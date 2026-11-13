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El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

La Etapa IV de la Red Federal de Concesiones ya está en marcha con 27 rutas en el listado, entre ellas el tramo que conecta Rosario con el centro de Santa Fe

13 de noviembre 2026 · 18:51hs
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Ruta 11 en el cruce con la Ruta provincial 19

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Ruta 11 en el cruce con la Ruta provincial 19

El gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, definió las rutas nacionales que ingresaron en la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones (RFC), el sistema que implementó Casa Rosada para ceder las trazas a cargo del Estado. Entre las 27 rutas nacionales que aparecen en el listado, está la ruta 11 y Santa Fe se esperanza con recibir obras en la zona del cordón industrial.

El anuncio se dio mediante el decreto 1358/2026, pero aún resta definir qué tramos ingresan en la Etapa IV. "Actualmente se está trabajando en la definición de los corredores que formarán parte de las próximas licitaciones públicas nacionales e internacionales", expresó el gobierno nacional a través de la web oficial. De todas formas, según pudo averiguar La Capital con fuentes relacionadas al pliego licitatorio, uno de los tramos que ingresarían en la licitación es la ruta 11, precisamente el tramo que va desde Nelson hasta Rosario, abarcando al cordón Industrial del sur santafesino.

No es la primera vez que la ruta nacional 11 forma parte de los pliegos licitatorios de Vialidad Nacional. En agosto, el organismo adjudicó la concesión de un tramo de la traza que une Nelson, en Santa Fe, hasta Resistencia, en Chaco, a la UTE José Eleuterio Pitón S.A-Rovial S.A.-Obring S.A., que tendrán "la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”. Ahora, el gobierno nacional tendría entre sus planes completar la ruta hacia el sur.

>> Leer más: Ruta 11 detonada: un transportista creó un Paseo de la fama y les puso nombre de políticos a los pozos

El decreto 1358 señala resta esperar las audiencias públicas para conocer cuántos kilómetros de ruta abarcará la Etapa IV de la RFC. Más tarde, se publicarán los pliegos para dar inicio al proceso administrativo para los interesados. En este sentido, el gobierno nacional aclaró: "La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente".

Qué rutas nacionales ya fueron concesionadas en Santa Fe

El decreto 97/2025 del gobierno nacional autorizó el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. y facultó al Ministerio de Economía para efectuar el llamado y la adjudicación de la licitación pública nacional e internacional. Así nació la Red Federal de Concesiones y la oportunidad para los privados de hacerse cargo de la reparación y explotación comercial de cada tramo, entre otras obligaciones y derechos.

A partir de las modificaciones que impuso el gobierno nacional se dispusieron etapas dentro de la Red Federal de Concesiones. En la Etapa I, Vialidad Nacional concesionó la ruta nacional 174, es decir, los casi 60 kilómetros del puente Rosario-Victoria.

En la Etapa II A no hubo tramos que atraviesen a Santa Fe, mientras que en la Etapa II B, tres de los cuatro tramos involucraban a la provincia: el tramo Mediterráneo, con la ruta 7, en el límite de Santa Fe; el tramo Puntano, con la ruta nacional 8; y el tramo Portuario norte, que se dividía entre la ruta nacional 33, la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida de Circunvalación (A008).

En la Etapa III, Santa Fe se vio comprometida en varias zonas de rutas nacionales. En el caso del tramo Centro, con la Autopista Rosario-Córdoba, y las rutas nacionales 19 y 34 (hasta Angelica); en el Centro Norte, con el restante de la ruta 34 (desde Angelica hasta Ceres, en el límite con Santiago del Estero) y la ruta nacional 11 desde Nelson hasta Florencia, en jurisdicción de Santa Fe y límite con Chaco.

En total, con las cuatro etapas ya licitadas, el gobierno concesionó poco más de 1900 kilómetros de rutas a distintas empresas. En primera instancia, las licitaciones son por 20 años y se podrán prorrogar por 10 años. Además de la reparación y mantenimiento, las empresas adjudicatarias tendrán la posibilidad de cobrar peajes e instalar nuevas cabinas en puntos previamente acordados en el pliego.

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