Políticos en Redes: el "alma misionera" de Amalia, anticucho socialista y amor del '96

Un espacio de La Capital que busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Políticos en redes. Amalia Granata y su esposo en la basílica de Luján esperando por el Papa

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar .

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en Redes, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

Es conocida la fe católica de la diputada provincial Amalia Granata . Durante la visita de León XIV sacó a lucir credencial de su catolicismo cuestionando a aquellos que se plegaron ahora a la ola espiritual que generó el Papa.

"Me mata que los "new Catholics" hayan descubierto Alma Misionera! Una canción que tiene 45 años !!!! Chicos si tomaron la comunión mínimo la tenían que conocer! no ahora que vino Leon y se perciben todos católicos !!!! Los que somos personas de fe la cantamos en misa siempre desde hace años ! Coherencia por favor !" , tuiteó en su cuenta .

Otro recordado episodio fue cuando se le facturó en el ámbito político el faltazo a la sesión para el tratamiento de la ley de necesidad de reforma constitucional por haber viajado a Roma a una audiencia con el Papa Francisco.

Esta vez asistió a la basílica de Luján con su marido a presenciar la misa de León XIV. Logró sentarse adelante, a metros del Sumo pontífice, justo el día posterior del escándalo de la carpa VIP en el Monumento a los Españoles en Palermo.

Si bien las crónicas no lo definieron como sector VIP, sí la ubicación y comodidad de una silla no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales, que se lo reprocharon sin filtros. Sobre todo su prédica por diferenciarse de la política tradicional, o casta, como la llama el yeísmo. “La distinta...en fin”, fue uno de los comentarios.

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Socialismo en Colectividades

El socialismo empieza a moverse enfocado en disputar nuevamente la intendencia de Rosario. No se privó del típico video de la Fiesta de las Colectividades probando los mostrando los diferentes platos y precios. Se lo vio Joaquín Blanco uno de los nombres que suenan en el socialismo para la intendencia, presentando la variedad de opciones gastronómicas y "el ecovaso para ahorrar y cuidar la ciudad".

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En la semana, Blanco se movió en clave política presentando un informe junto a Emmanuel Álvarez Agis de la consultora PxQ sobre la actualidad de los rosarinos. “Uno de cada cuatro rosarinos activos busca empleo y una familia con ingresos promedio no llega a cubrir los gastos del hogar”, soltó respecto a alquileres, tarifas, y alimentación. Parece que las decisiones por Rosario serán también internas en Unidos.

Contra los penalistas

A fines de septiembre, el gobernador Maximiliano Pullaro, en el encuentro “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación” , frente a fiscales federales, dijo que el nuevo desafío en la política de seguridad es “ir contra los abogados y contadores de las organizaciones" delictivas.

Esto generó la reacción de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario que emitió un comunicado en el que rechazó y repudió lo dicho por el mandatario al argumentar que no se respetaban las garantías constitucionales.

Poco después, Pullaro les respondió con más vehemencia: "Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No hablamos al derecho a la defensa; hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.

Ahora, la reciente detención del penalista Claudio Tavella tras la investigación sobre el hijo del narco Esteban Alvarado le da soporte a los dichos de Pullaro. El secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido, no la dejó pasar: "Después salen comunicados corporativos en defensa de estos personajes".

Después salen comunicados corporativos en defensa de estos personajes. https://t.co/2MytYeJKAF — Juan Cruz Cándido (@CacuCandido) November 12, 2026

El mensaje del matrimonio político

Para despedir una más romántica sin tanta rosaca, aunque por definición son una sociedad conyugal y política. Franco Bartolacci, le deseó feliz cumpleaños a su esposa y socia política María Eugenia Schmuck.

Lo particular es que eligió una foto a rollo de hace 30 años cuando eran apenas militantes de Franja Morada. Hoy él es rector de la UNR y ella presidenta del Concejo municipal. ¿El futuro?

Bartolacci tiene mandato hasta mediados de 2027 y por estas horas transita algunos agites preelectorales para su sucesión. Schmuck pretende meterse por enésima vez como candidata a intendenta, pero todavía no hay nada claro.

“De aquel verano del 96 cuando había que revelar rollos para conseguir una foto como esa a esta vida compartida. La mejor compañera, la más honesta con sus convicciones, la más amiga de sus amigos, la mejor madre que podría haber soñado para nuestros hijos. Ojalá nunca se acabe tu mirada constante, tu palabra precisa y tu sonrisa perfecta. Que la vida nos regale mucho más. Feliz cumple Te amamos”, regaló Bartolacci dejando mal parados al resto de los hombres de la ciudad que ligarán gratuitamente reclamos en sus hogares.