¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

La atención de 8 a 13 se fijó en 2020 como medida excepcional pero sigue vigente. Comerciantes del centro plantean volver al anterior horario de los bancos

Hay decisiones que nacen para durar unas semanas y terminan incorporándose a la vida cotidiana. En Rosario, el horario de atención de los bancos es uno de esos casos. Desde mayo de 2020, las sucursales abren a las 8.15 y cierran a las 13.15, una franja que fue adoptada durante la pandemia para distribuir mejor la circulación de personas. El aislamiento quedó atrás hace años, pero el reloj de los bancos no volvió a moverse.

La pregunta reaparece ahora entre algunos comerciantes del centro, que empezaron a conversar, sotto voce, sobre la posibilidad de recuperar el horario tradicional de 10 a 15 . Por el momento no se trata de una posición institucional ni de una iniciativa encabezada por dirigentes de los paseos comerciales. Son conversaciones informales, planteadas con cautela y sin voceros dispuestos a llevar el tema a una discusión pública. La inquietud existe, pero todavía se expresa con tibieza y en reserva.

El argumento tiene que ver con el movimiento de las calles. Para los negocios del área central, la actividad bancaria fue históricamente un factor que convocaba público durante buena parte de la jornada. Extender la atención hasta las 15 podría ayudar a sostener la circulación después del mediodía, cuando muchos locales atraviesan un corte en su actividad y las peatonales pierden movimiento.

Nelson Graells, presidente de la asociación Amigos de la Peatonal Córdoba, reconoce que el movimiento que generaba la actividad bancaria antes de la pandemia perdió peso. “Ese horario antes era importantísimo, porque el movimiento de los bancos era muchísimo. Ahora es muy distinto. Tiene una importancia, pero ya no la de antes”, señaló.

De todos modos, considera que cualquier actividad que ayude a sostener la circulación es bienvenida. “Hay una cantidad de gente que sí o sí tiene que ir al banco, pero hoy son todas transferencias, no es el mismo caudal. Estoy a favor, aunque entiendo que no tiene el mismo impacto. Aunque todo ayuda”, explicó.

En la misma línea se expresó Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. El dirigente señaló que la entidad acompaña la posición de los comerciantes que consideran necesario ampliar la atención bancaria, especialmente en las zonas céntricas. “Si nuestros representados ven la necesidad de que se extienda el horario bancario, fundamentalmente para las zonas céntricas, es porque eso les genera mejores condiciones para su actividad. Representamos al sector comercial y si ellos están por esa postura, nuestro deber es acompañarlos”, sostuvo el también presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Nacida en el Covid

Para entender por qué Rosario tiene un horario distinto al que tuvo durante décadas hay que volver al 7 de mayo de 2020. Ese día, el entonces gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0386, que estableció que, desde el lunes 11, los bancos de la ciudad atendieran de 8.15 a 13.15.

La medida regía mientras durara el aislamiento social, preventivo y obligatorio y buscaba distribuir la circulación de personas a lo largo del día, en un contexto en el que comenzaban a habilitarse nuevas actividades comerciales.

El cambio no fue una decisión unilateral de las entidades financieras. El decreto provincial dejó asentado que el gobierno había solicitado autorización al Banco Central para modificar la franja de atención y que el organismo no había presentado objeciones. La normativa nacional permitía a las provincias establecer horarios diferentes, con asesoramiento previo del BCRA y manteniendo las cinco horas de atención al público.

Ese mismo día, otro decreto, el 0388, extendió el esquema a Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria. Rosario había dejado atrás su horario histórico de 10 a 15 (que siempre lo diferenció del interior de la provincia) y pasaba a concentrar la atención bancaria en la primera parte del día.

Lo que inicialmente tenía una condición temporal empezó a cambiar de naturaleza un mes después. En junio de 2020, cuando Santa Fe dejó atrás el aislamiento obligatorio y pasó al distanciamiento social, el gobierno provincial resolvió mantener el horario de 8.15 a 13.15.

El decreto 0487 estableció que seguiría vigente hasta que el Poder Ejecutivo dispusiera lo contrario. Ese artículo es la clave para entender por qué la modificación sobrevivió a la emergencia que le había dado origen.

