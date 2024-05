Fue a Olga a buscar entradas, cantó un tema de Spinetta y fue invitada a subirse al escenario del Colón

Al principio, la chica no lo podía creer. “¿Me estás cargando?”, le preguntó la joven a Granados, visiblemente emocionada, quien luego contestó: “Sí, obvio”, casi entre lágrimas. De esta manera, Olivia la adolescente neuquina, se suma a la lista de artistas que se subirán al escenario del Teatro Colón este miércoles para rendirle homenaje a Luis Alberto Spinetta.

Dicho y hecho, la joven fue a ensayar con la banda, y allí se cruzó con grandes figuras. En sus redes sociales personales, Olivia compartió en sus redes sociales el minuto a minuto. En ese sentido, la adolescente publicó una foto junto a Abel Pintos, músico invitado al “Spinetta Day”, y afirmó que el mismísimo Pintos le cebó mates.

Embed Este chabón me cebó mates(?? Dios les juro que NO LO PUEDO CREER. https://t.co/oB6cRui3FT pic.twitter.com/hgRrKaoY5M — Olivia (@losbeatles_) May 21, 2024

“Este chabón me cebó mates. Dios les juro que NO LO PUEDO CREER”, escribió Olivia en su cuenta de X, ex Twitter, junto a una foto con el emblemático Abel Pintos.

El emotivo episodio se hizo rápidamente viral en redes. Los usuarios, conmovidos por la voz y la simpatía de la chica, celebraron la invitación y ansían verla cantar en el Teatro Colón, en el marco del "Spinetta Day". Este evento es de entrada gratuita, pero con capacidad limitada, por lo que los fanáticos de Olga tuvieron que hacerse presentes la mañana de este lunes en la puerta del stream para hacer fila.