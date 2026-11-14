La China Suárez vs Wanda Nara: tras el video, picante ida y vuelta en redes

Las dos eternas rivales se cruzaron fuertes con declaraciones públicas en las que no se ahorraron insultos y acusaciones

En las últimas horas, el enfrentamiento histórico entre la China Suárez y Wanda Nara tuvo un nuevo episodio . Primero, se viralizó un video donde Nara trataba de “prostituta” a Suárez, y la actriz no tardó en esbozar una respuesta en redes. Esto desató un ida y vuelta intenso entre ambas, en el que no se ahorraron insultos y acusaciones de todo tipo.

“Me río y voy a seguir riendo de una «mujer» que le dice a otra «negra de mierda», interesada, prostituta y muerta de hambre. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”, escribió la China en una historia de Instagram, acompañada por una foto de ella de niña en la que se la ve haciendo el gesto de silencio.

“Y ya quedó obsoleto el «querés ser como ella». ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”, agregó.

“Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. «No tenés dignidad» me dice una «mujer» que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, cerró Suárez.

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La réplica apareció luego de que se hicieran públicos videos en los que Wanda y Martín Migueles se enfrentan a Mauro Icardi y a Suárez luego de que el futbolista se negara a dejar irse a su hija Francesca, quien le habría pedido a su madre que la fuera a buscar. El enfrentamiento, que estuvo mediado por presencia policial, incluyó amenazas de Migueles y el insulto de la discordia de Nara a Suárez.

“Sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”, se escucha decir a Wanda.

La respuesta de Wanda Nara

Poco después de que la China publicara la historia en Instagram, la conductora de “MasterChef Celebrity” no tardó en compartir su respuesta en redes.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero”, lanzó Nara, también en sus historias de Instagram.

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“Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño”, sumó.

“Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene. Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan”, agregó en una segunda historia.

“Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina, etc. Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos. Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía”, sumó Nara.

“Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella. Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere", cerró la conductora.