Newell's podría verse obligado a devolver a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Aunque el equipo está metido de lleno en el partido con Gimnasia por los playoffs, el club debe comenzar a pensar en el plantel para 2027

Walter Mazzantti y Matías Cóccaro celebran un gol de Newell's. El primero está a préstamo con una opción de compra. Pertenece a Independiente.

Walter Mazzantti es uno de los jugadores de mejor rendimiento en el equipo de Newell's que consiguió pasaje a los playoffs del torneo Clausura. El atacante fue clave en muchos partidos y es una de las cartas ofensivas más claras del rojinegro.

Tan buena fue su producción en el segundo torneo del año que el ex-Huracán e Independiente se convirtió en el segundo jugador con más duelos individuales ganados, detrás de Matías Pellegrini, de Vélez.

Mazzanti llegó a principios de año a préstamo desde Independiente, y cada vez que jugó, cumplió. Pero no sólo eso: en muchos partidos fue determinante, sobre todo en el Clausura, y eso lo convirtió en un jugador imprescindible para el equipo.

Lo pidió Franck Kudelka

Hay mucho mérito del entrenador Frank Kudelka en ese rendimiento individual del atacante. El técnico lo conocía de la época en la que lo dirigió en Huracán y fue él quien lo pidió cuando se hizo cargo de Newell's tras la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez.

Y Mazzantti no lo defraudó. Jugó casi siempre bien, tuvo un alto porcentaje de participación en las jugadas de ataque del equipo y se ganó la titularidad sin discusiones. Los hinchas lo valoran y el ida y vuelta con el futbolista en el Coloso es siempre positivo.

Pero Mazzantti está a préstamo en Newell's, aunque con una opción de compra. El préstamo vence a fin de año y en ese momento el club del Parque deberá decidir si hace uso de la opción o lo devuelve. Si se tiene en cuenta su rendimiento, casi nadie dudaría de que Newell's intententará retenerlo.

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Qué dicen en Independiente

En Independiente no están tan seguros de que eso vaya a ocurir. Es que, según publicó un medio partidario que habitualmente tiene buena información sobre lo que sucede en el club, desde Rosario ya se comunicaron con Avellaneda para avisar que Newell's no tiene el dinero para comprarlo.

Newell's tiene la cabeza puesta ahora en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los octavos de final del torneo Clausura. Pero pronto el club debera enfocarse en el armado del plantel para 2027 y encarar situaciones como la de Mazzantti. Una opción es que renueve el préstamo con la opción de compra, aunque en ese caso será Independiente el que tenga la última palabra.

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En el Rojo, en tanto, habrá elecciones en estos días para renovar su comisión directiva. Hasta que no asoman las nuevas autoridades, nadie hablará del tema. Pero como Independiente tiene otros jugadores en la misma situación, es decir que están a préstamo con opción de compra, la resolución de casos como el de Mazzantti no podrán dilatarse durante demasiado tiempo.