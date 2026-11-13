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Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La policía rosarina arrestó a dos personas por la denuncia en la tienda de ropa Roots, de donde se habían llevado unos $10.000.000 en mercadería

13 de noviembre 2026 · 08:22hs
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El robo en Sarmiento al 900 ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El robo en Sarmiento al 900 ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre y una mujer por el robo a una tienda de ropa del microcentro de Rosario. Fuentes oficiales indicaron este jueves que los ladrones quedaron expuestos por una serie de publicaciones de TikTok, entre otra evidencia analizada a lo largo de diez días.

La búsqueda de los delincuentes se cerró el último miércoles con un allanamiento en el barrio Tablada. Los agentes secuestraron una parte del botín valuado en 10 millones de pesos, de acuerdo al costo de las prendas que se venden en Roots.

Durante el procedimiento, el equipo de las fuerzas de seguridad provinciales arrestó a Alberto U. por la sustracción de la indumentaria del local ubicado Sarmiento al 900. Junto al sospechoso de 42 años trasladaron bajo custodia a Ivana A. (36) por la misma causa.

La pista de TikTok detrás del robo a Roots

El robo ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando la dueña fue a abrir el negocio y descubrió que lo habían vaciado casi por completo. Si bien la cerradura estaba intacta, alguien había roto un vidrio en la parte superior de la fachada.

Además de la ropa, los ladrones se llevaron una computadora portátil y un parlante. A partir de la denuncia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió un análisis a través del sistema Lince para reconstruir la huida desde el microcentro y el fiscal Ramiro González Raggio obtuvo evidencia importante vinculada a la búsqueda.

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Los investigadores no sólo consiguieron pistas importantes mediante la revisión de las grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas con inteligencia artificial. Tambén advirtieron que una cuenta pública de TikTok tenía ofertas de ropa similar a la sustraída.

En paralelo con el análisis de las publicaciones en redes sociales, los analistas del sistema Lince determinaron que el ladrón había ido desde el centro hasta el cruce de Amenábar y pasaje Sarandí, en inmediaciones del barrio Hospitales. Con estos elementos, el MPA solicitó un allanamiento en otro sector de la zona sur de Rosario.

Secuestro de ropa y celulares

Pasada más de una semana desde el robo, la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) recuperó parte de la mercadería robada en Chacabuco al 3400. Allí arrestaron a los sospechosos y ambos quedaron detenidos por orden del fiscal González Raggio.

En el marco del operativo, la policía secuestró cinco teléfonos celulares. Además hallaron una remera negra y dos bermudas, entre otros elementos de interés para la causa. Al menos una de las prendas aún tenía colocada la etiqueta de la tienda.

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