Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado Ambas eran menores de edad al momento de los hechos, que se dieron en diversos domicilios de las localidades de Rosario, Alvear y Granadero Baigorria 13 de noviembre 2026 · 19:52hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El juez Guillermo Campos condenó a a Sergio Avelino C. a 10 años y 6 meses de prisión por hechos de abuso sexual cometidos contra dos menores de edad. El magistrado lo encontró responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido en perjuicio de una menor de 18 años, aprovechando una situación de convivencia preexistente y encontrándose a cargo de su guarda. Los hechos fueron considerados reiterados, en concurso real entre sí y en calidad de autor.

La fiscal Mariángeles Lagar le atribuyó al condenado abusar sexualmente de una familiar menor de edad en reiteradas oportunidades. Según la acusación, los hechos se extendieron hasta las primeras semanas de 2024.

Los episodios ocurrieron en domicilios donde convivieron, ubicados en las localidades de Rosario y Alvear. También se registraron hechos en una vivienda de Granadero Baigorria y en otra de Rosario, lugares a los que el acusado concurría para realizar trabajos de mantenimiento. En otro tramo de la acusación, la fiscal le atribuyó abusos contra una segunda familiar menor de edad. En este caso, los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Empalme Graneros, desde que la joven tenía 13 años hasta los 14.

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El tribunal impuso una pena de 10 años y 6 meses de prisión efectiva. La calificación legal contempló el abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima, la convivencia preexistente y la situación de guarda, en forma reiterada y en concurso real. Por tratarse de hechos que involucran a menores de edad, la Fiscalía mantiene bajo reserva los demás datos vinculados con las circunstancias de los abusos y las identidades de ambas víctimas, con el objetivo de preservar su integridad.