El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias La inestabilidad se tomó una pausa en la ciudad pero podría volver a sentirse en el inicio de la semana entrante 14 de noviembre 2026 · 19:47hs

Foto: La Capital / Archivo Rosario tendrá cielo parcialmente nublado durante este domingo en el que el tiempo será bien primaveral.

La inestabilidad que dominó el ambiente entre viernes y sábado quedó en la historia y el tiempo en Rosario es bien primaveral. Para este domingo, las condiciones meteorológicas serán muy agradables y hay que aprovechar, porque se esperan nuevas lluvias en el inicio de la semana entrante.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este domingo arranque con el cielo mayormente nublado durante la mañana y con una temperatura en torno a los 18°.

Hacia la tarde, el cielo se despejará un poco y los termómetros acusarán 28º, con un suave viento del este que promete brindar un panorama ideal para disfrutar del penúltimo día de Colectividades ya que la noche será parcialmente nublada y con una temperatura de 23º.

Lo ideal es armar planes al aire libre porque se espera que las lluvias vuelvan desde el lunes. El SMN anticipa tormentas aisladas para la tarde de esa jornada y tormentas para la noche, con una temperatura mínima de 19º y una máxima que tocará los 30º.