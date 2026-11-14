Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes peleó duro ante un rival que estuvo muy cerca también y se coronó por 14ª vez en el Regional del Litoral, Copa Banco Macro

Emiliano Boffelli, el rosarino que dejó una huella imborrable en Los Pumas, recibe la Copa La Capital, al premio al mejor jugador del partido, de parte del CEO del multimedios, Vito Scaglione.

La Copa Banco Macro en poder del más campeón del Regional del Litoral: Duendes, que no se consagraba desde 2021.

Emiliano Boffelli es la cara de la felicidad. El símbolo de Duendes volvió y se consagró campeón del Regional del Litoral.

Duendes volvió a reverdecer sus laureles. El verdulero venció a Estudiantes de Paraná por 23-20 y se quedó con la 26ª edición del Torneo Regional del Litoral (TRL), adjudicándose la Copa Banco Macro en juego. De esta manera, el verdinegro sumó su 14º Campeonato en el historial del regional más competitivo del país. Y cortó cuatro años sin consagrarse, el período más extenso sin vueltas olímpicas.

Tras el kick off de Di Capua comenzaron ochenta minutos vibrantes, parejos y muy disputados, dignos de una gran final. En el arranque Duendes buscó tener el control de la pelota para tratar de superar la férrea defensa albinegra. El juego se fue transformando en una pulseada silenciosa.

Y Estudiantes también mostró lo suyo. En la primera que tuvo, a los 8 minutos, un pasamanos terminó con la palomita de Ausguto Perrén para apoyar el primer try del encuentro y marcar una pequeña diferencia. La conversión, Sebastián Dorigón la tiró lejos.

Duendes acusó el golpe y fue por el descuento, que consiguió a los 18 con el try de Emiliano Bofffelli, en la punta derecha del ataque. Con la conversión de Valentino Di Capua pasó al frente 7-5.

Tremendo try de Emiliano Boffelli para Duendes, que sirvió para dar vuelta un partido muy difícil ante Estudiantes de Paraná.

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A los 29’ el verdinegro volvió a decir presente en el ingoal rival. Giuliano Bufarini apoyó, Di Capua embocó y Duendes estiró la cuenta a 14-5 a su favor.

En una pérdida en ataque llegó la contra de Duendes que casi termina en try de Valentín Larrázabal, cortado con un providencial tackle, pero la ovalada se siguió moviendo en los dominios del Vendaval y así llegó el penal frente a los palos, que Dicapua transformó en tres puntos más: 17 a 5.

Era el mejor momento de Duendes ante un confundido Estudiantes, que sin embargo sobre el final contestó de la misma manera que en el segundo try local de Ramiro Gurovich, y así llegó al suyo para achicar a 17 a 10. De nuevo Dorigón falló a los palos y la diferencia fue de 7 a favor del Verdulero.

El equipo de Duendes, que afrontó una nueva final del Regional del Litoral. Sebastián Suárez Meccia

El complemento en el hipódromo

En el inicio del complemento, Di Capua volvió a sumar y Dorigón devolvió la gentileza para mantener la diferencia de un try. La incertidumbre empezó a palparse en el ambiente. A los 25, Dicapua anotó otro penal, tres puntos clave para empezar a soñar.

El 23-13 exigía un esfuerzo extra por parte de la visita, que con los dientes apretados fue a buscar el descuento. Lo encontró a los 33’, tras un scrum, cuando Basilio Cañas apoyó para darle más incertidumbre al marcador. Con la conversión de Dorigón puso el marcador 23-20. Los ríos de adrenalina regaron el hipódromo.

Los minutos finales fueron de un alto dramatismo, con Duendes atacando y Estudiantes defendiendo. Una pulseada digna de dos titanes que dejaron todo dentro del campo de juego Hasta que llegó pitazo final y desató la locura del pueblo verdinegro. Duendes, otra vez, se consagró campeón. El más campeón del Regional.

La Copa Banco Macro en poder del más campeón del Regional del Litoral: Duendes, que no se consagraba desde 2021. Sebastián Suárez Meccia

Las formaciones de Duendes y Estudiantes de Paraná

Duendes: 1 Francisco Angaroni (16 Bernardo Lis), 2 Mateo Negroni y 3 Bautista Federico; 4 Faustino Boeris y 5 Rafael Gietz; 6 Lorenzo Colidio (20 Nicolás Sánchez Gómez), 7 Giuliano Bufarini y 8 Ignacio Gandini; 9 Valentín Larrazabal y 10 Valentino Dicapua; 11 Marcos Simioni (18 Federico Rodríguez), 12 Guido Chesini (21 Juan I. Araujo), 13 Martín Pellegrino (23 Francisco Diez), 14 Gino Dicapua y 21 Emiliano Boffelli.

Suplentes: 17 Tomás Tenaglia, 19 Federico Ciancio y 22 Giuliano Francescangeli. HC: Hernán Pavani.

Emiliano Boffelli, el rosarino que dejó una huella imborrable en Los Pumas, recibe la Copa La Capital, al premio al mejor jugador del partido, de parte del CEO del multimedios, Vito Scaglione. Sebastián Suárez Meccia

Estudiantes de Paraná: 1 Valentín Haiek (16 Diego Correa), 2 Ramiro Gurovich y 3 Francisco Floreán; 4 Álvaro Ferreyra (SC) y 5 Lisandro Uranga (19 Facundo Ferrer); 6 Felipe Villagrán, 7 Juan Mernes y 8 Basilio Cañas; 9 Juan M. Lescano y 10 Sebastián Dorigón; 11 Augusto Perrén, 12 Máximo Cañas, 13 Santo Lescano (20 Patricio Ferreras), 14 Tomás Ferreyra (C) y 15 Bruno Heit (23 Bautista Lescano).

Suplentes: 17 Tomás Cánepa, 18 Tomás Bertot, 21 Juan Bunge y 22 Franco Rossetto. HC: Pedro Fontanetto.

Árbitro: Federico Longobardi (Santa Fe). Asistentes: Facundo Gorla (Santa Fe) y Juan I. Vega (Rosario). 4° y 5° Árbitro: Franco Intilangelo (Rosario) y Pablo Martínez (Rosario). Referee suplente: Facundo Gorla (Santa Fe). Referee Manager: Fernando Guerrero (Rosario). TMO: Juan Pablo Spirandelli (Rosario).

El resto de la jornada final del TRL

Completando el podio de lo mejor del TRL, Santa Fe Rugby superó a Jockey Club Rosario 31-21 y terminó en el tercer lugar del Top 10. Previo a la definición del certamen, Universitario de Santa Fe logró el doble propósito, la corona del torneo de Segunda División y por añadidura el ascenso.

El equipo santafesino llegó a primera tras una gran final de segunda. Fue 24-23 a Alma Juniors de Esperanza. Sebastián Suárez Meccia

Lo hizo tras superar a Alma Juniors por 24-23 en un partido intenso y sin respiros hasta el final. El equipo de Esperanza tuvo un penal en la última jugada del partido pero el envío pegó en el palo y desató el festejo del equipo del barrio Las Delicias de la capital provincial, que volvió al círculo mayor del rugby litoraleño tras siete años.

Los chicos del rugby inclusivo de San Agustín se divirtieron con un combinado de Jockey, Plaza y Old Resian en la jornada. Sebastián Suárez Meccia

En el medio, el rugby inclusivo se hizo presente en el mini partido entre San Agustín XV y un combinado de Atlético del Rosario, Old Resian y Jockey Club, que le dio más colorido a la fiesta organizada por Santa Fe Producciones.