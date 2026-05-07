La Capital | Estados Unidos

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

El Departamento de Justicia revisó la centenaria ley que prohíbe enviar por correo pistolas compactas o revólveres pequeños

7 de mayo 2026 · 22:55hs
Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

El Servicio Postal de Estados Unidos podría entregar puerta a puerta pistolas, por primera vez en 100 años, si entra en vigor una norma propuesta durante la administración de Donald Trump. Fiscales generales demócratas de dos docenas de Estados enviaron una carta en oposición.

El Congreso aprobó en 1927 una ley que prohibía al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) enviar por correo armas de fuego ocultables (como pistolas compactas o revólveres pequeños), a menos que provinieran de comerciantes con licencia, en un esfuerzo por frenar el crimen. El Departamento de Justicia revisó la ley en enero pasado, la calificó de inconstitucional y sostuvo que violaba la Segunda Enmienda (la cláusula sobre el derecho a portar armas) y pidió al servicio postal que cambiara sus reglamentos.

El Departamento de Justicia afirmó que, mientras el Congreso decida operar un servicio de paquetería, “la Segunda Enmienda le impide negarse a transportar armas de fuego constitucionalmente protegidas hacia y desde ciudadanos que cumplen la ley, incluso si no son fabricantes o comerciantes con licencia”.

El mes pasado, el USPS propuso una nueva norma que permitiría a cualquiera enviar por correo armas de fuego ocultables. Actualmente, el USPS permite que se envíen algunas armas de fuego como rifles de cañón largo y escopetas; sin embargo, deben estar descargadas y embaladas de forma segura. Protecciones similares se aplicarían a las pistolas, que evolucionaron desde 1927.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, un demócrata que se postula para gobernador, señaló que el cambio desharía el trabajo que Estados como Nevada han realizado para frenar la violencia armada. Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, cuando un atacante abrió fuego el 1º de octubre de 2017 desde el hotel-casino Mandalay Bay en Las Vegas y mató a 60 personas. Tras el tiroteo, Nevada aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes administradas por el Estado para la mayoría de las ventas o transferencias privadas de armas.

“Nuestro Estado ya ha sufrido lo suficiente, y sugerir que facilitemos que delincuentes y agresores accedan a armas de fuego es una bofetada en la cara para los sobrevivientes de la violencia armada y para las fuerzas del orden”, indicó Ford en un comunicado.

El Departamento de Justicia sostiene que el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta trasladarlas a través de fronteras estatales para fines lícitos como el tiro al blanco, la caza y la autodefensa. Indicó que, en muchos casos, es imposible viajar con un arma de fuego, lo que convierte al correo en el “único método viable de transporte”.

Noticias relacionadas
Milei viaja de nuevo a Estados Unidos

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

pese a los riesgos, cada vez mas estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Gianluca Presttiani se tapa la boca y Vinicius lo acusó de racismo, en un hecho que generó enorme polémica.

Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió aplicar la regla desde el Mundial 2026

eeuu emitira pasaportes conmemorativos con la foto de trump

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Ver comentarios

Las más leídas

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Se trata de un sistema de control más duro con persecución penal. "Vamos a ser inflexibles", dijo la edila Samanta Arias, autora de la iniciativa
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea
La Ciudad

El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Ovación
Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro
Ovación

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

En Independiente  dicen que están atentos al arbitraje y el VAR contra Central

En Independiente  dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR contra Central

Policiales
La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Policiales

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

La Ciudad
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene
La Ciudad

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno
Política

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta
La Ciudad

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso
La Ciudad

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur
Policiales

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control
La Ciudad

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero
información general

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma
Policiales

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral
Información General

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura
La Ciudad

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni no se va ni en pedo
Política

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "no se va ni en pedo"