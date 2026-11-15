City Center Rosario propone grandes espectáculos con el humor como protagonista

El complejo presenta una variada programación que reúne a destacados artistas del humor, el folklore y el rock nacional. Entre las principales propuestas, Juampi González el próximo 6 de diciembre

City Center Rosario tiene una agenda variada que incluye humor, folklore y rock nacional.

City Center Rosario se consolida como uno de los principales espacios de entretenimiento de la región, con una variada agenda de espectáculos que reúne a reconocidos artistas y propuestas para diferentes públicos.

Entre las presentaciones más destacadas de su agenda se encuentra Juampi González, quien llegará al Centro de Convenciones el domingo 6 de diciembre, con su espectáculo de stand up . Con su característico humor ácido y una mirada descontracturada sobre las relaciones, la adultez y las situaciones cotidianas, el comediante invita a disfrutar de una propuesta llena de ironía y ocurrencias.

La programación también contará con la presencia de grandes artistas en el escenario de Jarana. El sábado 21 de noviembre, Costa desplegará su particular estilo y espontaneidad en un show cargado de humor. Por su parte, Roberto y Cuti Carabajal se presentarán el miércoles 25 de noviembre: pondrán sobre el escenario todo el sentimiento y la tradición del folklore argentino. El sábado 28 será el turno de JAF, una de las voces más reconocidas del rock y blues nacional, que ofrecerá un recorrido por su trayectoria en el escenario de Jarana.

Para conocer la agenda completa de shows o adquirir entradas, los interesados deben comunicarse al 0800 222 CITY (2489) o por WhatsApp al 3413 81 0309.

Además de su propuesta artística, City Center Rosario continúa celebrando su aniversario con una promoción exclusiva para socios Win, que sortea las llaves del complejo por un año. Diez ganadores podrán disfrutar durante 12 meses de beneficios en alojamiento, gastronomía, spa, espectáculos y entretenimiento.

Este miércoles 18 de noviembre se conocerán a los primeros cinco ganadores. ¿Cómo participar? Asociate de manera gratuita en el Centro de Atención al Cliente, sumá puntos y canjealos por cupones. ¡Así de simple! Enterate más ingresando a Promo Aniversario.

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