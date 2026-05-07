Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

El Servicio Postal de Estados Unidos podría entregar puerta a puerta pistolas, por primera vez en 100 años, si entra en vigor una norma propuesta durante la administración de Donald Trump. Fiscales generales demócratas de dos docenas de Estados enviaron una carta en oposición.

El Congreso aprobó en 1927 una ley que prohibía al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) enviar por correo armas de fuego ocultables (como pistolas compactas o revólveres pequeños), a menos que provinieran de comerciantes con licencia, en un esfuerzo por frenar el crimen. El Departamento de Justicia revisó la ley en enero pasado, la calificó de inconstitucional y sostuvo que violaba la Segunda Enmienda (la cláusula sobre el derecho a portar armas) y pidió al servicio postal que cambiara sus reglamentos.

El Departamento de Justicia afirmó que, mientras el Congreso decida operar un servicio de paquetería, “la Segunda Enmienda le impide negarse a transportar armas de fuego constitucionalmente protegidas hacia y desde ciudadanos que cumplen la ley, incluso si no son fabricantes o comerciantes con licencia”.

El mes pasado, el USPS propuso una nueva norma que permitiría a cualquiera enviar por correo armas de fuego ocultables. Actualmente, el USPS permite que se envíen algunas armas de fuego como rifles de cañón largo y escopetas; sin embargo, deben estar descargadas y embaladas de forma segura. Protecciones similares se aplicarían a las pistolas, que evolucionaron desde 1927.

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, un demócrata que se postula para gobernador, señaló que el cambio desharía el trabajo que Estados como Nevada han realizado para frenar la violencia armada. Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, cuando un atacante abrió fuego el 1º de octubre de 2017 desde el hotel-casino Mandalay Bay en Las Vegas y mató a 60 personas. Tras el tiroteo, Nevada aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes administradas por el Estado para la mayoría de las ventas o transferencias privadas de armas.

“Nuestro Estado ya ha sufrido lo suficiente, y sugerir que facilitemos que delincuentes y agresores accedan a armas de fuego es una bofetada en la cara para los sobrevivientes de la violencia armada y para las fuerzas del orden”, indicó Ford en un comunicado.

El Departamento de Justicia sostiene que el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta trasladarlas a través de fronteras estatales para fines lícitos como el tiro al blanco, la caza y la autodefensa. Indicó que, en muchos casos, es imposible viajar con un arma de fuego, lo que convierte al correo en el “único método viable de transporte”.