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Universidades públicas advierten que la ley de financiamiento "no es una opción política"

Los rectores relanzaron la convocatoria a la marcha federal tras el fallo que demora la sentencia definitiva sobre el aumento de salarios y becas

8 de mayo 2026 · 14:23hs
El reclamo por la ley volverá a expresarse en las calles el 12 de mayo.

Leonardo Vincenti / La Capital

El reclamo por la ley volverá a expresarse en las calles el 12 de mayo.

Desde que fue promulgada, la ley de financiamiento universitario es letra muerta por una cuestión presupuestaria. Luego de la última resolución judicial a favor del gobierno, las instituciones públicas redoblaron la apuesta a la marcha federal para torcer el brazo del gobierno y remarcaron que cumplir la normativa "no es una opción política".

La convocatoria para el martes 12 de mayo se actualizó mediante un video que ratifica el reclamo de un aumento urgente en los salarios docentes y becas estudiantiles, así como el resto de la reglamentación aprobada y ratificada en rechazo del veto del presidente Javier Milei. El día anterior, el Ministerio de Capital Humano también había defendido la posición contraria para cuidar el equilibrio fiscal y al mismo tiempo había expresado su "compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender".

"La ley existe. El Congreso la sancionó, pero el gobierno nacional no la cumple", advirtieron los organizadores de la movilización a la hora de analizar la situación. Luego añadieron: "Financiar a las universidades no es una opción política, es una obligación legal".

Los rectores esperan un fallo a favor de la ley

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le confirmó a LT8 que el fallo dictado ese jueves deja el cumplimiento de la ley "en manos de la definición que tome la Corte Suprema de Justicia". Así se refirió al resultado del recurso extraordinario federal que había interpuesto el Poder Ejecutivo ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

Los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira determinaron que la aplicación de lnormativa seguirá suspendida porque no hay sentencia definitiva. En cuanto a lo que puede ocurrir cuando intervenga el máximo tribunal, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) manifestó: "Nosotros tenemos la expectativa de tener una resolución favorable".

>> Leer más: Ley de financiamiento universitario: los rectores van a golpear la puerta del gobierno

"Estamos reclamando lo obvio en un Estado de derecho, que una ley efectivamente se cumpla y se aplique", apuntó uno de los principales voceros de las instituciones nacionales. En este sentido reiteró que el proyecto aprobado el año pasado no implica un cambio drástico en cuanto a las cuentas públicas.

Bartolacci sostuvo que el sistema de educación superior está en "el punto de inversión histórica más bajo", ya que representa el 0,4 por ciento del producto bruto interno (PBI). Si se implementa los cambios previstos en la ley, el gasto ascendera a 0,6 puntos porcentuales y seguirá cerca del valor mínimo en la estadística.

¿Cómo será la marcha federal universitaria en Rosario?

La UNR confirmó que la cuarta marcha federal en Rosario comenzará este martes a las 15.30 en la plaza San Martín. Durante la jornada se realizarán otras movilizaciones similares en defensa de las universidades públicas.

Fuentes oficiales confirmaron que la procesión concluirá en el Monumento Nacional a la Bandera. El acto central se programó a las 17 frente al río Paraná.

"Lo que está en juego no es sólo el presupuesto", señalaron quienes lanzaron la última convocatoria para la marcha. Así se pronunciaron en defensa del "futuro, la ciencia, la producción de conocimiento y el derecho de millones de argentinos". Luego concluyeron: "Cumplir la ley es respetar la democracia. Defender la universidad es defender lo que Argentina hace bien".

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