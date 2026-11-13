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Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Desde la cámara de titulares de Rosario advirtieron que la actualización no es conveniente luego de la legalización de aplicaciones como Uber y Didi

13 de noviembre 2026 · 10:02hs
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La bajada de bandera y la ficha de taxis se actualizó por última vez en marzo.

La bajada de bandera y la ficha de taxis se actualizó por última vez en marzo.

La apertura del debate sobre el aumento de las tarifa de taxis y remises en Rosario dio un giro llamativo en pocos días. Los representantes de los dueños de las licencias quieren que se descarte el pedido de actualización que habían hecho en el Concejo.

Uno de los miembros de la cámara de titulares de chapas de la ciudad, José Iantosca, recordó que la solicitud formal se hizo mucho tiempo antes de la legalización de plataformas electrónicas como Uber y DiDi, una medida que también derivó en la desregulación de los precios de los viajes pedidos este medio. "Revisamos la estrategia producto de la ordenanza que se aprobó", explicó este viernes a través de LT8.

De acuerdo al marco normativo vigente desde el 6 de noviembre, la bajada de bandera y la ficha sólo se utilizan en el cálculo de los viajes que se piden en la calle. En vez de aplicar un suba del 20 por ciento, los propietarios de los taxis aspiran a que el pago incluya las comisiones que les cobran las aplicaciones a los pasajeros.

¿Qué piden los dueños de licencias de taxis?

Iantosca anticipó que este lunes irán al Concejo en busca de que la comisión de Servicios Públicos Concedidos deje de lado el pedido de aumento que habían hecho antes de la desregulación. "Estamos estudiando una nueva estrategia que nos permita, por lo menos, aggiornarnos a las necesidades de la gente y ver cómo cómo le damos un cambio", indicó.

El tesorero de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) aseguró que Uber actualmente se queda con el 50 por ciento del dinero que paga un pasajero. En este sentido, propuso: "Nosotros podemos quedarnos con esa comisión que nos roban".

>> Leer más: Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

El referente de los dueños de los coches del servicio público reconoció que el aumento de la tarifa no sólo es necesario por la inflación y el creciente desfasaje respecto del estudio de costos del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR). "Estamos haciendo viajes muy pero muy baratos", agregó en cuanto a la situación actual de los propietarios y choferes.

Iantosca completó su análisis con una cita del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, cuando planteó la dicotomía entre "la economía a favor de la gente o la gente al servicio de la economía". En base a esa premisa, concluyó: "A nosotros nos mandaron al servicio de la economía. Tenemos que ver cómo hacemos para que la economía vuelva a estar al servicio nuestro".

La legalización de Uber y el "tiro en la nuca"

Aunque se mostró dispuesto a tomar otro camino para discutir las condiciones del servicio, el representante de Catiltar ratificó que el sistema está en peligro a partir de la desregulación tarifaria para las aplicaciones. "Creo que con la ordenanza que aprobaron los concejales, nos dieron un tiro en la nuca", opinó.

El referente de los dueños de las chapas cree que la nueva normativa conduce hacia la "destrucción del transporte público" de Rosario. Al respecto, comentó: "Esto todo una una pantalla, una mentira. Ojalá que la implementación sea buena, pero ¿cómo puedo yo estar tres meses para que un taxi salga a la calle y ellos pueden seguir trabajando de forma ilegal?".

"Hoy, cualquier persona que se sube a un Uber o un DiDi, está sin seguro ¿Cómo le pueden permitir el carné B1 durante un año cuando tenemos estamos cumpliendo el mismo servicio con la misma plataforma y ellos pueden tener choferes en negro?", preguntó Iantosca. A continuación, indicó que el Concejo eliminó el piso tarifario pero no le puso techo a las comisiones de las empresas.

El tesorero de Catiltar consideró que la actividad no es rentable cuando hay viajes que cuestan entre 1.500 y 2.500 pesos, poco más que un pasaje de colectivo en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). A su vez, afirmó que "el mercado ya está saturado", incluso entre los vehículos particulares.

¿Cuánto cuesta tomar un taxi en Rosario?

Actualmente, la bajada de bandera del sistema público cuesta $ 2.752 pesos para subirse a un taxi en Rosario. La ficha por 100 metros recorridos o por cada minuto de espera vale 116 pesos.

Luego de la modificación de la ordenanza sobre plataformas electrónicas, se eliminó la tarifa variable para ese tipo de viajes en la ciudad. De esta manera, los valores antes mencionados sólo se aplican para los servicios que se toman en la vía pública.

Mientras los precios quedaron completamente desregulados en lo que respecta a las aplicaciones, los viajes en taxis que se piden en la calle tienen un costo fijo. Además, rige un descuento del 22 por ciento que incluye las llamadas a radiotaxi. Este beneficio está disponible para jubilados, estudiantes terciarios o universitarios, personas con discapacidad, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.

La última actualización del cuadro tarifario se implementó el martes 3 de marzo. En esa ocasión, la Municipalidad aplicó una suba del 30 por ciento que también abarcó a remises en base al proyecto aprobado previamente por el Concejo.

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