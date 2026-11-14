Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Un relevamiento a 2 mil trabajadores reveló que el 77 % vive de las apps. El municipio lanzó un programa gratuito con capacitaciones y elementos de seguridad

Rosario busca mejorar la seguridad de los repartidores de delivery.

El reparto por aplicaciones se convirtió en la principal fuente de ingresos para el 77 % de los trabajadores del sector encuestados en Rosario . Sin embargo, la actividad también presenta riesgos. El 36 % aseguró haber sufrido un accidente laboral, según un relevamiento realizado por el municipio entre 2.018 repartidores desde abril de este año.

Los datos forman parte del diagnóstico que dio origen a "Emprende sobre Ruedas" , un programa gratuito que busca acompañar a quienes trabajan con plataformas digitales de delivery. La propuesta incluye cinco capacitaciones sobre seguridad vial, mantenimiento de bicicletas y motocicletas, educación financiera, primeros auxilios y RCP, además de la entrega de elementos de protección.

El primer encuentro se realizó este jueves en Puerto Emprende, ubicado en Pasaje Schiffner 1510. La jornada estuvo dedicada a la seguridad vial para ciclistas y motociclistas y también incluyó la entrega de cascos.

El relevamiento permitió conocer algunas características de quienes realizan tareas de reparto en la ciudad. Se trata de una población principalmente joven: el 67% tiene entre 18 y 35 años y el 60% tiene hijos a cargo.

En cuanto a las jornadas laborales, el 40% trabaja más de ocho horas diarias y el 70% cumple dos turnos, por la mañana y por la noche. Además, el 46% comenzó a trabajar en el último año.

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El ingreso semanal promedio informado oscila entre los 200.000 y los 300.000 pesos. Por otra parte, el 55% de las personas encuestadas se atiende en efectores de salud pública.

Respecto de la formación educativa, el 60% terminó la escuela secundaria y el 25% tiene estudios universitarios. El relevamiento también mostró que el 80% manifestó interés en recibir capacitaciones sobre mantenimiento del vehículo, primeros auxilios, seguridad vial y educación financiera.

Qué capacitaciones ofrece el programa para repartidores

"Emprende sobre Ruedas" contempla cinco encuentros gratuitos. Además de las actividades de formación, está prevista la entrega de cascos para quienes trabajan en bicicleta o motocicleta y de kits de seguridad con botiquín y conjunto impermeable.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

Jueves 19 de noviembre, de 9 a 12: clase práctica de mantenimiento de motocicletas.

Jueves 26 de noviembre, de 9 a 12: taller de educación financiera.

Miércoles 3 de diciembre, de 14 a 17: clase práctica de mantenimiento de bicicletas.

Miércoles 9 de diciembre, de 9 a 12: capacitación en primeros auxilios y RCP, con entrega de kits de cuidado.

Todas las actividades se realizarán en Puerto Emprende, ubicado en Pasaje Schiffner 1510, en la zona de Roca y el río.

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Por qué se creó el programa para repartidores

La iniciativa surgió a partir del relevamiento territorial que comenzó en abril la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, a través de la Subsecretaría de Economía Social. El objetivo fue conocer las condiciones laborales, las rutinas y las necesidades de un sector que creció en los últimos años y sobre el que no existían registros municipales sistemáticos.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, explicó que una de las principales conclusiones del censo estuvo relacionada con los accidentes laborales. Por eso, la seguridad vial será uno de los ejes centrales de las capacitaciones.

"El trabajo que realizan las y los repartidores es un fenómeno laboral nuevo. Por eso desde el Estado local creemos que tenemos que estar cerca y pensar cómo ayudar en el laburo que ellos están haciendo", señaló.

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Gianelloni también destacó que casi el 80% de las personas relevadas vive de esta actividad, trabaja más de ocho horas y sostiene económicamente a sus familias. En ese sentido, explicó que el programa busca ofrecer herramientas para mejorar las condiciones de seguridad y el desempeño en el espacio público.

El funcionario aclaró que el municipio no puede intervenir directamente sobre las condiciones laborales de las plataformas, ya que esa regulación requiere legislación nacional, pero sí puede acompañar al sector mediante capacitaciones y elementos de protección.

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Cómo participar de las capacitaciones

Las repartidoras y los repartidores interesados en participar de "Emprende sobre Ruedas" pueden comunicarse con la Subsecretaría de Economía Social a través de los siguientes canales:

La participación en el programa es gratuita.