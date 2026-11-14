Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016 Según un anuncio en la web oficial del músico y pistas en redes, pronto se publicaría el registro del histórico recital 14 de noviembre 2026 · 12:12hs

En las redes oficiales del Indio Solari, anunciaron el inminente estreno del registro completo del show en Tandil en 2016

Un mensaje enigmático encendió la ilusión del pueblo ricotero. En las redes oficiales del Indio Solari, que maneja su familia, se publicó la frase "Seré heraldo de buenas noticias", acompañada de una imagen del recital que dio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tandil, el 12 de marzo de 2016.

Además, en la web oficial del músico, aparece una placa que dice “Tandil 2016. Muy pronto”, la cual de cierta manera confirma que la publicación del registro del show será inminente.

El anuncio tiene antecedentes. En marzo pasado, el día en que se cumplieron diez años del histórico recital y pocos meses antes del fallecimiento de Solari, la cuenta oficial del Indio ya había compartido un video con el mensaje "Tandil 2016. Muy pronto". Desde aquel momento, los fanáticos esperan el material.

Un show histórico El show tuvo lugar del 12 de marzo de 2016 en el Hipódromo de Tandil y se considera uno de los más convocantes de la historia de la música argentina. Aunque no hay números oficiales, se estima que asistieron cerca de 200.000 personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Indio Solari Oficial (@indiosolarioficial) Esa noche fue memorable para la historia de Solari y su público, dado que fue cuando el músico compartió públicamente su diagnóstico. "Anda circulando una versión de que estoy enfermo y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", dijo desde el escenario. >> Leer más: El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad Esa fue la penúltima presentación del Indio con Los Fundamentalistas, antes de la despedida definitiva en Olavarría un año después.