La Capital | Agro | trigo

La Bolsa de Rosario elevó la cosecha de trigo a 24,3 millones de toneladas

La entidad rosarina sumó 500.000 toneladas a su proyección de octubre, lo que ubicaría a esta campaña como la segunda mayor cosecha del país. El rinde promedio nacional sería de 36 quintales por hectárea

15 de noviembre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el trigo lograría una campaña histórica para Argentina, pulverizando las expectativas iniciales de 18 a 19 millones de toneladas al momento de siembra. 

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se cosecharán 24,3 millones de toneladas de trigo en la campaña 2026/27. La nueva proyección subió 500 mil toneladas respecto a octubre y todo indica que sería la segunda mayor producción de la historia del país, por detrás del récord de 28,5 millones del ciclo pasado. El rinde nacional es de 36 qq/ha, la segunda mejor marca registrada en Argentina.

Con estos números, la última estimación de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina proyecta que el cultivo lograría una campaña histórica para Argentina, dando de baja las expectativas iniciales de 18 a 19 Mt a la siembra. Hasta el momento, se cosechó un 13% de la producción y hay dos provincias que buscan nuevos récords productivos.

Un arranque con el pie izquierdo

La siembra comenzó con dudas y con un área que caía a 6,66 millones de hectáreas por los altos costos, con una urea que alcanzaba los 1000 u$s/ha. Se proyectaba un recorte de tecnología que limitaba el rinde nacional a 29 qq/ha, aunque se partía de excelentes niveles de reservas hídricas en los suelos de toda la región pampeana.

Finalmente, la urea bajó, creció el entusiasmo por la siembra y hubo lluvias inusuales en el suroeste en junio, lo que finalmente llevó a una superficie sembrada de 6,95 M ha, la segunda mejor marca de la historia triguera.

El Niño que se “torció”

Según explicaron desde GEA, otra cosa que se “torció” y resultó muy favorable fue El Niño. Con bajas temperaturas, una marcada amplitud térmica entre el día y la noche y lluvias por debajo de lo normal, octubre y los primeros 10 días de noviembre alejaron al trigo de un ambiente muy predispuesto a enfermedades, sobre todo de Fusarium.

“Es extremadamente raro haber tenido estas condiciones de frío en octubre y noviembre. Es como si hubiéramos producido con el clima del SE de Buenos Aires. El efecto lo vamos a sentir sobre todo en el peso del grano”, señalaron esta semana técnicos de la región central, en las encuestas realizadas por GEA.

Con todo, el frío también trajo heladas agronómicas el último fin de semana largo en el sur de Buenos Aires. En principio, los técnicos del SE bonaerense piensan que no fueron importantes y que no dejarían daños de consideración, aunque en el SO, en la zona de Pigüé, hay cierta inquietud.

"A pesar de las heladas y de la aparición tardía de fusariosis, el frío prolongó la duración de las etapas finales del cultivo y eso sube las expectativas", destaca el informe. "Si la campaña 2025/26, con 28,5 Mt, fue una megacampaña, la actual será una supercampaña. Para ponerlo en contexto, y dejando de lado el récord pasado, el ciclo actual ya supera la anterior máxima marca, la del 2021/22, por un 5,6% en producción y por 1 qq/ha en el rinde promedio nacional", agrega.

Buenos Aires vuelve a encabezar los rindes

Con un avance de cosecha del 13%, el ajuste de noviembre modificó los rindes de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el norte del país, según detalló el informe de GEA. En Santa Fe la cosecha es muy incipiente y en Entre Ríos se siguen los datos del SIBER de la Bolsa de Comercio entrerriana, por lo que ambas provincias mantienen las cifras del mes pasado.

