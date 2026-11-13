Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Avanzan los trámites para que la firma uruguaya Indian se quede con el majestuoso edificio de Sarmiento y Córdoba. La operación podría darse antes de fin de año

La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, es un ícono del centro de Rosario.

nDe no mediar sorpresas ni trabas burocráticas en el "papelerío", el traspaso del histórico del edificio donde funcionó durante décadas La Favorita tiene los días contados . Diversas fuentes cercanas a la operación de traspaso inmobiliario indicaron que se aguardan los informes finales para que el grupo inversor que controla la marca Indian, de capitales uruguayos, se quede con la emblemática esquina.

Con sigilo y hermetismo, la transferencia va dando pasos concretos. Falta lo más importante: la firma que selle la venta de la familia García, descendientes y herederos de Ramón y Angel, inmigrantes arribaron desde Asturias para montar un imperio en la ciudad.

En una nota previa, La Capital había destacado que el grupo Indian, la empresa de indumentaria de capitales uruguayos, estaba en pleno trámite de creación de una sociedad en nuestro país para que fuera la compradora del edificio. Incluso, ya se actualizaron los planos de agrimensura necesarios para ir directo al cierre de la operación. Ahora, y según fuentes consultadas en los trámites y certificados de los planos faltan días a fin de que se otorguen las autorizaciones y certificaciones necesarias para ir a la escribanía y sellar con la firma la operación comercial que, se deslizó, es millonaria.

La Favorita, a un paso de Indian

Con la experiencia trunca en manos del grupo rosarino Onatisur, La Favorita cerró sus puertas definitivamente el 30 de junio pasado, tras haber reabierto en 2023 en un modelo de multimarcas y negocios de capitales locales interesados en reflotar la experiencia de la gran tienda luego de la retirada de la firma chilena Falabella.

Ahora, los focos apuntan al grupo Le Chic Parisien, que controla la firma de indumentaria estilo urban "Indian". Pese a las versiones de que la operación se había caído, siguen escuchándose con discreción los pasos de ambas partes. Hace unos meses hubo una señal: fueron los 50 mil dólares que el grupo uruguayo pagó para obtener una seña de preferencia en las negociaciones. También en discreto silencio se avanzó sobre la conformación de una sociedad creada en el país para que sea el instrumento que posibilite la compra del majestuoso edificio. Ahora solo es "cuestión de tiempo", indicaron algunas voces consultadas.

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En principio, ya se pusieron muchos papeles en regla, como la actualización de los planos de agrimensura que exige la legislación provincial cada un lustro para reunir la documentación exigible de cara al cierre de la operación inmobiliaria. También el cambio de la titularidad de los servicios, tras la experiencia trunca de su explotación comercial en manos de una operadora comercial rosarina.

Entre fines de agosto y principios de septiembre pasados representantes del Grupo Le Chic Parisien visitaron Rosario para recorrer el emblemático edificio por dentro y analizar el estado del inmueble, que "está impecable", sostuvo a este medio una fuente con conocimiento de la situación.

Mall China inauguró el año pasado un mega bazar en el histórico edificio de La Favorita, en pleno centro de Rosario. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Hacia fin de año

Con un primer semestre signado por los cruces entre la exinquilina del edificio Onatisur y la familia García (Compañía de Asturias) que derivó en una rescisión contractual anticipada, el fin de año marca una expectativa hacia 2027. El intercambio epistolar de las partes tuvo acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

Estas voces consultadas siguen con ilusión la evolución de la tan anunciada compra del edificio. Indian pidió precio, luego los herederos de los fundadores le dieron una exclusividad para pactar la compra definitiva y concreta directo a la escritura.

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El terreno de las negociaciones había quedado despejado. La extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias no dejó pleitos a saldar. El inmueble está completamente vacío y según trascendió los informes técnicos solicitados por el grupo uruguayo habrían sido favorables. El precio de la venta ya está casi decidido, pero su monto está bajo siete llaves por ahora.

Paso a paso

El grupo Le Chic Parisien tiene puesta su mirada en Rosario al menos en dos lugares definidos. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina, el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Con su caballito de batalla "Indian", dedicada al subgénero "fast chic", es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

Dentro de sus plan expansivo en la Argentina, las fichas en Rosario están en principio puestas en el shopping Portal Rosario, en zona norte, donde en pocos días abrirá un local, y luego para mediados del mes próximo se deslizó que la fusión de locales adquiridos en Peatonal Córdoba al 1000 tendrá su segundo eslabón en la ciudad. Esta seña para "pisar" la compra es un dato alentador para su tercer eslabón en un lugar tan emblemático como lleno de arquitectura y diseño.

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Por el momento, Indian cuenta con dos sucursales porteñas en calle Florida, en Martínez, en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia. En el interior abrieron en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Uruguay son la cadena más importante de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializan a través de una plataforma propia de venta on line, incluso en la Argentina.

Una compra histórica

La Favorita nació en 1891, cuando los hermanos asturianos Ramón y Angel García abrieron la Puntillería La Favorita en la esquina de Córdoba y Libertad, la actual Sarmiento. Primero como inquilinos y luego de años se convirtieron en dueños.

En abril de 1929 se inauguró el majestuoso edificio: obra del constructor Rafael Candia, con cuatro pisos y un subsuelo. Fue entre 1927 y 1929, cuando “Los García” compraron la esquina y la firma Candia e Isella levantó con el modelo de las parisinas galerías Lafayette el edificio propio, el momento en que terminó de construirse el mito de la tienda La Favorita. En 1994 se anunció la integración de la tienda con la cadena chilena Falabella, que la mantuvo hasta que se fue del país en 2021. El edificio quedó vacío hasta 2023 y ahora desocupado desde junio pasado.