El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario

El camino del cannabis medicinal en Rosario acuñó su propia historia construyendo saberes en territorio, gestando espacios colectivos y activando el interés de la ciencia. Desde la informalidad y hasta persecución de los primeros tiempos, hasta el reciente Primer Congreso Internacional del que fue sede, hoy el cuadro de situación supera con creces los densos momentos de su inicio, aunque según sus actores, todavía falta.

“Se viene profesionalizando cada arista que toca cannabis medicinal”, resume desde la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac), la psicóloga María Soledad Pedrana. Y señala que en el último tiempo se vienen ganando batallas con la producción de conocimiento, en manos del territorio y en articulación con la academia y la ciencia.

En 2017 la ley nacional 27.350, de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados funcionó como mojón en el tema, pero aun así resultó insuficiente. Sus sucesivas reglamentaciones crearon el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), plataforma digital nacional para emitir certificados oficiales y protección legal a los usuarios para poseer plantas en floración y transportar flores secas o aceite dentro del territorio nacional, con objeto de elaborar la propia medicina o a través de ONG's y con prescripción médica.

“Todos estamos bajo el paraguas del Reprocann, que exime a la persona de la ley penal. De aquí en adelante tenemos el derecho de transportar 6 goteros, 40 gramos de flores secas, plantar 9 plantas en floración y tener profesionales que no den acompañamiento a las escondidas como pasaba antes. Esta ley a nivel nacional ampara tanto a profesionales como a usuarios y ONG's que abastecen”, explica Pedrana.

Madres que se plantan

De angustia e informalidad supo la organización Madres que se Plantan, que en diciembre 2025, después de años de lucha para utilizar el aceite de cannabis medicinal en las patologías de sus hijos, pausó sus actividades y donó la investigación en ratas que tenía en curso a la Facultad de Bioquímicas y Farmacia (FBIOyF) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Nos pasaron cosas lindas pero llegamos a un techo”, explica Carina Prieto. En 2018 habían logrado el primer fallo colectivo de Argentina y único en Sudamérica hasta ese año. “Hoy pareciera que siempre se pudo plantar, pero en aquel momento no”, evoca y repasa el trabajo que realizaron en su sede de Tucumán 1530: sala de cultivo, sistema de riego y minilaboratorio de investigaciones donde trabajaron biólogos, estudiantes de Bioquímica e integrantes del Conicet, que también donaba semillas.

“Recibimos aporte de todos los niveles del Estado, golpeamos puertas municipales y provinciales de todos los colores, y nos daban una mano”, dice, y siente que el Reprocann cambió ese peregrinar. En diciembre de 2025, con un contexto nacional que no acompañaba, donaron sus investigaciones a la UNR. “Se logró mucho pero aún falta: no todos los médicos lo ponen sobre la mesa salvo para la epilepsia refractaria”, única patología reconocida en un principio por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), explica, lista para la próxima batalla: la inclusión laboral, porque sus hijos crecieron.

La Universidad

Para Facundo Durán, bromatólogo, docente y secretario de coordinación institucional de la FBIOyF, la lucha por el cannabis arranca en la década de 1990, con represión y persecución por una planta que la humanidad utilizó en su totalidad, hace miles de años: fibra para ropa, trenzado y semilla como superalimento. En 1963/64 el químico israelí Raphael Mechoulam fue el primero en identificar el cannabidiol (CBD), potencial terapéutico de la planta.

Para Durán, el año 2003 fue otra posta en el movimiento por el cannabis: congresos e investigaciones y la provincia de Santa Fe, elaborando aceite de cannabis, a partir de cristales, en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), para los efectores públicos. En 2015 entró en acción la FBIOyF, primera en garantizar estándares de calidad a través de la cromatografía gaseosa para determinar concentración y pureza de las muestras de aceite, en un programa que en 2019 se abrió a la comunidad. Y destaca el apoyo del actual decano, Andrés Sciara, y de quien lo fuera al inicio de esa función social, Esteban Serra.

Las organizaciones sociales

“Comenzamos a trabajar por la demanda, ya que en otros países el cannabis medicinal estaba mejorando algunos problemas de salud”, cuenta Varinia Drisum, médica y diputada provincial socialista. “La representación social sobre el cannabis fue cambiando por las mejoras para el paciente y su familia; esto generó uso y demanda”, explica. Y destaca la necesidad de seguir planteando el tema porque al no estar correctamente regulado en el sistema de salud puede generar circuitos poco formales.

En la provincia de Santa Fe se estiman unas 15 ONG's y en Rosario no menos de una decena que convierten el uso individual en luchas activas por obtener reconocimiento del Reprocann. Lograrlo habilita a cada ONG a tener 150 usuarios asociados con 9 plantas cada uno para cultivo en suelo, lugares a resguardo de robos, con buenos cultivadores en la elaboración de cremas y aceites.

Para la médica Sofia Maiorana, Argentina tiene cientos de asociaciones civiles sobre uso del cannabis y un proceso que fue cambiando y hoy es aceptado en el uso medicinal, para patologías como dolor crónico y pacientes con cáncer, a modo de ejemplo. Sin seguridad social, se llega al aceite a través de una ONG o efectores públicos con prescripción de un médico/odontólogo. En la ciudad, hay consultorio en los hospitales Centenario (con derivación interna) y Eva Perón.

Cannabis medicinal en la farmacia

Desde el Colegio de Farmacéuticos, Jorgelina Paciaroni explicó que existen dos presentaciones con cannabinoide terapéutico (CBD) y con indicación específica para epilepsia que requieren receta. La Anmat también autoriza productos cosméticos y cremas con baja concentración de CBD, de uso libre.