"Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

Las "telenovelas cocaína" están diseñadas para verse en redes sociales como TikTok y son furor en Argentina

7 de enero 2026 · 10:44hs
"Como deshacerse de una estrella de fútbol" es la nueva serie vertical que causa furor en redes sociales

"Como deshacerse de una estrella de fútbol" es la nueva serie vertical que causa furor en redes sociales

Las plataformas de streaming ofrecen una gran cantidad de series de distintos géneros para que los usuarios puedan disfrutar. Sin embargo, con la rapidez, la inmediatez y la atención limitada que caracterizan los consumos en redes sociales, comenzaron a popularizarse las series en formato vertical, un tipo de contenido que es furor en TikTok.

En este caso, una serie protagonizada por Sofía “Jujuy” Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro está dando que hablar entre los usuarios de la plataforma. "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol" es una producción realizada para ReelShort Latinoamérica que, a pocos días del estreno de sus primeros capítulos, se volvió viral en redes y rápidamente se llenó de comentarios por la interpretación de los actores argentinos. La historia está dividida en videos de poco más de un minuto, con una trama propia de una típica telenovela que incluye embarazos, secretos, accidentes y traiciones.

¿Listos para el drama? Cómo Deshacerse de una Estrella de Fútbol | Próximamente

Esta no es la primera serie en formato vertical. De hecho, la plataforma ReelShort cuenta con varias historias protagonizadas por distintos actores y personajes en su perfil. Funciona como una especie de “Netflix en TikTok”, donde cada serie está dividida en capítulos muy cortos.

La lógica consiste en enganchar al espectador con uno de esos fragmentos de un minuto para que luego ingrese al perfil y continúe la historia. En general, se trata de relatos atrapantes pero a la vez muy predecibles, extremadamente dramáticos y poco verosímiles, que recuerdan a las clásicas telenovelas.

El fenómeno de las series verticales

Las series verticales son ficciones que están producidas específicamente para su consumo en redes sociales y dispositivos móviles en un formato 1080x1920 píxeles y una relación de aspecto de 9:16. Se presentan en episodios muy breves (de un minuto aproximadamente) y su objetivo principal es captar la atención de forma inmediata y sostener el interés del espectador capítulo tras capítulo.

Las series verticales surgieron en China en 2010. En un primer momento fueron producciones caseras compartidas en TikTok. Sin embargo, el fenómeno creció rápidamente y atrajo la atención de grandes compañías ya que eran menos costosas de producir y mas fáciles de viralizar. En este sentido, según la firma Media Partners Asia, el negocio de las series verticales ya recaudó mas de 8.000 millones de dólares.

El productor francotaiwanés Vincent Wang las define como “telenovelas con cocaína”. La descripción apunta a su ritmo, su intensidad emocional y la sucesión constante de conflictos. “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años”, afirma Wang.

Desde el medio especializado The Wrap comparan este fenómeno con los primeros años de YouTube: “En términos de crecimiento, recuerda mucho a los inicios de la plataforma. Los creadores descubrieron un deseo del público que aún no había sido satisfecho”. Se trata del interés por consumir historias largas fragmentadas en capítulos de apenas un minuto con una narrativa vertiginosa: drama, emoción, acción, giros constante y finales en suspenso que obligan a seguir viendo.

Según el medio Forbes, plataformas como ReelShort, DramaBox y GoodShort dominan actualmente el mercado de las series verticales. Asimismo, en Europa, en 2024 se lanzó MyDrama y algunas compañías comenzaron incluso a firmar acuerdos con medios tradicionales. Fox Entertainment adquirió una participación en Holywater, empresa propietaria de MyDrama, mientras que ReelShort se asoció con Paramount.

"Cómo deshacerse de una estrella de fútbol"

La producción gira en torno a un futbolista, interpretado por Lionel Ferro, que se casa con el personaje de Barbie Vélez, una ama de casa que esconde un secreto: en realidad es una multimillonaria heredera de una importante empresa. La villana de la historia es Sofía Jujuy Jiménez, quien interpreta a una mujer obsesionada con quedarse con el futbolista. La trama está cargada de celos, traiciones, secretos y giros dramáticos.

Muchos usuarios criticaron la actuación de Jiménez por considerarla exagerada.

Cómo Deshacerse de una Estrella de Fútbol | 6 de enero

“Es un formato y un estilo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina. Es todo mucho más exagerado y sobreactuado”, explicó Jiménez en respuesta a las críticas por su actuación. Además, agregó: “Se ve verticalmente y los episodios duran alrededor de dos minutos, entonces hay que enganchar a la gente. Todo es extremo, pero es una intención. Yo me inspiré en Soraya Montenegro y en las malas de Disney. Tiene un toque infantil, pero al mismo tiempo es un culebrón”.

Esta no es la primera serie vertical protagonizada por figuras argentinas. A fines de 2024, también se lanzó "El Hotel de los Secretos en Navidad", una ficción en formato vertical protagonizada por ex concursantes de Gran Hermano.

