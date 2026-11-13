La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Tras las tormentas de este viernes, se esperan nuevas lluvias en las primeras horas del fin de semana aunque luego se irán disipando las nubes

13 de noviembre 2026 · 21:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se esperan lluvias durante el primer tramo del sábado

Foto: Héctor Río / La Capital

Se esperan lluvias durante el primer tramo del sábado, aunque luego el tiempo va a mejorar.

Las condiciones meteorológicas de Rosario seguirán siendo inestables durante una parte del sábado, luego de un viernes en el que las tormentas dominaron la escena desde la tarde. Se espera que el tiempo sea lluvioso en las primeras horas del fin de semana, aunque luego habrá mejoras y las nubes se irán disipando de a poco.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sábado comience con tormentas durante la madrugada que se convertirán en chaparrones hacia la mañana.

Con el correr de las horas, la inestabilidad irá desapareciendo. Durante la tarde, se pronostica un cielo mayormente nublado y sin lluvias, mientras que la noche será parcialmente nublada. Cabe remarcar que la temperatura no aflojará tanto: la mínima será de 20º y la máxima tocará los 29º.

>> Leer más: Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

Para el domingo sí se espera un leve descenso en los termómetros, con un aumento en la nubosidad. El día estará mayormente nublado desde la mañana hasta la noche inclusive, con una temperatura mínima de 16º y una máxima que llegará a los 26º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: miercoles mas caluroso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

el tiempo en rosario: martes con 27º de maxima y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

el tiempo en rosario: un lunes a puro sol con la maxima en aumento

El tiempo en Rosario: un lunes a puro sol con la máxima en aumento

La jornada comenzará fresca, pero con el correr de las horas el tiempo será primaveral.

El tiempo en Rosario: domingo soleado pero con un nuevo pulso frío

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Lo último

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

La Etapa IV de la Red Federal de Concesiones ya está en marcha con 27 rutas en el listado, entre ellas el tramo que conecta Rosario con el centro de Santa Fe

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Ovación
Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso
Ovación

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Policiales
Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado
Policiales

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte
Información General

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control