Si bien falta mucho por cosechar, el informe destaca que “se estiman rindes récords en 2 provincias”. La Pampa, con 30,2 qq/ha, ya supera la máxima marca del ciclo 2025/26 (29,2 qq/ha). Lo mismo ocurre en Santiago del Estero, que con 26 qq/ha supera los 23,2 de un año atrás. “Rindes excepcionales, más de lo que creíamos”, dijeron los técnicos. Hay lotes que sacan 45, 60 y hasta 70 quintales, aunque se trata de una zona reducida entre Quimilí, Los Juríes y Bandera, con muchos lotes fertilizados y con acceso a napa. En general, los rindes van de 24 a 32 qq/ha.

En términos productivos, el ajuste más importante es el de Buenos Aires, con 40,5 qq/ha suma 340.000 tn, aunque está lejos del récord de 2025/26 (47,5 qq/ha). Otra buena noticia, remarca el informe, es el inicio de la cosecha en el norte cordobés, con rindes en torno a los 35 qq/ha.

Aunque las lluvias fueron escasas en muchos casos, la cosecha muestra “sorpresas muy gratas en esta primera tanda”, según GEA, gracias a la buena humedad en la implantación y a las bajas temperaturas. Para el informe, el ambiente jugó a favor del trigo “contra todo pronóstico”, pero el potencial se explica también por la fuerte inversión del productor, que al caer la urea volvió a apostar por fertilización y semilla.

Maíz y soja, la siembra avanza a paso firme

La siembra de maíz avanza al 47%, frente al 42% de hace un año, y el cultivo ya se recupera de las bajas temperaturas. En el norte, en especial en Chaco y Santiago del Estero, la intención maicera “sigue sin encontrar razones que den vuelta la tendencia bajista de este año”, según señala el informe. Se mantienen los 10,6 M ha sembrados, de los cuales 8,9 M ha son para cosecha comercial, con una producción cercana a los 67,5 Mt.

En soja, la siembra no tiene retrasos y tuvo una semana de fuerte actividad ante las próximas tormentas. El avance es del 20%, contra poco más del 10% de un año atrás. Según la BCR, hay implantadas 3,3 M ha de las 16,7 M ha previstas para 2026/27, con un horizonte productivo nacional de 47,8 Mt.

Noticias relacionadas
El trigo venía muy bien pero sintió el impacto de heladas y la aparición de enfermedades.

Crónicas de campaña: el viento se pone de frente

Con la cosecha de trigo a la vuelta de la esquina y la siembra de soja de primera acelerando el ritmo, la foto de la semana muestra un panorama productivo general de bueno a muy bueno.

Crónicas de campaña: entre el alivio de la lluvia, el daño del granizo y la pausa en la siembra

El 94% del trigo se encuentra en estado bueno a muy bueno, sin plagas ni enfermedades de consideración.

Las lluvias pusieron otra pausa a la cosecha de trigo en Santa Fe

Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, durante la firma del acuerdo para poner en marcha Roslot

Rosgan lanzó Roslot, una plataforma digital para comprar y vender hacienda para faena

Las más leídas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Lo último

Santa Fe celebra el 453º aniversario de su fundación: cuál es el origen de la capital provincial

Santa Fe celebra el 453º aniversario de su fundación: cuál es el origen de la capital provincial

Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Clubes náuticos, guarderías e instructores son optimistas pese a las anunciadas dificultades que planteará el clima, debido al fenómeno que se mantendrá al menos hasta febrero
Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná
Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11
La Región

Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Tras la visita de León XIV, vuelven la agenda institucional y el armado electoral

Por Javier Felcaro
Política

Tras la visita de León XIV, vuelven la agenda institucional y el armado electoral

Argentina era una fiesta

Por Carlos Fara, para La Capital
Opinión

Argentina era una fiesta

¿León XIV conducción? Quién puede convertir su mensaje en votos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

¿León XIV conducción? Quién puede convertir su mensaje en votos

Las más leídas
Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Ovación
Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Por Pablo Mihal
Ovación

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

Policiales
Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores
Policiales

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

La Ciudad
El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario
La Ciudad

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica
Ovación

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura