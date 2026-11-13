Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Las proyecciones de fuertes lluvias se cumplieron y la organización decidió cancelar la actividad de hoy. El predio vuelve a recibir al público mañana

La Fiesta de Colectividades sufrió una nueva suspensión de actividades este viernes . La tormenta que irrumpió en el cielo de Rosario obligó a los stands y grupos de bailes a cancelar los preparativos, tal como sucedió el martes. Por ahora, el predio montado sobre el parque nacional a la bandera vuelve a recibir al público este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta por tormentas para este viernes y no falló. Minutos antes de las 15, las nubes dominaron el cielo que rápidamente se transformó en una importante tormenta.

Con los truenos y la lluvia cayendo, la organización de la Fiesta de Colectividades decidió suspender la actividad para este viernes. De esta manera, Colectividades se reencontrará con el público este sábado, a partir de las 19.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Ente Turístico Rosario (Etur) y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, la 42° edición cuenta con la participación de 56 colectividades, de las cuales 49 tienen presencia con stands y propuestas artísticas, mientras que otras 7 participarán con espectáculos sobre el escenario.

Desde su primera edición en 1985, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos más representativos de la identidad rosarina, poniendo en valor el aporte de las comunidades inmigrantes a la historia y el desarrollo de la ciudad.

En esta edición, Fiesta abre todos los días a las 19 y los stands cierran sus cajas a la medianoche y clausuran la actividad a las 0.30, mientras que viernes y sábado tendrán una hora más de atención al público. El próximo lunes 16 será el último día de la edición 2026.