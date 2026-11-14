Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Los bomberos llegaron a tiempo para evitar que el fuego se propagara, aunque el siniestro afectó a más de un departamento

Los bomberos apagaron un incendio el sábado 14 de noviembre de 2026 en un departamento ubicado sobre San Luis al 600.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron este sábado a primera hora para neutralizar un incendio en un edificio . El procedimiento llamó la atención rápidamente porque un balcón se había prendido fuego en el centro de Rosario , donde sólo se registraron daños materiales.

Los encargados del operativo recibieron el pedido de auxilio a la mañana desde un departamento ubicado a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera . Minutos más tarde confirmaron que no había personas lesionadas dentro de la vivienda ni en la zona cercana al inmueble.

Los Bomberos Zapadores confirmaron que el siniestro se desató en el tercer piso del edificio . Sin embargo, también afectó la planta superior en la parte externa.

De acuerdo al reporte inicial de la Policía de Santa Fe, el incendio comenzó poco después de las 9 de la mañana en San Luis al 600 . En primera instnacia, las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de cortar el tránsito a la altura de la calle Buenos Aires para agilizar la intervención.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó que la circulación estaba cerrada debido a la denuncia de una explosión en un domicilio particular. Una hora más tarde, las autoridades indicaron que la situación ya estaba bajo control.

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Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron junto a un tercer equipo de zapadores en el domicilio. Los agentes constataron que la unidad exterior de un equipo de aire acondicionado se había prendido fuego en el arranque de la jornada.

Foto: Bomberos Zapadores.

Como consecuencia del siniestro, un paño de vidrio del balcón quedó destrozado sobre la vereda ubicada entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas. Además, las llamas dañaron la pintura del departamento del piso de arriba.