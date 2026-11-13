La Capital | Policiales | abuso

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Ambas eran menores de edad al momento de los hechos, que se dieron en diversos domicilios de las localidades de Rosario, Alvear y Granadero Baigorria

13 de noviembre 2026 · 19:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El juez Guillermo Campos condenó a a Sergio Avelino C. a 10 años y 6 meses de prisión por hechos de abuso sexual cometidos contra dos menores de edad. El magistrado lo encontró responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente y encontrándose a cargo de su guarda. Los hechos fueron considerados reiterados, en concurso real entre sí y en calidad de autor.

La fiscal Mariángeles Lagar le atribuyó al condenado abusar sexualmente de una familiar menor de edad en reiteradas oportunidades. Según la acusación, los hechos se extendieron hasta las primeras semanas de 2024.

Los episodios ocurrieron en domicilios donde convivieron, ubicados en las localidades de Rosario y Alvear. También se registraron hechos en una vivienda de Granadero Baigorria y en otra de Rosario, lugares a los que el acusado concurría para realizar trabajos de mantenimiento. En otro tramo de la acusación, la fiscal le atribuyó abusos contra una segunda familiar menor de edad. En este caso, los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Empalme Graneros, desde que la joven tenía 13 años hasta los 14.

>> Leer más: Condenan a 10 años de prisión a un hombre por grooming y abuso sexual de una adolescente

El tribunal impuso una pena de 10 años y 6 meses de prisión efectiva. La calificación legal contempló el abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima, la convivencia preexistente y la situación de guarda, en forma reiterada y en concurso real. Por tratarse de hechos que involucran a menores de edad, la Fiscalía mantiene bajo reserva los demás datos vinculados con las circunstancias de los abusos y las identidades de ambas víctimas, con el objetivo de preservar su integridad.

Noticias relacionadas
La víctima fue trasladada desde Tablada hasta barrio Martin.

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Violencia narco: Fran Riquelme, a la cabeza de una banda criminal liderada desde la cárcel. 

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Personal del hotel ubicado frente a la Terminal denunció un incidente de violencia de género con una mujer de Ecuador como víctima

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

El robo en Sarmiento al 900 ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Lo último

Cuando la ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Cuando la ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Simulaban ser un juez de la Corte Suprema nacional para extorsionar a familiares de presos

Simulaban ser un juez de la Corte Suprema nacional para extorsionar a familiares de presos

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

La Etapa IV de la Red Federal de Concesiones ya está en marcha con 27 rutas en el listado, entre ellas el tramo que conecta Rosario con el centro de Santa Fe

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Ovación
Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Uruguay, la primera estación del nuevo ciclo de Lionel Scaloni

Uruguay, la primera estación del nuevo ciclo de Lionel Scaloni

En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

Policiales
Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado
Policiales

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte
Información General

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram