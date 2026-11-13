Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Con propuestas culturales, gastronómicas y un cierre a puro baile, barrio Lourdes se reúne en Horizonte y lo recaudado será destinado a infraestructura del club

La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

Horizonte no detiene su marcha y el gran año deportivo es un motivo para festejar. Esto va de la mano con un acompañamiento desde lo estructural que permita sostener los logros y proyectar nuevos sueños. En un contexto económico complejo para los clubes de barrio , la organización de eventos se transforma en una herramienta para paliar las dificultades diarias. La “ Horifest ” nació con ese propósito y se volvió un punto de encuentro para el barrio Lourdes : es cultura, música y alegría popular.

Será este sábado 14 desde las 19 en Suipacha 1363. Esta edición tendrá formato festival, con música en vivo, DJs, gastronomía y experiencias a lo largo de la noche.

Abrirá The Room con su ciclo de DJs en vinilo. Habrá una estación de tatuajes sin cargo por Santiagasario y Ema DMT, Floyd Hair Studio hará cortes de pelo en vivo y Agus Pérez, artista criado en Horizonte, presentará su ciclo “Piano bar”. El bar Calle Suipacha se ocupará de la barra y la gastronomía con su “show de burgas" y otras opciones. Se sumará una Glitter Experience y fotocabina.

No faltará la música y el momento bolichero. El set de apertura de Tita Smith dará paso al histórico DJ rosarino Orco Mix, que se pondrá al frente de las bandejas hasta las 3 de la mañana.

Ocho años después, la Horifest conserva su esencia y se convirtió en algo más: una tradición y un punto de encuentro que el club extiende hacia todo el barrio.

Las entradas se pueden conseguir de manera online a través del sitio Passline (LINK).

La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

Recuperaron la cantina de Horizonte

Las cuotas de los socios y socias sostienen el día a día de alrededor de 800 personas que hacen deporte y vida social en el club. “A pesar de sus limitaciones de espacio e infraestructura, Horizonte cuenta con 13 disciplinas deportivas y acumula logros que lo convierten en una anomalía. El club busca aprovechar al máximo sus instalaciones y generar oportunidades para crecer”, le cuenta a La Capital Leo Montes, vicepresidente de Horizonte.

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“Para nosotros es una decisión de gestión no quedarnos en esto de ‘ser una anomalía’ y transformarlo en una constante. Tenemos claro que el limitante que tenemos hoy es la infraestructura. Y a partir de ahí encontramos estas maneras creativas de juntar fondos para financiar los proyectos del club”, cuenta el dirigente.

Los proyectos siguen concretándose pero desde Hori sueñan en grande. “La Horifest es uno de los principales motores para encarar estas obras y nos permitió recuperar el espacio gastronómico que teníamos en el club, ahora buscamos renovar la infraestructura eléctrica. Y el sueño que tenemos es el de crecer en metros cuadrados para tener nuestra propia cancha”, cierra Montes.

Comisión directiva y trabajadores del día a día del club Horizonte.

El gran año deportivo, otro motivo para festejar

El futsal femenino hoy es la bandera de Hori. Con 12 títulos en 10 años de historia, Horizonte es el indiscutido monarca del futsal femenino de Rosario y este sábado irá por otro trofeo ante Sagrado Corazón. Alcanzó las semifinales del Nacional y tiene a su capitana Carolina Sironi convocada a la selección argentina.

Mientras que el futsal masculino se ha consolidado como semillero de jugadores que actualmente desarrollan sus carreras en el futsal internacional. Por ejemplo Marco Petronio, actualmente en España, y Valentino Caruso, ahora en Italia y convocado a las selecciones juveniles argentinas.

En gimnasia artística, Lara Balmaceda clasificó al Torneo Nacional en La Lucila del Mar, representando a Santa Fe. Y en taekwondo, Vicente Tenaglia y Leticia Oitana fueron campeones mundiales en Barcelona en 2025. Sobran los motivos para festejar.