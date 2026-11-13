La Capital | La Ciudad | Horizonte

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Con propuestas culturales, gastronómicas y un cierre a puro baile, barrio Lourdes se reúne en Horizonte y lo recaudado será destinado a infraestructura del club

Leandro Garbossa, para La Capital

Por Leandro Garbossa, para La Capital

13 de noviembre 2026 · 15:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

Horizonte no detiene su marcha y el gran año deportivo es un motivo para festejar. Esto va de la mano con un acompañamiento desde lo estructural que permita sostener los logros y proyectar nuevos sueños. En un contexto económico complejo para los clubes de barrio, la organización de eventos se transforma en una herramienta para paliar las dificultades diarias. La “Horifest” nació con ese propósito y se volvió un punto de encuentro para el barrio Lourdes: es cultura, música y alegría popular.

Será este sábado 14 desde las 19 en Suipacha 1363. Esta edición tendrá formato festival, con música en vivo, DJs, gastronomía y experiencias a lo largo de la noche.

Cómo será la décima edición de la Horifest

Abrirá The Room con su ciclo de DJs en vinilo. Habrá una estación de tatuajes sin cargo por Santiagasario y Ema DMT, Floyd Hair Studio hará cortes de pelo en vivo y Agus Pérez, artista criado en Horizonte, presentará su ciclo “Piano bar”. El bar Calle Suipacha se ocupará de la barra y la gastronomía con su “show de burgas" y otras opciones. Se sumará una Glitter Experience y fotocabina.

No faltará la música y el momento bolichero. El set de apertura de Tita Smith dará paso al histórico DJ rosarino Orco Mix, que se pondrá al frente de las bandejas hasta las 3 de la mañana.

Ocho años después, la Horifest conserva su esencia y se convirtió en algo más: una tradición y un punto de encuentro que el club extiende hacia todo el barrio.

Las entradas se pueden conseguir de manera online a través del sitio Passline (LINK).

La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

La última edición de la Horifest fue un éxito y se transformó en un clásico barrial.

Recuperaron la cantina de Horizonte

Las cuotas de los socios y socias sostienen el día a día de alrededor de 800 personas que hacen deporte y vida social en el club. A pesar de sus limitaciones de espacio e infraestructura, Horizonte cuenta con 13 disciplinas deportivas y acumula logros que lo convierten en una anomalía. El club busca aprovechar al máximo sus instalaciones y generar oportunidades para crecer”, le cuenta a La Capital Leo Montes, vicepresidente de Horizonte.

>>Leer más: Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

“Para nosotros es una decisión de gestión no quedarnos en esto de ‘ser una anomalía’ y transformarlo en una constante. Tenemos claro que el limitante que tenemos hoy es la infraestructura. Y a partir de ahí encontramos estas maneras creativas de juntar fondos para financiar los proyectos del club”, cuenta el dirigente.

Los proyectos siguen concretándose pero desde Hori sueñan en grande. “La Horifest es uno de los principales motores para encarar estas obras y nos permitió recuperar el espacio gastronómico que teníamos en el club, ahora buscamos renovar la infraestructura eléctrica. Y el sueño que tenemos es el de crecer en metros cuadrados para tener nuestra propia cancha”, cierra Montes.

Comisión directiva y trabajadores del día a día del club Horizonte.

Comisión directiva y trabajadores del día a día del club Horizonte.

El gran año deportivo, otro motivo para festejar

El futsal femenino hoy es la bandera de Hori. Con 12 títulos en 10 años de historia, Horizonte es el indiscutido monarca del futsal femenino de Rosario y este sábado irá por otro trofeo ante Sagrado Corazón. Alcanzó las semifinales del Nacional y tiene a su capitana Carolina Sironi convocada a la selección argentina.

Mientras que el futsal masculino se ha consolidado como semillero de jugadores que actualmente desarrollan sus carreras en el futsal internacional. Por ejemplo Marco Petronio, actualmente en España, y Valentino Caruso, ahora en Italia y convocado a las selecciones juveniles argentinas.

En gimnasia artística, Lara Balmaceda clasificó al Torneo Nacional en La Lucila del Mar, representando a Santa Fe. Y en taekwondo, Vicente Tenaglia y Leticia Oitana fueron campeones mundiales en Barcelona en 2025. Sobran los motivos para festejar.

Noticias relacionadas
El gobierno de Santa Fe presentó una plataforma para prevenir riesgos ante el fenómeno de El Niño

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

La bajada de bandera y la ficha de taxis se actualizó por última vez en marzo.

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Qué lugar ocupan la educación y el trabajo en la vida de las personas detenidas en las cárceles de la provincia es la gran pregunta

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

los camalotes complican la captacion de agua potable en rosario: realizan tareas de mantenimiento

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Lo último

En Chile sueñan con ver a Mercalo Bielsa otra vez al frente de la Roja

En Chile sueñan con ver a Mercalo Bielsa otra vez al frente de la Roja

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Tras la detención de su hijo este jueves en Funes, Esteban Alvarado fue acusado como jefe de una asociación ilícita manejada desde el penal de Ezeiza

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Ovación
La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína
Ovación

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

La fuerte revelación de un ex-Newells: Casi morí por una sobredosis de cocaína

La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

Jonatan Gómez volvió a jugar al fútbol fuera del país luego de denunciar que fue víctima de una extorsión

Policiales
Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

La Ciudad
Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades
La Ciudad

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición