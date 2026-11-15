La Bolsa de Rosario elevó la cosecha de trigo a 24,3 millones de toneladas

La entidad rosarina sumó 500.000 toneladas a su proyección de octubre, lo que ubicaría a esta campaña como la segunda mayor cosecha del país. El rinde promedio nacional sería de 36 quintales por hectárea

Por segundo año consecutivo, el trigo lograría una campaña histórica para Argentina, pulverizando las expectativas iniciales de 18 a 19 millones de toneladas al momento de siembra.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se cosecharán 24,3 millones de toneladas de trigo en la campaña 2026/27. La nueva proyección subió 500 mil toneladas respecto a octubre y todo indica que sería la segunda mayor producción de la historia del país, por detrás del récord de 28,5 millones del ciclo pasado. El rinde nacional es de 36 qq/ha, la segunda mejor marca registrada en Argentina.

Con estos números, la última estimación de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina proyecta que el cultivo lograría una campaña histórica para Argentina, dando de baja las expectativas iniciales de 18 a 19 Mt a la siembra. Hasta el momento, se cosechó un 13% de la producción y hay dos provincias que buscan nuevos récords productivos.

La siembra comenzó con dudas y con un área que caía a 6,66 millones de hectáreas por los altos costos, con una urea que alcanzaba los 1000 u$s/ha. Se proyectaba un recorte de tecnología que limitaba el rinde nacional a 29 qq/ha, aunque se partía de excelentes niveles de reservas hídricas en los suelos de toda la región pampeana.

Finalmente, la urea bajó, creció el entusiasmo por la siembra y hubo lluvias inusuales en el suroeste en junio, lo que finalmente llevó a una superficie sembrada de 6,95 M ha, la segunda mejor marca de la historia triguera.

El Niño que se “torció”

Según explicaron desde GEA, otra cosa que se “torció” y resultó muy favorable fue El Niño. Con bajas temperaturas, una marcada amplitud térmica entre el día y la noche y lluvias por debajo de lo normal, octubre y los primeros 10 días de noviembre alejaron al trigo de un ambiente muy predispuesto a enfermedades, sobre todo de Fusarium.

“Es extremadamente raro haber tenido estas condiciones de frío en octubre y noviembre. Es como si hubiéramos producido con el clima del SE de Buenos Aires. El efecto lo vamos a sentir sobre todo en el peso del grano”, señalaron esta semana técnicos de la región central, en las encuestas realizadas por GEA.

Con todo, el frío también trajo heladas agronómicas el último fin de semana largo en el sur de Buenos Aires. En principio, los técnicos del SE bonaerense piensan que no fueron importantes y que no dejarían daños de consideración, aunque en el SO, en la zona de Pigüé, hay cierta inquietud.

"A pesar de las heladas y de la aparición tardía de fusariosis, el frío prolongó la duración de las etapas finales del cultivo y eso sube las expectativas", destaca el informe. "Si la campaña 2025/26, con 28,5 Mt, fue una megacampaña, la actual será una supercampaña. Para ponerlo en contexto, y dejando de lado el récord pasado, el ciclo actual ya supera la anterior máxima marca, la del 2021/22, por un 5,6% en producción y por 1 qq/ha en el rinde promedio nacional", agrega.

Buenos Aires vuelve a encabezar los rindes

Con un avance de cosecha del 13%, el ajuste de noviembre modificó los rindes de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el norte del país, según detalló el informe de GEA. En Santa Fe la cosecha es muy incipiente y en Entre Ríos se siguen los datos del SIBER de la Bolsa de Comercio entrerriana, por lo que ambas provincias mantienen las cifras del mes pasado.

Si bien falta mucho por cosechar, el informe destaca que “se estiman rindes récords en 2 provincias”. La Pampa, con 30,2 qq/ha, ya supera la máxima marca del ciclo 2025/26 (29,2 qq/ha). Lo mismo ocurre en Santiago del Estero, que con 26 qq/ha supera los 23,2 de un año atrás. “Rindes excepcionales, más de lo que creíamos”, dijeron los técnicos. Hay lotes que sacan 45, 60 y hasta 70 quintales, aunque se trata de una zona reducida entre Quimilí, Los Juríes y Bandera, con muchos lotes fertilizados y con acceso a napa. En general, los rindes van de 24 a 32 qq/ha.

En términos productivos, el ajuste más importante es el de Buenos Aires, con 40,5 qq/ha suma 340.000 tn, aunque está lejos del récord de 2025/26 (47,5 qq/ha). Otra buena noticia, remarca el informe, es el inicio de la cosecha en el norte cordobés, con rindes en torno a los 35 qq/ha.

Aunque las lluvias fueron escasas en muchos casos, la cosecha muestra “sorpresas muy gratas en esta primera tanda”, según GEA, gracias a la buena humedad en la implantación y a las bajas temperaturas. Para el informe, el ambiente jugó a favor del trigo “contra todo pronóstico”, pero el potencial se explica también por la fuerte inversión del productor, que al caer la urea volvió a apostar por fertilización y semilla.

Maíz y soja, la siembra avanza a paso firme

La siembra de maíz avanza al 47%, frente al 42% de hace un año, y el cultivo ya se recupera de las bajas temperaturas. En el norte, en especial en Chaco y Santiago del Estero, la intención maicera “sigue sin encontrar razones que den vuelta la tendencia bajista de este año”, según señala el informe. Se mantienen los 10,6 M ha sembrados, de los cuales 8,9 M ha son para cosecha comercial, con una producción cercana a los 67,5 Mt.

En soja, la siembra no tiene retrasos y tuvo una semana de fuerte actividad ante las próximas tormentas. El avance es del 20%, contra poco más del 10% de un año atrás. Según la BCR, hay implantadas 3,3 M ha de las 16,7 M ha previstas para 2026/27, con un horizonte productivo nacional de 47,8 Mt.