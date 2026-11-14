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Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Javier Echeverría es albañil y contrajo un compromiso por 500 mil pesos. Su madre cree que tal vez está "cautivo" y trabajando para pagar. Vecinos ofrecieron a su madre hacerse cargo

Claudio Berón

Por Claudio Berón

14 de noviembre 2026 · 18:19hs
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Alejandra no cesa en la búsqueda de su hijo Javier

Virginia Benedetto / La Capital

Alejandra no cesa en la búsqueda de su hijo Javier

El sábado 7 de noviembre, a las 10, Javier Echeverría, de 25 años y albañil, se fue de su más que humilde casa de barrio Ludueña. Los últimos 15 días dormía mal, no comía, estaba "raro" según cuenta Clara, su hermana. Javier tenía una deuda de 500 mil pesos que según contó a su madre, Alejandra, "ya había pagado". Desde ese día, la mujer dio vueltas por hospitales, comisarías, la Fiscalía y todo lugar en que le dijeron podía estar, pero el joven no aparece.

"Lo vi el sábado a la madrugada, venía de la isla. A veces se cruza con amigos para pescar. Cuando llegó ya era tarde y hablamos de la deuda y me dijo que ya había pagado los 500 mil pesos, pero querían cobrar intereses. Se enojó cuando le dije que qué iba a hacer y me dijo que él sólo iba a arreglar el tema", comenta Alejandra. En la mañana de ese sábado, tomó sus documentos, el celular, la bicicleta familiar y "nada de ropa" y se fue: "No llamó mas".

Alejandra no supo de la deuda hasta que hace un mes atrás increpó a un vecino que llegó a ir a su casa a buscar a Javier "unas veinte veces". La mujer preguntó por qué iba tanto y el vecino le dijo que Javier le debía dinero. Entonces ella le preguntó a Javier: "No me dijo mucho. Es un chico que trabaja de albañil, no es adicto, no apuesta ni juega con el celular, no tiene novia fija. Solamente me dijo que los 500 mil ya los había pagado".

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Desesperación de vecinos

Al parecer, cuando Javier salió de su casa ese sábado habló por celular con el vecino que sería su acreedor y después habría ido hasta la casa de este hombre. "Denuncié en Fiscalía que la última persona que lo vio era este muchacho. Sé que la gente de «paradero» de la Policía de Investigación lo entrevistó, pero no me dijeron nada. Están trabajando mucho para encontrar a Javier", relata su madre.

En el barrio, la desaparición fue un baldazo de agua helada. "Los vecinos me decían que no puede ser que Javier haya desaparecido. Me decían: «Si Javier no se mete con nadie, si es re buen chico». Y es más: me ofrecieron hacer una colecta y entre todos los vecinos pagar la deuda. Hace 50 años que mi familia y yo vivimos en Ludueña, nos conocen todos", afirmó Alejandra.

La madre contó a La Capital sobre los últimos días que vio a Javier: "No dormía. Se levantaba tarde y no iba a trabajar. Es que llega un momento que se te quema la cabeza con la deuda. Él no juega, no consume y le pasa esto. Yo creo que por ahí lo tienen trabajando en algún lado hasta que pague o por ahí se fue para cuidarnos". Cuando usa el plural, Alejandra suma a su madre, de 72 años y a sus otras tres hijas: "No tenemos muchas comodidades y sé que Javier tenía intención de alquilar algo, pero si se hubiera ido a alquilar no pasa esto, de que no sabemos donde está".

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Carteles en el barrio Ludueña

En los días de la búsqueda, Alejandra imprimió carteles con el rostro de su hijo y el pedido de colaboración: "Los pegamos por Juan José Paso, por el barrio. Por otros lugares. Sé que la policía preguntó a varios vecinos si sabían algo. Recorrieron la zona, pero nada".

Entre tanta incertidumbre y dudas la mujer se aferra a la esperanza: "Un amigo de Javier lo vio el jueves en (Juan José) Paso y Avellaneda. Estaba con la bici caminando por esa zona, la llevaba de tiro. Lo saludó con la mano, pero este chico no se paró a hablar con él, cuando hablamos me dijo que no estaba enterado que estaba perdido".

Pasaron los días y Alejandra habló varias veces con el supuesto acreedor: "Le dije si Javier le debía la plata a él, y me dijo que si pero que también él le debía a otra gente y que la deuda de Javier se la iban a cobrar a él".

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Sin embargo, sucedió un hecho que a Alejandra la puso en alerta y lo denunció en Fiscalía: "El jueves vinieron a mi casa tres hombres con acento colombiano y me preguntaron si tenía o quería venderles oro, que me pagaban o que lo podía cambiar por otra cosa. Una de mis hijas tenía unos anillitos truchos y le dijeron que era oro, pero los había pagado 1000 pesos cada uno en la feria. Después se fueron".

Por el momento, la familia busca a Javier por todos lados y en la tarde de este sábado, a las 18, organizaron un corte de calle y movilización a las puertas de la Comisaría 12ª, de Solís y Casilda. Para ellos, "todo ayuda para que Javier aparezca".

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