Un pedido que espera respuesta

La discusión también llegó a la Legislatura provincial. El 4 de julio de 2024, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de comunicación de la diputada Alicia Azanza, del bloque Somos Vida, que solicitaba al Poder Ejecutivo realizar las gestiones necesarias para restablecer el horario bancario de 10 a 15 en Rosario.

Por tratarse de un proyecto de comunicación y no de una ley, la iniciativa no debía pasar por el Senado: una vez aprobada por Diputados, fue girada directamente al gobierno provincial. El pedido quedó así en manos de la administración de Maximiliano Pullaro, que tiene la posibilidad de modificar el esquema vigente mediante una decisión del Ejecutivo o impulsar una derogación del decreto que estableció el horario durante la gestión de Omar Perotti.

Más de dos años después, la iniciativa todavía no tuvo una respuesta concreta. Azanza sostiene que el expediente está “durmiendo” en el Ejecutivo y cuestiona que no se haya avanzado sobre un tema que, según plantea, afecta tanto a los usuarios bancarios como a la actividad comercial.

La diputada recordó que el proyecto generó repercusiones desde distintos sectores. “Los bancarios tuvieron una gran resistencia total a volver al horario anterior”, señaló. Para Azanza, el esquema actual no solo afecta al movimiento comercial del centro, sino que también complica a quienes viven en los barrios y necesitan trasladarse para realizar trámites.

“Ese cierre a las 13 les hizo un daño enorme a todos”, afirmó. También cuestionó que la franja de atención no contemple los hábitos cotidianos de buena parte de la población. “El argentino es de almorzar. Esto no es EEUU donde desayunan fuerte a las 9 y cenan a las 18”, argumentó.

Azanza adelantó que volverá a impulsar el tema en la Legislatura. “Cuando en febrero arranquen las ordinarias voy a meter un proyecto de ley para que se derogue el decreto de Perotti y para que el horario bancario vuelva al habitual”, anticipó.

A diferencia de la iniciativa de 2024, que fue un proyecto de comunicación aprobado por Diputados y girado al Ejecutivo, esta vez necesitará conseguir el respaldo de ambas cámaras.

La resistencia sindical

La posición del gremio fue uno de los factores centrales en las discusiones anteriores. En 2024, cuando volvió a plantearse públicamente la posibilidad de recuperar el horario de 10 a 15, Analía Ratner, entonces secretaria general de la Asociación Bancaria de Rosario, defendió la franja vigente. Argumentó que permite a los trabajadores una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar y que también facilita sus propios trámites personales.

Consultada para esta nota, la entidad gremial no respondió. Por eso, la referencia a su postura corresponde a las declaraciones públicas que sus representantes realizaron en anteriores oportunidades, cuando defendieron la continuidad del horario de 8.15 a 13.15.

Un centro que cambió

A la discusión sobre los horarios se suma otra transformación: la relación de la gente con los bancos ya no es la misma. Las transferencias, los pagos electrónicos, las aplicaciones y el home banking redujeron la necesidad de concurrir a las sucursales para resolver operaciones cotidianas. También cambió la estructura de atención presencial de las entidades, con menos trámites que requieren necesariamente una visita, menos personal y superficies más pequeñas.

Graells reconoce que el horario bancario perdió parte del peso que tenía como generador de movimiento comercial. Sin embargo, considera que recuperar la franja histórica podría representar una ayuda para los negocios del centro, aunque el impacto ya no sería el mismo que antes de la pandemia.

Seis años después del cambio dispuesto por Perotti, el horario bancario de Rosario sigue siendo el de la era del Covid, aunque ya no exista el contexto sanitario que lo originó. La posibilidad de modificarlo depende de una decisión del gobierno provincial, pero cualquier intento deberá contemplar tanto el reclamo de quienes quieren extender el movimiento del centro como la posición de los trabajadores bancarios. Mientras tanto, la inquietud volvió a circular entre algunos comerciantes, todavía lejos de convertirse en un planteo público y organizado.