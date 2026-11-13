El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado Tras las tormentas de este viernes, se esperan nuevas lluvias en las primeras horas del fin de semana aunque luego se irán disipando las nubes 13 de noviembre 2026 · 21:59hs

Foto: Héctor Río / La Capital Se esperan lluvias durante el primer tramo del sábado, aunque luego el tiempo va a mejorar.

Las condiciones meteorológicas de Rosario seguirán siendo inestables durante una parte del sábado, luego de un viernes en el que las tormentas dominaron la escena desde la tarde. Se espera que el tiempo sea lluvioso en las primeras horas del fin de semana, aunque luego habrá mejoras y las nubes se irán disipando de a poco.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sábado comience con tormentas durante la madrugada que se convertirán en chaparrones hacia la mañana.

Con el correr de las horas, la inestabilidad irá desapareciendo. Durante la tarde, se pronostica un cielo mayormente nublado y sin lluvias, mientras que la noche será parcialmente nublada. Cabe remarcar que la temperatura no aflojará tanto: la mínima será de 20º y la máxima tocará los 29º.

Para el domingo sí se espera un leve descenso en los termómetros, con un aumento en la nubosidad. El día estará mayormente nublado desde la mañana hasta la noche inclusive, con una temperatura mínima de 16º y una máxima que llegará a los 26º.