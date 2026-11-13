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Argentina empezó la era post Messi con el pie izquierdo ante Uruguay en una Bombonera desértica

En un marco inesperado, casi sin público, la nueva era del entrenador de la selección argentina empezó con derrota sobre el nuevo combinado charrúa

13 de noviembre 2026 · 22:12hs
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Julián Alvarez tuvo una buena participación en Argentina ante Uruguay.

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Julián Alvarez tuvo una buena participación en Argentina ante Uruguay.

Argentina empezó con el pie izquierdo la era post Lionel Messi, todo un símbolo. Porque fue derrota en casa, en una Bombonera increíblemente semivacía, ante una Uruguay que empieza una nueva etapa con Diego Forlán al mando. La derrota 2 a 1 fue un tanto inesperada por lo hecho por uno y otro, y el equipo de Lionel Scaloni, este nuevo plantel sin el mejor del mundo, mostró cosas interesantes como para seguir creyendo.

La selección no modificó su ADN pese a que ya no está su mejor intérprete. Se apoderó de la pelota, la hizo circular de un lado a otro con paciencia y cuando entendió que había que acelerar lo hizo para llegar a posición de gol.

Así fue toda la primera etapa, donde se vio a un equipo que pese a las ausencias sabe cómo jugarle a otro combinado con nuevo entrenador. Forlán, como Scaloni en su momento, tampoco llegó con una experiencia previa razonable para semejante cargo en la selección charrúa. Apenas un paso breve por Peñarol y otro por Atenas de San Carlos confeccionaron un currículum con poco sustento, pero el ejemplo de Scaloni llevó a la conducción del fútbol uruguayo a darle esta gran oportunidad. Recién empieza y se notó, en un equipo con pocos recursos y sorpresas.

El primer tiempo fue de Argentina

Las jugadas de peligro fueron casi todas para Argentina en el primer tiempo. La primera, un mano a mano de Julián Álvarez que sacó el arquero tras un gran pase de Alexis Mac Allister.

Enseguida, Enzo Fernández remató alto tras un intento fallido de Mac Allister. Y al toque apareció Nico Paz con gran soltura para habilitar a Enzo, que a su vez dejó a Facundo Medina de frente al arco para un remate franco de afuera del área que contuvo el arquero uruguayo Christopher Fiermarín.

Hubo una más, con una trepada de Gonzalo Montiel, cuyo centro fue conectado exigido por Paz y el cabezazo se fue apenas afuera. Argentina había sido más, tuvo el control y ocasiones pero no pudo romper el empate en cero. Uruguay apenas fue un centro mal terminado o un tiro libre sin mayor peligro para un Rulli que pasó tranquilo la primera parte.

Complicaciones en el segundo tiempo

Todo se revirtió en el inicio del complemento, con dos goles seguidos que llegaron por aire, al mejor estilo uruguayo. Uno fue mala fortuna, el otro casi. El primero fue en contra de Leonardo Balerdi, el otro hecho con la espalda.

El primer grito de Uruguay nació en la primera amarilla de la noche para Balerdi, por cortar la corrida de Darwin Núñez con falta. El tiro libre lo ejecutó Giorgian De Arrascaeta y la despejó mal Lisandro Martínez, al punto que dio en la espalda de su compañero de zaga y se le metió a Rulli.

Argentina intentó reaccionar rápido con un disparo alto de Paz pero enseguida vino un córner oriental, otra pelota parada desde la izquierda que se encargó De Arrascaeta. La pelota fue baja al primer palo, tanto que Maximiliano Araújo se agachó tanto que le dio con la espalda, se elevó y le pasó por encima a Rulli.

Un mazazo antes de los 10 minutos que el equipo de Scaloni buscó remediar enseguida con una gran combinación de Álvarez para Medina, el centro bajo atrás y el gol perdido por Almada. Enseguida, Julián habilitó bárbaro en un cambio de frente para Montiel, pero Cachete cabeceó afuera.

>> Leer más: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Promediando el complemento, Paz tuvo el descuento tras una gran asistencia de Soulé, pero la tapó Fiermarín. Argentina no se amilanó y llegó al descuento, cuando a los 27' Prestianni dominó bárbaro un pase largo de Enzo Fernández y asistió de muy buena manera a Julián, para que defina con el pie abierto.

Hubo alguna más de Julián, pero ya no le quedó tiempo y la segunda parte de Scaloni, o la era post Messi, empezó en el resultado al menos con el pie izquierdo.

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