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Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Diego B. dijo que lo agredieron a la tarde en la zona sur de Rosario y fue hospitalizado después de los disparos

13 de noviembre 2026 · 11:49hs
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La víctima fue trasladada desde Tablada hasta barrio Martin.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La víctima fue trasladada desde Tablada hasta barrio Martin.

Un hombre de 40 años recibió un disparo este jueves a la tarde en el barrio Tablada. Según la versión preliminar, lo balearon para quitarle su bicicleta y después quedó internado. Los primeros reportes oficiales vinculados al caso indican que su vida no corre peligro.

Diego B. denunció que lo atacaron con un arma de fuego mientras estaba en la calle. En ese momento, se resistió y sufrió una herida de arma de fuego. A pesar de la lesión, estaba consciente cuando lo atendieron en el Hospital Provincial y pudo dar cuenta de lo sucedido.

Si bien el testimonio inicial se refiere a un robo en la zona sur de Rosario, la Policía de Santa Fe no contaba con registros de operativos vinculados a este episodio. Hasta este viernes no había sospechosos identificados ni detenidos en relación al caso.

Disparos en barrio Tablada

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el ciclista fue baleado en inmediaciones de Rueda y Chacabuco. Despué de los disparos, recibió asistencia en el nosocomio de barrio Martin.

El paciente fue atendido antes de las 18 en el hospital. El primer examen determinó que un proyectil había atravesado la pierna derecha.

>> Leer más: Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Después del diagnóstico, Diego B. quedó alojado en la guardia del efector provincial para completar el tratamiento. Hasta entonces no se habían detectado otras lesiones como consecuencia del ataque a mano armada.

De acuerdo a su testimonio, el dueño de la bicicleta no pudo evitar el robo. El ladrón le arrebató el vehículo, abrió fuego y finalmente escapó en jurisdicción de la comisaría 16ª.

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