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Las Guerreras K-Pop harán un tour mundial en vivo: ¿vienen a la Argentina?

El fenómeno global surgido de la película animada de Netflix tendrá su versión recital de estadios en una gira global

14 de noviembre 2026 · 13:03hs
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Las Guerreras K-Pop darán una gira mundial y podrían venir a la Argentina

Las Guerreras K-Pop darán una gira mundial y podrían venir a la Argentina

Las Guerreras K-Pop no paran. El grupo ficticio HUNTR/X, protagonista de la película animada de Netflix que se convirtió en un fenómeno global desde su estreno a mediados de 2025, dará un salto a los escenarios con una gira mundial llamada Golden World Tour.

Según se supo, no habrá actrices ni performers asumiendo los roles de los personajes, sino que los espectáculos estarán liderados por Rumi, Mira y Zoey, los propios personajes animados, a través de una propuesta impactante desde lo visual e interactiva con el público. También participarán los personajes de Saja Boys y Derpy Tiger.

La propuesta irá más allá de un recital tradicional: combinará canciones de la película, coreografías, artistas y actuaciones en vivo, acrobacias y efectos escénicos, con el objetivo de sumergir al público en el universo de la producción.

Las Guerreras K-Pop, del Oscar a la gira global

La película de origen coreano narra la historia de un grupo femenino de K-Pop que en secreto se dedica a cazar demonios, representados por un grupo masculino rival. Las canciones de la banda movilizan la narrativa y se volvieron la banda sonora de predilecta de millones de personas, sobre todo infancias, a nivel global. El filme cosechó más de 600 millones de vistas en el mundo y hasta se quedó con dos premios Oscar, a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original (por “Golden”).

Ya se anunció la primera etapa de la gira, que incluirá 61 funciones en 35 ciudades de América del Norte y Europa. El tour comenzará el 5 de junio de 2027 en Baltimore, Estados Unidos, y seguirá por varias ciudades de ese país. Desde septiembre, comenzará el tramo europeo con un show en Zúrich, Suiza. Las últimas fechas anunciadas hasta el momento son para el 22 y 23 de octubre en Londres.

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Según se dio a conocer, pronto se anunciarán los shows en Asia y Latinoamérica, que tendrán lugar en el último trimestre de 2027 y 2028. Las entradas disponibles incluirán una cantidad limitada de paquetes y experiencias VIP, que permitirán acceso a ubicaciones privilegiadas, oportunidades para sacarse fotos sobre el escenario, artículos de colección, encuentros previos al espectáculo y merchandising.

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“Las Guerrars K-Pop pasó de ser un éxito inesperado a convertirse en un fenómeno generacional", afirmó Marian Lee, directora de Marketing de Netflix. “Este fenómeno entre los fans nunca se trató de un evento aislado, y la Golden World Tour es nuestra manera de mantenerlo vivo: llevaremos esa energía de ‘Takedown’ a estadios de todo el mundo, donde el público podrá cantar, bailar y ayudar a HUNTR/X a sellar el Honmoon”, agregó.

La dirección creativa de la gira estará a cargo de Amy Tinkham, directora, guionista y diseñadora de espectáculos con más de 25 años de experiencia en conciertos, giras, teatro y grandes producciones en vivo. Entre sus trabajos figuran las giras “Descendants/Zombies: Worlds Collide”, de Disney; “Songblazers”, del Cirque du Soleil; el tour “Peace Out”, de Aerosmith, y producciones para artistas como James Taylor, Paul McCartney y Mariah Carey.

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