta naturaleza en la temporada. El 27 de agosto, un temporal de granizo y viento azotó el sur santafesino, dejando como saldo 15 voladuras de techo según reportes de Protección Civil. El 20 de septiembre, Teodelina y Villa Cañás sufrieron una alerta naranja con granizo y más de 20 milímetros de lluvia en pocos minutos, lo que causó anegamientos.

Ese mismo día, la caída de granizo de gran tamaño generó severas consecuencias materiales en San Jorge, con numerosos techos, vidrios y vehículos afectados. A fines de octubre, otro temporal de lluvia, viento y granizo castigó los departamentos Vera, San Justo, Castellanos y Garay, resultando en animales de granja muertos, cultivos arrasados y voladuras de techos.

>> Leer más: Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo, destrozos y cortes de luz

Ante la proyección del fenómeno de El Niño, cuyo mayor impacto se espera hasta diciembre, las ciudades de la provincia se prepararon para este tipo de emergencias.

Para la noche de este viernes, en el sur de la provincia rige un alerta naranja por tormentas fuertes con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. La advertencia se replica en el centro oeste provincial y se extiende hasta la madrugada del sábado inclusive.

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