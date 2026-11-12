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Gimena Accardi y Seven Kayne hablaron por primera vez de su romance

La actriz y el cantante de 27 años estuvieron en Olga promocionando la segunda temporada de la serie vertical que ambos protagonizan, y hablaron de su relación

12 de noviembre 2026 · 09:51hs
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El cantante Seven Kayne y la actriz Gimena Accardi hablaron sobre su relación: Estamos muy bien

El cantante Seven Kayne y la actriz Gimena Accardi hablaron sobre su relación: "Estamos muy bien"

Gimena Accardi y Seven Kayne son compañeros de trabajo pero también de vida. La actriz, que se separó de Nico Vázquez hace un año y medio después de dos décadas de relación, y el cantante de 27 años, hablaron por primera vez en público de su romance en el streaming Olga.

La dupla se encuentra promocionando el reciente estreno de la segunda temporada de “TILF”, la serie vertical creada por Accardi que ambos protagonizan y que sirvió de plataforma para que comenzaran un vínculo. La ficción se trata sobre una profesora universitaria que inicia una relación prohibida con un alumno.

“Estamos muy bien, ya nos conocemos hace casi un año; viene siendo una relación muy linda. Puertas para adentro lo guardamos mucho, pero sí, súper lindo todo”, dijo Joaquín Cordovero, el nombre civil detrás de Seven Kayne.

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“Él era muy disciplinado al principio. Cuando empezó esto, yo no fui a buscar actores, fui por el palo de la música. Teníamos miedo de que Seven llegara tarde siempre porque no era actor, creíamos que iba a ser rebelde. En la primera temporada llegó todo calladito, con la letra sabida, y ahora es todo chiste”, compartió Gimena sobre el proceso de selección del personaje de Mateo, el protagonista.

“Con tanta confianza, yo también estuve más hincha. Todo el tiempo que no estábamos filmando estaba jodiendo”, apuntó él.

“Hicimos la primera temporada con un presupuesto mínimo pero con mucha pasión y fue un éxito! (La vieron 100 millones de personas); la proyectamos en festivales, ganamos premios, la industria nos felicitó y los críticos también. ¡Y eso nos trajo más laburo! Gracias a todo el equipo enorme que trabajó tanto en la primera como en la segunda temporada. ¡Somos un equipazo! ¡Los quiero! Y al elenco de lujo que la rompió toda".

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